Obiceiuri bizare de Anul Nou. Cine își aruncă mobila pe geam

De la gesturi aparent banale până la ritualuri spectaculoase sau chiar bizare, oamenii din întreaga lume cred că ceea ce faci la miezul nopții îți poate influența norocul, sănătatea și prosperitatea în anul care vine. Iată unele dintre cele mai cunoscute — și uneori de-a dreptul nebunești — tradiții și superstiții practicate în România și pe glob.

Tradiții și superstiții din România

Să ai bani în buzunar la miezul nopții

Una dintre cele mai răspândite credințe spune că, dacă ai bani asupra ta la miezul nopții, vei avea belșug tot anul. Mulți români evită să intre în noul an cu portofelul gol.

Mănânci porc ca să „mergi înainte”

În credința populară, porcul este simbolul progresului, pentru că „râmă înainte”. De aceea, carnea de porc este nelipsită de pe masa de Revelion, spre deosebire de carnea de pasăre, care ar „împrăștia norocul”.

Nu se aruncă nimic din casă

Se spune că aruncarea gunoiului sau a lucrurilor vechi în noaptea de Anul Nou alungă norocul. De aceea, curățenia se face înainte, nu după miezul nopții.

Jocul Ursului și Capra

În Moldova și Bucovina, jocurile cu măști sunt considerate ritualuri de alungare a spiritelor rele și de chemare a unui an rodnic. Zgomotul, clopotele și dansurile au rol protector.

Fetele își visează ursitul

În unele zone, fetele pun busuioc sub pernă sau mănâncă ceva foarte sărat înainte de culcare pentru a-și visa viitorul soț.

Superstiții bizare din lume

Spania – 12 boabe de struguri

La fiecare bătaie a ceasului, spaniolii mănâncă o boabă de strugure. Dacă reușești să le mănânci pe toate la timp, vei avea noroc în fiecare lună a anului.

Danemarca – sparg farfurii la uși

Cu cât găsești mai multe cioburi în fața ușii, cu atât ești mai iubit. Spargerea veselei este un gest de prietenie și noroc.

Brazilia – sari peste 7 valuri

La malul oceanului, oamenii sar peste șapte valuri și își pun dorințe. Mulți poartă haine albe, culoare asociată cu pacea și protecția spirituală.

Italia – aruncatul mobilei vechi

În anumite regiuni, italienii aruncă obiecte vechi pe fereastră pentru a face loc noului. Gestul simbolizează ruperea de trecut și începutul unui nou ciclu.

Japonia – 108 bătăi de clopot

Templele budiste bat clopotele de 108 ori, fiecare bătaie reprezentând o slăbiciune umană de care oamenii trebuie să se elibereze înainte de noul an.

Columbia – plimbarea cu valiza

Cei care vor să călătorească mult în anul ce vine ies la miezul nopții și se plimbă cu o valiză goală prin cartier.

Finlanda – turnarea plumbului topit

Plumbul topit este turnat în apă, iar forma rezultată este interpretată pentru a „ghici” ce surprize aduce noul an.

Superstiții comune peste tot în lume

să nu plângi la miezul nopții

să nu fii singur

să nu intri în noul an certat

să porți ceva nou

să faci zgomot pentru alungarea spiritelor rele

De ce rezistă aceste tradiții?

Chiar dacă multe par absurde, aceste superstiții au un rol important: oferă speranță, sentiment de control și optimism. În fața necunoscutului, oamenii caută ritualuri care să le dea siguranță.