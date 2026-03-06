Scriitoarea Sarah J. Maas anunţă două noi romane din seria „A Court of Thorns and Roses”

Autoarea americană în vârstă de 40 de ani a anunţat miercuri seara, în cadrul podcastului "Call Her Daddy" al realizatoarei Alex Cooper, publicarea a două noi cărţi, mărturisindu-le fanilor săi că „povestea care era în sfârşit gata să iasă la iveală din mine era mare, foarte, foarte mare".

Cărţile scrise de Sarah J Maas au fost publicate în 40 de limbi şi îmbină genurile romantic şi fantezie, un subgen denumit „romantasy".

Cele două cărţi vor fi lansate în octombrie anul acesta, respectiv în ianuarie 2027.

Ei i se atribuie meritele pentru creşterea interesului faţă de „romantasy", care a cunoscut o popularitate explozivă datorită #BookTok, secţiunea dedicată discuţiilor literare a aplicaţiei TikTok.

Vorbind despre noile sale romane, ea a declarat că "au ieşit din mine într-un mod care m-a surprins" şi că, în esenţă, vor fi patru părţi povestite în trei cărţi - ACOTAR 6, ACOTAR 7 şi apoi într-o carte care nu a fost încă anunţată.

Această serie „este concepută pentru a fi citită, ideal, ca o poveste uriaşă, în loc să fie o trilogie", a explicat Maas.





Autoarea nu a mai publicat o carte din seria „A Court of Thorns and Roses" din anul 2021, prin urmare lansarea a două cărţi la interval de câteva luni distanţă nu e ceva neobişnuit, notează BBC.

Sarah J Maas este, de asemenea, autoarea seriei „Throne of Glass", care include opt cărţi, şi a seriei "Crescent City", cu trei cărţi.

Sarah J Maas a publicat prima sa carte în 2015, dar interesul pentru scrierile sale a crescut considerabil în timpul pandemiei.

