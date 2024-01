Cărțile lui ghenarie

1. România interbelică

Autori: Sorin Radu, Oliver Jens Schmitt

Editura: Polirom, 2023

„Volumul de faţă cuprinde 17 studii concentrate pe câteva dintre direcţiile esenţiale menite să ofere o înţelegere cât mai complexă a României interbelice, din perspectiva politico-instituţională şi a discursului naţional dedicat modernizării. Lucrările reflectă stadiul actual al cunoaşterii, dar şi noile direcţii de cercetare, în special în istoria administraţiei, istoria tineretului, istoria politicii sociale sau perspectivele asupra relaţiei dintre stat şi biserică. Fără să pretindă că oferă un bilanţ complet asupra unui domeniu de cercetare altfel bine structurat, volumul ar putea constitui mai curând punctul de plecare pentru o nouă generaţie de istorici care să-şi îndrepte atenţia către această epocă, atât de importantă pentru istoria contemporană a României: pentru că România de astăzi a fost în multe privinţe fondată în perioada interbelică, când pentru prima dată majoritatea românilor au locuit într-un singur stat.” (Sorin Radu, Oliver Jens Schmitt)

2. Soare întunecat. Străbătând secolele III

Autor: Eric-Emmanuel Schmitt

Editura: Humanitas Fiction, 2024

Traducere: Doru Mareș

„Străbătând secolele”, noul ciclu romanesc al lui Eric-Emmanuel Schmitt proiectat în opt volume, poveste de dragoste nemuritoare și amplă panoramă a istoriei umanității, a fost inaugurat de Paradisuri pierdute. În Poarta cerului, al doilea roman al ciclului, Schmitt reînvie complexa și strălucitoarea civilizație mesopotamiană.

Continuându-și călătoria prin istoria omenirii, Noam se trezește dintr-un somn lung pe malul Nilului, în 1650 î.Chr. și pornește către Memfis, capitala celor două regate ale Egiptului.

De la palatele pline de fast până la Casa Morților, de la cartierele evreilor în robie până la palatul faraonului, Noam descoperă o civilizație incredibilă, care își consemnează faptele pe papirus, venerează Nilul, mumifică morții, inventează lumea de dincolo, ridică temple și piramide care vor sfida timpul…

Magic!

3. Omul Muzical

Autor: Michael Spitzer

Editura: Nemira, 2022

Traducere: Carmen Strungaru și Andrei Pogăciaș

Astăzi, muzica ne umple viețile. Modul în care am creat-o, interpretat-o și ascultat-o în decursul istoriei ne-a definit ca specie și ne-a ajutat să înțelegem cine suntem. Totuși, ea este o parte neglijată a poveștii originii noastre, de aceea Omul muzical ne poartă într-o călătorie palpitantă care explorează legătura foarte strânsă dintre oameni și muzică.

Recurgând la informații din numeroase discipline, muzicologul de renume internațional Michael Spitzer construiește o istorie universală a muzicii, analizând rolul acesteia în viața noastră de zi cu zi, în istoria lumii, precum și de-a lungul evoluției, de la insecte la maimuțe, de la oameni la inteligența artificială.

4. Toate familiile fericite

Autor: Carlos Fuentes

Editura: Curtea Veche, 2023

Traducere: Eugenia Alexe Munteanu

Scriind cu voracitatea lui Octavio Paz și făcând oscilații continue între viață și moarte ca Juan Rulfo, Fuentes alcătuiește în Toate familiile fericite o polifonie de voci și idei despre deziluziile societății mexicane și ale lumii moderne.

Pornind de la mottoul tolstoian că „Toate familiile fericite seamănă una cu alta, fiecare familie nefericită este nefericită în felul ei“, facem cunoștință rând pe rând cu personaje dintre cele mai pestrițe. O familie nu are nimic de împărțit în afară de singurătate, o mamă vorbește cu ucigașul propriei fiice, o pereche improbabilă își deapănă tinerețea, trei femei se întâlnesc la coșciugul tatălui lor. Toate aceste tablouri și multe altele sunt însoțite de corul mitic care apare între povestiri ca să tragă concluzii dintre cele mai neașteptate și mai crude.

O tragedie în dialoguri și ritmuri cotidiene despre viața dură a tuturor copiilor străzii, a celor uitați, a celor care încă mai caută speranța, scrisă ca un îndemn la o lume mai bună.

5. Numărul 2

Autor: David Foenkinos

Editura: Humanitas Fiction, 2024

Traducere: Iuliana Glăvan

În anul 1999 începeau audițiile pentru rolul lui Harry Potter, iar cel care urma să fie ales, avea să devină celebru în întreaga lume. Sute de actori au fost audiați. În cele din urmă, au rămas doar doi. Acest roman spune povestea celui care nu a fost ales.

