Cristian Măcelaru rămâne director artistic al Festivalului şi Concursului Enescu până în 2031

Andras Demeter a participat la o conferinţă de presă dedicată prezentării bilanţului ediţiei 2025 a Festivalului Internaţional George Enescu şi lansării celei de a XX-a ediţii a Concursului Internaţional George Enescu.



"Ministrul Culturii a reafirmat angajamentul ferm al instituţiei faţă de viitorul Concursului şi Festivalului Internaţional George Enescu. În discursul său, acesta a anunţat prelungirea mandatului maestrului Cristian Măcelaru în funcţia de director artistic al Festivalului şi Concursului Enescu, o decizie ce garantează continuitatea viziunii artistice şi consolidarea direcţiei asumate pentru ediţiile următoare", informează Ministerul Culturii, într-o postare pe Facebook.



Totodată, ministrul Culturii a subliniat sprijinul constant al instituţiei pe care o conduce, atât din perspectivă legislativă, cât şi organizatorică, pentru dezvoltarea acestui proiect de ţară.



Un mesaj de apreciere a fost adresat şi echipei ARTEXIM, condusă de Cristina Uruc, manager cu mandat deplin, obţinut în urma concursului de management desfăşurat în luna decembrie 2025, pentru profesionalismul şi consecvenţa cu care susţine organizarea unuia dintre cele mai importante evenimente culturale din România.



Potrivit ARTEXIM, mandatul dirijorului Cristian Măcelaru în funcţia de director artistic al Festivalului şi Concursului Enescu a fost prelungit până în anul 2031, scrie AGERPRES