Descoperire istorică: Tunel subteran din epoca medievală confirmă legendele despre Mănăstirea Neamț

Tunelul, găsit sub pavimentul curții mănăstirii, confirmă astfel vechi legende despre existența unei căi secrete de acces către exterior.

Detalii despre tunelul subteran

Culoarul are aproximativ 30 de metri lungime, 2,5 metri lățime și aproape 3 metri înălțime, fiind construit din bolovani de râu la baza galeriei și cărămidă în partea superioară.

La capătul tunelului se află o încăpere spațioasă, sprijinită pe arcade din cărămidă, zidită apoi cu piatră de râu. Drumul continuă spre beciurile mănăstirii pe o ramificație și dincolo de zidurile incintei pe cealaltă. Un student, Alexandru, a reușit să pătrundă în tunel și să surprindă imaginile acestuia.

Starețul arhimandrit Benedict Sauciuc a confirmat că tunelul pornește din biserica mare și ajunge în afara incintei, fiind construit în scopuri defensive, în timpul domniei lui Ștefan cel Mare. Potrivit acestuia, tunelul era folosit nu doar pentru siguranță, ci și pentru protejarea valorilor mănăstirii în perioade de criză.

”Tunelul care pleacă din biserica mare și ajunge în afara incintei datează din vremea domnitorului Ștefan cel Mare. Legenda spune că era un tunel care ieșea la câteva sute de metri depărtare, iar acum avem bucuria să vă anunțăm că a fost descoperit locul unde se află acest tunel.

În zona în care ne aflăm, chiar în mijlocul incintei mănăstirii, tunelul a fost acoperit cu piatră de râu și bolovani. Însă acolo unde s-a construit corpul de chilii, la începutul secolului al XVIII-lea, tunelul nu a fost astupat. Pe o porțiune de aproximativ 30 de metri, acesta poate fi observat și astăzi. A fost construit pentru apărare, pentru situații de război, dar nu numai atât. Părinții de atunci, împreună cu domnitorul Ștefan cel Mare, au amenajat și câteva încăperi în acest spațiu subteran.

Pentru noi este o binecuvântare să redescoperim acest lucru, deoarece Mănăstirea Neamț se numără printre cele mai mari și mai frumoase mănăstiri medievale. Faptul că s-a muncit atât de mult la tunel și la încăperile subterane arată grija de atunci pentru apărare și pentru protejarea valorilor. Atunci când era nevoie, aceste bunuri puteau fi adăpostite în încăperile aflate de-a lungul tunelului care ducea în afara incintei”, a explicat arhimandritul Benedict Sauciuc, starețul Mănăstirii Neamț, potrivit dcnews.ro.

Traseul subteran traversează fundațiile bisericii ctitorite în 1381 de Petru Mușat, bucătăria monahală din secolul al XVII-lea și zona fostei biserici cu hramul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe. Acesta se extinde până sub ciușmeaua ridicată de Mitropolitul Veniamin Costachi și spre Biserica Voievodală a lui Ștefan cel Mare.

Caracteristicile construcției, dimensiunile și materialele folosite susțin ipoteza că tunelul are origine medievală și un rol strategic în apărarea complexului monahale.

Urmează ca specialiștii să studieze tunelul pentru documentare și conservare. Mănăstirea Neamț adaugă astfel o nouă pagină de referință în istoria sa de peste șase secole.