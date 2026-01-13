Ce evenimente se mai întâmplă în ianuarie la Institutul Liszt București

Szentes Zágon: GDAŃSK50 Photo Remake Project – expoziție de fotografie

Perioada: 13 ianuarie – 1 februarie

Vernisaj: 13 ianuarie, ora 19:00

Locație: Institutul Liszt – Centrul Cultural Maghiar București, Gina Patrichi 8, sector 1, București, 010449

Institutul Liszt – Centrul Cultural Maghiar din București marchează această zi cu o expoziție de fotografie, fiind primul eveniment din anul calendaristic. În 2026 începem seria evenimentelor culturale de la Institutul Liszt cu expoziția fotografică a lui SZENTES Zágon: GDAŃSK50 Photo Remake Project.

Ce înseamnă cincizeci de ani în imaginea unui oraș-port în partea de nord a Poloniei? Ce a surprins din acel oraș un tânăr fotograf maghiar din România anilor ’70 în câteva zile – și ce s-a schimbat după o jumătate de veac?

Expoziția GDAŃSK50 oferă o călătorie în timp. SZENTES Lajos (1944–2002), fotograf din Miercurea Ciuc, a vizitat orașul Gdańsk (Polonia) în 1974, o excursie scurtă imortalizată într-o rolă de film negativ alb-negru Fortepan și câteva anecdote. După cincizeci de ani, fiul său, SZENTES Zágon, a plecat în urmele tatălui său, reconstituind cu precizie fotografiile: un total de douăzeci și trei de imagini și-au găsit omologii moderni, realizate din același unghi, cu același obiectiv cu distanță focală de 50 mm, dar de data aceasta folosind tehnologia digitală.

„În 2023 martie am găsit o adevărată comoară într-o cutie de pantofi, a cărei conținut ne ascunde noutăți până și în ziua de azi: nenumărate filme developate, împachetate în hârtii și sortate cu mare grijă, marcate cu data și locul creației, cât și poezii – munca vieții într-o cutie de pantofi. Viața aceasta s-a stins de mai mult de 20 de ani, în 2002. Printre filmele păstrate în benzi de câte 5-7 fotografii s-a găsit o selecție interesantă care a urmat să fie subiectul acestei expoziții. Szentes Lajos, fotograf tânăr din Miercurea Ciuc, împreună cu un cerc de prieteni pasionați de artă (Szilágyi Varga Zoltán și Wrábel Judit) și un aparat foto împrumutat, a vizitat orașul Gdansk în 1974, un oraș-port în nordul Poloniei.

Asta a fost punctul de plecare al muncii noastre de detectivi: în mai 2023, pozele au fost digitalizate și s-a formulat ideea de a pleca în Gdansk pentru a reconstrui cât mai precis aceste fotografii. După un an, în mai 2024, în doar trei zile au fost recreate aceste fotografii, cu aceeași distanță focală de 50 de milimetri, din același unghi și cu același raport de aspect – singura diferență semnificativă fiind tehnica digitală de fotografiere.

Cea mai grea dar și cea mai interesantă provocare a fost identificarea locațiilor, unde ne-a venit în ajutor funcția StreetView a hărții Google. Asta, însă, nu era garanția succesului: cincizeci de ani aduce multe schimbări în viața unui oraș. Se clădesc ziduri noi, altele se dărâmă, astfel multe locații-cheie au rămas inaccesibile după jumătate de veac. Din cele 36 de fotografii din rola de film din 1976 – dintre care nu toate fac parte din colecția Gdansk – câteva nu s-au putut recrea din această cauză. Ornamentele și statuile salvate de pe case demolate în secolul XVII – printre care se numără și statuia iconică din partea centrală a expoziției – au fost găsite într-o curte interioară cu o funcție de lapidar și muzeu istoric. 23 dintre fotografiile originale au fost refăcute cu succes.

Coordonatele locațiilor identificate sunt păstrate în coduri QR și lipite pe copii de 15x21 de centimetri, și în baza unei copii de contact, s-a putut stabili ordinea fotografiilor, cât și un traseu, care ne-a ajutat munca de detectiv, pe urmele lui Szentes Lajos. Desigur, am avut o muncă mult mai ușoară: în primul rând pentru că am fost lăsată să plec din țară (mama lui Szentes Zágon nu a putut participa la excursie din cauza faptului că nu a primit pașaport). Acum 50 de ani, tinerii ajunși în Gdansk au călătorit cu niște soldați beați criță, iar noi cu euforia unei călătorii plăcute cu trenul – și fără întârziere!” (Mărcuțiu-Rácz Dóra)

Vă invităm să explorăm împreună chiar și cele mai minuscule detalii ale acestei expoziții.

Expoziția va fi vernisată în prezența fotografului SZENTES Zágon de către:

Eugen NEGREA, președinte, Asociația Artiștilor Fotografi din România

Natalia MOSOR, director, Institutul Polonez din România

MĂRCUȚIU-RÁCZ Dóra, curatoarea expoziției,

KÓSA András László, director, Institutul Liszt – Centrul Cultural Maghiar București.

Fotografiile din expoziție au fost publicat într-un album, însoțită de jurnalul de călătorie al lui MĂRCUȚIU-RÁCZ Dóra, la Editura Exit. Volumul în limba maghiară poate fi achiziționat cu ocazia vernisajului.

Expoziția poate fi vizitată până pe 1 februarie.

