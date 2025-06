Despre teatru, propagandă, manipulare, cu Gianina Cărbunariu și Emilia Șercan la „Anotimpurile dialogului despre teatru cu Octavian Saiu”

Miercuri, 2 iulie, pe înserat, începând cu ora 20:00, în deja consacratul hub cultural de la Grădina cu Filme – Cinema&More (în curtea din spate a CREART – Piața Alexandru Lahovari, nr.7), în inima Bucureștiului, teatrologul Octavian Saiu ne invită la o dezbatere legată de subiecte dintre cele mai actuale, într-o ediție de vară a dialogurilor de la Teatrelli.

Invitatele lui Octavian Saiu sunt regizoarea Gianina Cărbunariu, profesor de regie la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca și jurnalista de investigație Emilia Șercan, doctor în științele comunicării și lector la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării din cadrul Universității din București.

„Teatru, propagandă, manipulare: spectacolul informației și realitatea dezinformării” este titlul sub care se vor purta discuțiile despre teatralitatea inerentă a spațiului public, despre neutralitatea spectatorului, despre teatru ca refugiu sau despre irezistibila atracție a manipulării.

„Astăzi, mai mult decât oricând în istoria umanității, actul de a privi și asculta spectacolul politic este acompaniat de o serie de experiențe care ne influențează judecata și puterea de decizie. Bombardat de mesaje online, supus unui atac informațional orchestrat cu precizie metronomică, omul contemporan trăiește iluzia libertății într-un climat al constrângerii. Epoca post-adevărului a început. Și nimeni nu știe cum se va sfârși. Strategiile manipulării și delirul propagandei se hrănesc din pasivitatea aceleiași condiții de spectator prizonier de bună voie într-un univers al minciunii atât de convingătoare încât nu mai poate fi distinsă de adevărul cel mai adevărat. Teatrul lumii se consumă în regim mediat, pe ecrane care contrafac până și realitatea imediată.

Despre asemenea subiecte actuale va fi vorba într-o ediție de vară a dialogurilor noastre de la Teatrelli. Ce înseamnă propaganda? Cât de gravă este dezinformarea? Exista în ambele ceva teatral, implicit sau explicit, ceva care ne seduce în mod irezistibil? Ce șanse mai are adevărul? Poate cumva teatrul, artă a minciunii prin excelență, să ne ajute să-l regăsim? Invitate sunt Emilia Șercan, jurnalista care a deconspirat unele dintre cele mai grave forme de impostură din politica românească, și Gianina Cărbunariu, artista care nu încetează să dezvăluie prin teatru ceva esențial despre lumea noastră, așa cum e ea. Împreună, vom vorbi despre șansele pe care luciditatea încă le are într-o lume potopită de știri contrafăcute și amenințată de irațional. Dar și despre teatru, ca un posibil refugiu al celor puțini în calea celor mulți. Din ce în ce mai mulți.” (Octavian Saiu)

Înregistrarea dialogului va fi publicată la finalul lunii iulie, pe site-ul Teatrelli.com și pe conturile de social media ale Teatrelli.

Octavian Saiu este profesor, cercetător și critic de teatru. Are un doctorat în studii teatrale și unul în literatură comparată. Predă la universități din România, Noua Zeelandă, Hong Kong, Japonia și Portugalia și a fost de două ori Visiting Fellow la University of London. A susținut conferințe și master-class-uri la alte universități din Europa, Asia și Africa, precum și la Institutul Grotowski. În 2013 a fost Moderatorul Conferințelor „Beckett at the Festival” din cadrul Programului Oficial al Festivalului Internațional de la Edinburgh, iar în 2016 și 2019 a moderat și a susținut conferințe la Olimpiada Teatrelor (Wrocław – Capitală culturală europeană și Toga, Japonia). Din 2004 este moderatorul Conferințelor Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu. Este consultant al mai multor festivaluri din lume și Președinte al Asociației Internaționale a Liderilor din Teatru (IATL).

Articolele și studiile sale au apărut în numeroase publicații naționale și internaționale. Este autorul a 14 volume despre teatru, traduse în mai multe limbi. A primit Premiul Criticii pentru carte de teatru în 2010 și Premiul UNITER pentru Critică de Teatru în 2013. În 2020, cu ocazia Zilei Culturii Naționale, Președintele României i-a conferit Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler, iar în 2024 a fost distins cu Premiul de Onoare al Ministerului Culturii.