Martin Hill se naște în 1989 la Londra. Este fiul unei jurnaliste franceze, Jeanne, și al unui decorator de platou, John, un inventator ciudat. După despărțirea părinților își împarte viața între Londra și Paris. Întâmplător, în timp ce-și însoțește tatăl pe platoul de filmare, Martin este remarcat de producătorul care lucrează la primul film din seria Harry Potter. Este invitat să dea o audiție pentrul rol, trece de mai multe selecții, deja se vede interpretându-l pe vrăjitorul care, de altfel, îi pare că-i seamănă, dar la final concurentul său se dovedește mai convingător. Toate speranțele pe care Martin le-a avut se prăbușesc și acum se simte mereu confruntat cu triumful omniprezent al rivalului său. Cum să se recupereze după acest eșec, în condițiile în care aventurile tânărului vrăjitor și adaptările lor cinematografice se succed cu atât de mult succes și îl asaltează din toate părțile? Cum să scape de senzația că viața i-a fost furată? Cum să trăiască după ce a fost atât de aproape de succes? O fantezie melancolică străbate acest roman, surprinzând cu precizie și ușurință dezorientarea unui tânăr care se confruntă în mod constant cu ceea ce ar fi putut trăi.

6. Prietenii noștri de la țară

Autor: Gary Shteyngart

Editura: Curtea Veche Publishing, 2023

Traducere: Oana Cristescu

Ce au în comun un scriitor de origine rusă emigrat în America, soţia lui, psihiatru, un copil precoce, obsedat de K-pop, un imigrant indian care a învins cancerul, o coreeancă faimoasă pentru dezvoltarea unei aplicaţii, un dandy coreean, o sudistă cu veleităţi de eseistă și un actor de film celebru? Cu toţii se întâlnesc sub acoperișul generos al lui Sasha Senderovsky pentru a se pune la adăpost de pandemia ce capătă proporţii din ce în ce mai ameninţătoare.

Aici, în suita de bungalow-uri individuale și pe terasa casei celei mari, unde se întâlnesc toţi cu religiozitate la cină, au prilejul să dezgroape amintiri vechi și dragi, dar și invidii, gelozii și pasiuni crezute stinse. Marcat de vinovății, eșecuri sau regrete, fiecare duce o luptă cu sine, răsfrântă inevitabil și asupra celor din jur. Adăpostul fizic al așa-zisului sanctuar nu îi poate proteja nici de trecut, nici de viitor, iar pacea promisă e spulberată.

Gary Shteyngart, scriitor american, s-a născut în 1972 în Uniunea Sovietică, într-o familie de evrei. Deși a emigrat în Statele Unite în 1979, nu a scăpat de accentul rusesc puternic până la vârsta de 14 ani. Romanele lui, aproape toate satire, au fost traduse în peste 25 de limbi și s-au bucurat de aprecierea criticilor, fiind recompensate cu numeroase premii, printre care Stephen Crane Award for First Fiction, National Jewish Book Award for Fiction și Bollinger Everyman Wodehouse Prize.

7. Hăituit

Autor: Alejo Carpentier

Editura: Curtea Veche Publishing, 2023

Traducere: Ileana Scipione

Acțiunea romanului se petrece în cele patruzeci și șase de minute cât durează interpretarea Simfoniei Eroica de Beethoven, într-o sală de concerte devenită refugiul unui tânăr care a renunțat la frământările vieții politice. Vechii săi tovarăși, care acum îl urmăresc, îl așteaptă însă pe ultimele rânduri. Hăituit este o poveste plină de tensiune, în care timpul istoric se dizolvă în creuzetul realismului magic și al tiraniei.

8. Matrix

Autoare: Lauren Groff

Editura: Curtea Veche Publishing, 2023

Traducere: Brândușa Cotea

Dorință mascată de putere sau devotament sincer față de aproape? Aceasta e doar una dintre întrebările pe care le pune în lumină romanul lui Groff. Marie, o bastardă la curtea regală franceză, e trimisă la vârsta de șaptesprezece ani să se ocupe în Anglia de o mănăstire aflată în paragină. Odată devenită stareță, Marie (viitoarea poetă faimoasă pentru laiurile sale) o reconstruiește din temelii: dintr-un loc stăpânit de foamete și boală, abația ajunge să le ofere siguranță și prosperitate măicuțelor. Un scut în fața oricăror adversități, mănăstirea devine un spațiu aproape utopic, stârnind vâlvă și stupoare. Inspirată de viziunile pe care le are cu fecioara Maria, stareța își cultivă însă nestingherită propriile ambiții, căutând, totodată, un sens măreț în existența ei și a surorilor sale.

9. Fața văzută a lunii

Autoare: Miorița Baciu Got

Editura: Humanitas, 2023

„Din felul de-a fi al Elsei Anca-Bărbuș învățăm gustul politeții, nostalgia cuviinței și savoarea celor «șapte ani de-acasă», dar cel mai impresionant rămâne faptul că din vorbele ei nu răzbate nici o umbră de resentiment. Nu găsim nimic demodat în forța caracterului și lupta sinelui acestei eroine, în conștiința prețului de sânge pe care l-a plătit și a binelui moral căruia i s-a consacrat de-a lungul existenței sale zbuciumate. Cele două interlocutoare întrețes o carte solară, tihnită, scoțând la lumină un model de om, de partener de dialog împlinit, izbăvit prin lupta cu sinele, inconfundabil și de care, după ce l-ai cunoscut, nu poate decât să-ți fie veșnic dor.“ - Mihai Frățilă, episcop greco-catolic de București



