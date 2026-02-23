Serie de dezbateri dedicate circulației cărților românești în lume și dialogului cu piața globală de carte

Organizate de Headsome Communication, în parteneriat cu Asociația Editorilor din România, Muzeul Național al Literaturii Române, Observator cultural, Radio România Cultural și BookIndustry, întâlnirile lunare se desfășoară sub mottoul „Beyond Words | Arta traducerii în mișcare”.

Seria de evenimente își propune să analizeze conexiunile dintre producția editorială, politicile culturale și strategiile de export, evidențiind cum traducerea funcționează ca o punte între culturi și un catalizator pentru schimbul de bune practici în industria globală a cărții.

Primul eveniment, în prezența E.S. Doamna Olivia Toderean, Ambasadoarea României în Republica Arabă Egipt

Prima ediție va avea loc joi, 26 februarie 2026, ora 18.00 la sediul MNLR din Amzei (strada Nicolae Crețulescu nr. 8) și este dedicată proiectului România, țară invitată de onoare la Târgul de carte de la Cairo, ediția 2026, unul dintre cele mai importante evenimente de profil din Orientul Mijlociu.

Desfășurat sub semnul celor „120 de ani de relații culturale bilaterale dintre România și Egipt”, evenimentul a reunit la Cairo peste 60 de invitați speciali, autori, cercetători, traducători, editori, artiști și profesioniști din domeniul cultural din România și Republica Arabă Egipt, oferind o platformă de promovare a literaturii și dialog intercultural.

Întâlnirea de săptămâna viitoare va încerca să răspundă unor întrebări esențiale: Cât de complicat este să organizezi un astfel de proiect? Există provocări speciale în anumite contexte geopolitice? Care au fost obiectivele principale și care sunt rezultatele de etapă ale proiectului?

La eveniment vor fi prezenți o parte dintre scriitorii, editorii și traducătorii care au luat parte la ediția din acest an a Târgului de carte de la Cairo, precum Ioana Pârvulescu, Radu Vancu, Bogdan-Alexandru Stănescu, Laura Sitaru, Peter Sragher sau Eli Bădică.

E.S. Doamna Olivia Toderean, Ambasadoarea României în Republica Arabă Egipt, va participa online, iar o parte dintre scriitorii prezenți la Cairo care nu pot lua parte fizic la eveniment, precum scriitorul Varujan Vosganian, președintele Uniunii Scriitorilor din România, vor transmite mesaje legate de participarea la acest târg de carte. Moderatoare: Oana Boca Stănescu.

Următoarele ediții ale seriei vor explora circulația cărților prin traduceri și programele de sprijin existente, funcționarea piețelor profesionale și a târgurilor internaționale, modul în care poveștile pentru copii traversează granițele, precum și exemple europene de bune practici în promovarea literaturii. Participanții vor avea astfel o perspectivă complexă asupra strategiilor sustenabile de export cultural în domeniul culturii scrise și al cooperării interculturale.

Seria de evenimente le oferă instituțiilor și profesioniștilor români din domeniul literar și editorial o platformă de reflecție și analiză, încurajând strategii sustenabile de export cultural, consolidarea rețelelor internaționale și identificarea oportunităților și provocărilor asociate promovării literaturii române în lume.

Calendarul evenimentelor pentru prima jumătate a anului 2026:

26 februarie 2026 – România, țară invitată de onoare la Târgul de carte de la Cairo

„Raport” de etapă: oportunități, provocări, perspective

[capitolul Beyond Words | Diplomație culturală și impact internațional]

Martie 2026 – Circulația cărților în lume prin traduceri susținute

Programe și mecanisme care sprijină traducerea și promovarea cărților

[capitolul Beyond Words | Politici de traducere și export cultural]

Aprilie 2026 – Piața globală a cărții, văzută prin ochii profesioniștilor

Ce înseamnă un târg de carte dedicat profesioniștilor (după Târgul de carte de la Londra)

[capitolul Beyond Words | Industria cărții și piața globală]

Mai 2026 – Cum traversează granițele poveștile pentru copii

Carte, ilustrație, traducere și circulația globală a cărții pentru copii la cel mai important târg de profil (după Târgul de carte de la Bologna)

[capitolul Beyond Words | Cum traversează granițele poveștile pentru copii]

Iunie 2026 – Cum promovează Franța și Polonia cărțile: național și la nivel mondialâ

Strategii și bune practici (în cadrul Salonului internațional de carte Bookfest)

[capitolul Beyond Words | Modele europene și cooperare internațională: Franța și Polonia]

Prin această serie, Headsome Communication, Asociația Editorilor din România, Muzeul Național al Literaturii Române, Observator cultural, Radio România Cultural și BookIndustry își propun să genereze concluzii și perspective relevante pentru profesioniștii români din industria cărții, pentru a înțelege ce funcționează, ce poate fi îmbunătățit și cum pot fi dezvoltate strategii sustenabile de export cultural.