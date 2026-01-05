Venezuela, o poveste despre cultură și istorie în numărul 8 din colecția „Monede și bancnote autentice din toată lumea”

Acest număr îți propune o incursiune amplă în istoria și cultura Venezuelei, completată de o piesă monetară autentică, care adaugă valoare și coerență colecției tale.

Venezuela – natură impresionantă și istorie complexă

Situată în nordul Americii de Sud, Venezuela este recunoscută pentru peisajele sale spectaculoase, de la jungla amazoniană și savanele fertile până la Munții Anzi și coasta Mării Caraibelor. Revista surprinde parcursul istoric al țării, de la populațiile indigene și perioada colonizării spaniole, până la lupta pentru independență condusă de Simón Bolívar și formarea statului modern.

Sunt prezentate momentele-cheie ale dezvoltării economice, rolul petrolului în transformarea Venezuelei, dar și dificultățile economice și sociale care au marcat istoria recentă.

Bolivarul venezuelean – simbol al identității naționale

Numărul 8 pune în prim-plan bolivarul venezuelean, moneda națională aflată în circulație încă din 1879 și numită după eroul independenței, Simón Bolívar. Revista explică etapele de evoluție ale monedei, reformele monetare succesive și contextul economic care a dus la apariția mai multor serii de bancnote de-a lungul timpului.

Acest număr prezintă bancnota de 2 bolivari, cu detalii despre avers și revers, elementele grafice, personalitățile istorice reprezentate și simbolurile faunei venezuelene.

Pentru pasionații de numismatică, fie la început de drum, fie colecționari cu experiență, această ediție reprezintă o completare importantă a colecției, oferind autenticitate și valoare culturală.