In memoriam Bács Lajos / Ludovic Bács

Recital Duo Aetherium

Dată: 20 ianuarie, ora 19:00

Locație: Institutul Liszt – Centrul Cultural Maghiar București, Gina Patrichi 8, sector 1, București, 010449

Distins cu prestigiosul premiu In memoriam Bács Lajos / Ludovic Bács la ediția a XXI-a a Festivalului Muzicii Maghiare (2025), duo-ul pianistic Aetherium format din Ștefania Fieraru și Diana Negreanu susține la Institut un recital cu ocazia zilei de naștere a Maestrului, evocând personalitatea acestui muzician desăvârșit care a fost mentorul Festivalului și membru permanent în juriul acestuia.

Program:

Nikolai Kapustin: Sinfonietta op. 49, părțile III și IV

Darius Milhaud: Le boeuf sur le toit

Ligeti György: 5 Piese pentru pian la 4 mâini

Bartók Béla: 6 dansuri românești (ar. Ioan Dobrinescu)

Johannes Brahms: Dansuri ungare nr. 1, 2, 3

Personalitatea maestrului Ludovic Bács va fi evocată de doamna Verona Maier, prorector al Universității Naționale de Muzică București.

Duo-ul pianistic Aetherium, format din Ștefania Fieraru și Diana Negreanu, este un ansamblu muzical ce explorează repertoriul pentru pian la patru mâini, reușind să creeze o sinergie unică pe scenă. Cele două pianiste au fost eleve ale Colegiului Național de Arte „Dinu Lipatti” și Colegiul Național de Muzică „George Enescu” din București, absolvind, mai apoi, cursurile de licență și master în cadrul Universității Naționale de Muzică București. Cu un repertoriu variat, care cuprinde lucrări reprezentative din muzica clasică, romantică, modernă și contemporană, duo-ul a participat la diverse festivaluri și concerte, fiind apreciat pentru sensibilitatea și profunzimea interpretărilor. Duo-ul se mândrește cu obținerea unor premii importante pe scena internațională, printre care Premiul al II-lea la Concursul Internațional „BTHVN Wien Competition” și premiul I la „Vienna Classical Music Competition”, distincții ce atestă valoarea și profesionalismul lor. Aceste realizări reflectă pregătirea minuțioasă și viziunea artistică comună a celor două pianiste, a căror colaborare armonioasă a adus duo-ului recunoaștere și apreciere la nivel internațional, Ștefania Fieraru și Diana Negreanu fiind dedicate în egală măsură atingerii excelenței muzicale

Maestrul Ludovic Bács (1930–2015) a absolvit Academia de Muzică din Cluj, apoi a studiat dirijatul la Universitatea Ceaikovski din Moscova. Între anii 1957 și 1991 a fost dirijorul permanent al orchestrei Radio România și ca dirijor a urcat pe importante scene din străinătate, precum fosta URSS, Polonia, fosta Cehoslovacie, Ungaria, Bulgaria, Germania, Olanda, Argentina, Elveția, Spania, Franța, Italia, Austria. Mai mulți dirijori români de astăzi s-au format sub îndrumarea maestrului Bács, fiindu-i discipoli la Universitatea Națională de Muzică București. Ludovic Bács a fost membru al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România. În anul 1966 a fondat formația de muzică veche Musica rediviva, formație pentru care a realizat numeroase adaptări de muzică medievală și renascentistă. Din aceste lucrări se remarcă Arta fugii de Johann Sebastian Bach, versiunea orchestrată de maestrul Ludovic Bács fiind înregistrată pe disc. Între anii 2006–2008 a compus Missa A. Martoni, dedicat memoriei episcopului romano-catolic Márton Áron, o creație pentru soliști vocali, cor și orchestră. În anul 2012 la Institutul Balassi din București a avut loc prima audiție absolută a liedului pentru soprană și cvartet compus de Ludovic Bács pe versuri de Reményik Sándor.

Expoziția Klein József și Școala de la Baia Mare la Muzeul Național de Artă al României

La Muzeul Național de Artă al României este expusă până pe 28 februarie 2026 expoziția „Klein József și Școala de la Baia Mare”. Expoziția realizată în parteneriat cu Muzeul Județean de Artă „Centrul Artistic Baia Mare” și prezintă o selecție impresionantă de lucrări de pictură, grafică, sculptură și documente ce provin în mare parte din atelierul lui Klein József.

Curatorii expoziției sunt Strébeli Róbert (Director Muzeul Județean Baia Mare „Centrul Artistic Baia Mare”) și Alina Petrescu (Șef Secția Artă Românească Modernă, Muzeul Național de Artă al României). Expoziția include lucrări din colecțiile Muzeului Național de Artă al României, Muzeului Județean Satu Mare, Muzeului de Artă Cluj, Centrului de Cultură, Artă și Agrement din Târgu-Mureș, dar și din colecții private din Budapesta și Paris. Este prima dată când publicul bucureștean poate descoperi 80 de opere semnate de Klein, oferind o nouă perspectivă asupra activității sale ca membru al Coloniei Artistice de la Baia Mare.

Născut în 1896 într-o familie evreiască modestă din județul Arad, Klein József a trăit o copilărie marcată de greutăți și suferință. Aceste experiențe l-au inspirat să abordeze teme sociale în picturile sale, surprinzând drama vieții cotidiene a oamenilor simpli, într-o manieră realistă. În ciuda dificultăților și discriminării cu care s-a confruntat, Klein a devenit un artist perseverent, al cărui stil îmbină impresionismul și fovismul cu o profundă sensibilitate față de condiția umană. Klein s-a format la Budapesta sub îndrumarea pictorilor Ferenczy Károly și Réti István, iar influențele școlii de la Baia Mare și ale impresioniștilor francezi i-au marcat întreaga carieră artistică. Picturile sale sunt caracterizate de o cromatică vibrantă și o atenție deosebită pentru detaliile sociale și emoționale ale subiectelor sale.

Perioada expoziției: 18 septembrie 2025 – 28 februarie 2026

Copyright: regiomm.ro

Copyright: regiomm.ro