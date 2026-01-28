„Catane”, o comedie despre tragedia societății românești

Filmul „Catane” este acum în cinematografele din toată țara, aducând în fața publicului o comedie a tragediei perpetue din întreaga societate românească, nu doar din satul care-i dă numele. Este un film de debut al Ioanei Mischie, regizor și scenarist, inspirat din realitate și completat cu un simț al umorului debordant. Este și un film psihologic, filosofic și de analiză fină a defectelor unei societăți ce pare a nu se mai face bine. Dincolo de cazurile reale din localități în care aproape toți locuitorii s-au declarat persoane cu dizabilități, pentru a primi ajutoare de la stat, subiectul ridică multe semne de întrebare în legătură cu gradul de vinovăție al celorlalți, într-o Românie a supraviețuirii dincolo de lege.

În România au existat mai multe scandaluri legate de persoane cu certificate false de handicap, după 1990. Cazul satului Perieni, din județul Iași, a devenit „clasic” pentru presă, după ce s-a descoperit frauda localnicilor cu ajutorul medicilor care le-au dat certificate false de nevăzători. De la acest caz au început să se facă anchete în toată țara, ajungându-se, în prezent, la o reevaluare națională și o redefinire a dizabilității, în cadrul legislativ.

Din aceste cazuri reale s-a inspirat și Ioana Mischie, regizor și scenarist al capodoperei - așa cum o descrie mare parte a publicului - „Catane”. Dar regizoarea a combinat acest tip de fraudă cu toate celelalte probleme ale societății românești, într-o comedie cu toate ingredientele unei opere de artă: comicul de situație, de limbaj, analiza psihologică și socială, toate inspirate din viața reală.

Întrebări despre vinovăție

Cine este mai vinovat? Săteanul pentru care statul nu face nimic sau sistemul găunos din care vine comisia de evaluare, pentru a vedea dacă handicapul este real în cazul localnicilor din satul Catane? Dar și comisia se formează ad-hoc, pentru că... adevărata comisie era în vacanță atunci când s-a cerut evaluarea de urgență la Catane.

Evoluția intrigii și a personajelor este, de asemenea, fabuloasă, regizoarea reușind să extragă din cazurile reale acel comic de situație care stârnește hohote de râs în sala de cinema, dar care provine din umorul involuntar al societății bazate pe corupție, la orice nivel.

Finalul filmului are ceva din umorul lui Caragiale care „rezolva” conflictele dintre tabere prin intrarea în scenă a trimișilor „de la centru”. Atunci când conflictul pare de nerezolvat, apare elementul neprevăzut care răstoarnă situația și rezolvă criza, în mod neașteptat. Iar muzica lăutarilor așterne pacea peste personajele care ajung să se integreze perfect în atmosfera și regulile nescrise ale societății arhaice de la Catane.

Satul Catane este o Românie mai mică, unde toată lumea disimulează, încalcă legile și joacă roluri în cadrul propriilor cutume. Fiecare personaj exprimă situația unei categorii sociale și vorbește despre adaptarea la ceea ce s-ar putea numi „modelul românesc”.

Urcarea pe scara ierarhică se face prin aceeași încălcare a tuturor regulilor sau legilor unei societăți normale, iar personajele poveștii reprezintă modele de comportament pe care ar trebui să le aibă în vedere toți sociologii, atunci când fac studii despre români.

Până unde se poate merge cu falsificarea și cu disimularea? Filmul „Catane” oferă un răspuns tragic, îmbrăcat într-o comedie spumoasă care nu lasă publicul să se plictisească nici măcar o secundă.

Revelație a cinematografiei internaționale

Filmul „Catane” este deja o revelație a cinematografiei românești și internaționale, fiind și debutul regizoral în lungmetraj de ficțiune al Ioanei Mischie, al cărui scenariu a obținut multiple premii. Scenarista și regizoarea filmului este cunoscută pentru proiecte inovatoare în domeniul audiovizual - Government of Children, Human Violins, Tangible Utopias -, selectate la peste 250 de festivaluri din întreaga lume, inclusiv la festivaluri de clasă A precum Cannes IFF, Venice Biennale IFF sau Shanghai IFF.

Scenariul filmului a fost, de fapt, lucrarea de licență a Ioanei Mischie, la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L Caragiale” (UNATC), în anul 2011, sub îndrumarea profesorului Valeriu Drăgușanu. Dar de la proiectul inițial până la realizarea filmului au mai intervenit modificări, inclusiv replici care nu erau prevăzute, dar care au rămas în film, completând ideea de la care a pornit autoarea.

După absolvire, proiectul a fost selecționat în programe internaționale prestigioase, precum Berlinale Talents - Script Station din Germania - numărându-se printre cele zece proiecte alese la nivel mondial -, Sundance Workshop - Capalbio (SUA/Italia), Les Arcs Film Schools Village (Franța), Low Budget Film Forum (Marea Britanie/România) și Eastweek Screenwriting Workshop for New Talents (Italia).

A reușit performanța rară de a acumula un portofoliu internațional solid înainte de începerea producției, obținând premii importante, precum „Cel mai bun scenariu de lungmetraj” la Manaki Script Lab (Macedonia) și premiul pentru „Cel mai bun scenariu de film” la FEST - New Directors/New Films Festival (Portugalia), mergând astfel spre o etapă de finanțare internațională. Lungmetrajul „Catane” a beneficiat de sprijinul Centrului Național al Cinematografiei din România, de cofinanțare din partea italienilor de la MIFEC și de prestigioasa finanțare europeană Eurimages. Filmările au avut loc în vara și toamna anului 2023 și în 2024, în mai multe sate din Apuseni.