*

Gianina Cărbunariu

Ca regizoare dramaturgă a lucrat cu teatre de stat precum Teatrul Odeon, Teatrul Național „Radu Stanca” din Sibiu, Teatrul Mic, Teatrul Excelsior, Teatrul Nottara, precum și cu teatre din Europa: Kammerspiele Theatre din Munchen, Royal Dramatic Theatre din Stockholm, Suedia, Schauspielhaus din Stuttgart, Centrul Dramatic Național din Madrid, Teatrul Contemporan din Szczecin din Polonia, Teatro Delle Passioni din Modena, Teatrul Național din Bratislava.

Spectacolele sale sunt realizate în urma documentării prin interviuri sau prin studierea unor arhive, pe teme ale realității de astăzi, dar și pe subiecte legate de trecutul recent românesc și european. Dintre spectacole recente amintim „Poveștile bunicilor șoptite de mame fiicelor lor” (Polonia), „Două ore cu pauză” (Teatrul Excelsior, București), „Magyarosaurus Dacus” (Teatrul Szigligeti, Oradea), „Stela” (după un roman de Simona Goșu, la Teatrul Nottara, București), „Iubitul meu dușman” (Teatrul Național din Bratislava).

Câteva dintre festivalurile și turneele în care au fost prezentate spectacolele sale: BOZAR (Bruxelles), Theatre de la Ville (Paris), Festivalul de la Avignon, Festivalul Internațional de la Limoges, Trafo Budapesta, Festivalul Internațional de la Almada, Centro Dramatico Nacional Madrid, Wiener Festwochen Viena, HAU Berlin, Dialog Wroclaw, Festivalul de la Torun, Festivalul Theatres des Ameriques Montreal, New Drama Moscova, New Drama Budapesta, Mladi Levi Liubliana, Festivalul Internațional de la Nitra, Bienala New Playsfrom Europe Wiesbaden etc.

Între 2017 și 2024 a fost directoarea Teatrului Tineretului din Piatra Neamț și, în această perioadă, a curatoriat 6 ediții ale Festivalului de Teatru.

În prezent predă regie la Facultatea de Teatru a Universității „Babeș Bolyai” din Cluj.

*

Emilia Șercan este jurnalist de investigație cu o experiență de peste 25 de ani, doctor în științele comunicării și lector la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării din cadrul Universității din București.

De nouă ani colaborează cu publicația independentă PressOne, unde publică anchete despre învățământul universitar și cazuri de plagiat în tezele de doctorat ale mai multor politicieni sau persoane publice. Anchetele sale au generat o reformă semnificativă a studiilor doctorale în România.

A abordat subiectul imposturii academice și în două cărți publicate la Editura Humanitas, Fabrica de doctorate sau cum se surpă fundamentele unei nații (2017) și Cazul Ponta. Reconstituirea celui mai infam plagiat din istoria României (2022). Anterior, în 2015 a publicat teza de doctorat – susținută în 2013 la Universitatea din București – sub titlul Cultul secretului. Mecanismele de cenzură în presa comunistă, apărută la Editura Polirom.

De-a lungul anilor, a câștigat mai multe premii și nominalizări la prestigioase premii naționale și internaționale: Premiul pentru jurnalism de investigație „Ion Rațiu” (2016), Premiul Grupului pentru Dialog Social (2019), Premiul Asociației Inițiativa pentru Cultură Democratică Europeană (2020), Premiul International Anti-Corruption Day din partea Ambasadei SUA în România (2020), Premiul Societății Timișoara (2023) și European Journalists of the Year 2024 Prix Europa (nominalizare).

Teatrelli este un proiect al Centrului de Creație, Artă și Tradiție al Municipiului București – creart. Ca spațiu cultural alternativ dedicat artelor spectacolului, Teatrelli se dezvoltă, din punct de vedere al strategiei curatoriale, într-un laborator artistic cu public, axat pe producții inovatoare de teatru și dans, serii de performance-uri work in progress, precum și de dialoguri culturale.

