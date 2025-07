Diversitatea - reper al stagiunii 2024 - 2025  a Teatrului Stela Popescu, cu trei premiere de impact

Teatrul și-a îmbogățit repertoriul cu trei premiere de succes, continuându-și participările la festivaluri de prestigiu. Activitatea teatrală combinată cu formule alternative (cum este Lampio și grăuntele de lumină) a atras public divers, de la tineri, familii, la spectatori de teatru de revistă și dramă contemporană.

Noutǎțile stagiunii 2024–2025 au fost premierele Moarte la Teatrul de revistă, Lampio și grăuntele de lumină - spectacol imersiv pentru copii, produs în parteneriat cu MINA Museum - şi Cerere în cǎsǎtorie.

· Moarte la Teatrul de Revistă (avanpremiere 21/22 decembrie 2024, premieră pe 17/18 ianuarie 2025, Teatrul Metropolis) s-a jucat frecvent până la finalul stagiunii în Bucureşti, fiind invitat şi la festivaluri prestigioase la Sibiu (20 iunie, Festivalul Internațional de Teatru Sibiu), Reșița (22 iunie, Festivalul Internațional de Teatru New Wave, ediția a V-a), Brașov (6 iulie, Festivalul Național de Teatru Săptămâna Comediei, ediția a XII-a), urmând ca în luna octombrie să fie prezent în selecția prestigiosului Festival Național de Teatru organizat de UNITER. Spectacolul, scris şi regizat de Gabriel Sandu, prezintă lupta unui mic teatru de varieteu aflat pe marginea prăpastiei. Sub spectrul iminent al închiderii, directoarea teatrului face un gest disperat: aduce un regizor tânăr, cunoscut pentru viziunea sa modernă, să creeze un spectacol menit să readucă publicul în sală și să salveze instituția. Spectacolul, conceput ca o încercare de salvare, devine o luptă pentru supraviețuire, nu doar a teatrului, ci și a fiecărui artist implicat.

· Lampio și grăuntele de lumină, spectacol de teatru imersiv pentru copii, produs în parteneriat cu MINA Museum (premieră martie 2025), adaptare a unui titlu mai vechi într-o distribuție regândită, este un spectacol care trebuie văzut cu sufletul, o poveste terapeutică despre curaj, hotărâre, talent și descoperirea propriei valori. Lampio trăiește în fiecare dintre noi și ne oglindește căutările interioare. El este un licurici care și-a pierdut lumina. O poveste delicată și plină de sensibilitate, cu un altfel de supererou care își atinge scopul prin cunoaștere și perseverență. Regia si scenariul spectacolului sunt semnate de Aurelian Horațiu Bîrcă, dramatizarea de Victoria Pătrașcu, scenografia de Cristian Marin, coregrafia de Ioana Macarie, iar creația de conținut digital: MINA Studios, manager de proiect Adina Mastalier. În luna februarie 2025, prin proiectul pilot „Revolta poveștilor” dramatizarea Victoria Pătrașcu, Teatrul Stela Popescu a realizat, împreună cu partenerii de la MINA, primul spectacol imersiv pentru copii din România. Spectacolul Lampio și grăuntele de lumină a primit aprecierea mediilor specializate pentru abordarea inovatoare pentru publicul de copii.

· Cerere în căsătorie de Cehov (premiera pe 25 aprilie, sala Ion Lucian a Teatrului Excelsior), regia Alexandru Grecu, este un spectacol care îmbină ingenios două dintre cele mai cunoscute piese într-un act semnate de Anton Pavlovici Cehov – Ursul și Cerere în căsătorie – într-o montare creativă semnată de regizorul Alexandru Grecu (director al Teatrului Național Satiricus Ion Luca Caragiale, Chișinău). Cele două texte sunt aduse împreună într-o construcție teatrală unitară, creionând un dialog viu între personaje și demonstrând, în cele din urmă, că iubirea este imprevizibilă, iar orgoliul și mândria pot transforma orice situație într-un adevărat câmp de luptă… comic.

Spectacole cu premiere în stagiunile precedente.

· Spectacolul „Hedwig and the Angry Inch” de John Cameron Mitchell, regia Răzvan Mazilu și-a continuat palmaresul impresionant dobândit de la premiera din mai 2023 și pe parcursul stagiunii 2024 – 2025. În luna octombrie 2024 a participat la Festivalul Național al Comediei Galați, ediția a XXXV-a. Tot în luna octombrie a lui 2024, spectacolul a fost invitat să închidă manifestările de aniversare a 70+1 ani de existență ai Teatrului German de Stat din Timișoara. În luna mai 2025, „Hedwig and the Angry Inch” a fost prezent în Festivalul Internațional de Teatru „Povești”, ediția a XVIII-a, Alba Iulia.

· De asemenea, proiectul inițiat în 2023 intitulat „București și Chișinău, împreună prin Teatru”, în cadrul căruia două instituții culturale, Teatrul Național Satiricus Ion Luca Caragiale și Teatrul Stela Popescu fac schimb de spectacole și regizori a continuat și în stagiunea 2024 - 2025 cu la fel de mult succes. Spectacolul „Escu” de Tudor Mușatescu, din repertoriul Teatrului Stela Popescu, regia Alexandru Grecu și Cristian Șofron a fost nominalizat la trei categorii în cadrul Galei UNITEM – Uniunea Teatrală din Moldova și a primit două distincții: Premiul pentru cel mai bun actor în rol masculin (Pavel Bartoș) și Premiul de excelență (Pavel Bartoș). Cu spectacolul „Escu” a și început de fapt stagiunea 2024 – 2025, când, pe data de 1 septembrie 2024, a fost invitat cu o reprezentație în aer liber în cadrul Festivalului SEAS – Stagiunea Estivală a Artelor Spectacolului, ediția III-a organizat de Teatrul de Stat Constanța. Mai târziu, în luna noiembie 2024, „Escu” a participat și în cadrul celei de-a III-a ediții a Festivalului Internațional de Teatru Liviu Ciulei organizat de Teatrul Alexandru Davila Pitești. De asemenea, piesa a fost prezentată și în cadrul celei de-a IX-a ediții a Reuniunii Teatrelor Naționale Românești din Republica Moldova, la Teatrul Național Satiricus Ion Luca Caragiale, Chișinău.

· Spectacolul „Conu Leonida (1880 – 2023)” de Ion Luca Caragiale, regia Radu Popescu, avându-i ca protagoniști pe experimentații Ion Haiduc și Manuela Hărăbor, a participat în luna octombrie în cadrul Festivalului Alb Umor, ediția a XV-a, organizat de Teatrul Prichindel - Alba Iulia.

· Spectacolul „Cock” de Mike Bartlett, regia Tony Adam a fost invitat să participe în luna septembrie 2025 la cea de-a V-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru Imaginarium organizat de Teatrul Toma Caragiu din Ploiești.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

Și în stagiunea 2024 - 2025 Teatrul Stela Popescu s-a concentrat pe formarea de tineri actori: două trupe de tineri actori coordonate de actori ai Teatrului Stela Popescu, Sorin Aurel Sandu şi Viorel Păunescu au participat pe 11 iunie la Teatrul Excelsior la Festivalul Vocea Teatrului Licean. Trupa de elevi „Catharsis” a Colegiului Național Gheorghe Șincai, îndrumată de angajatul Teatrului Stela Popescu, actorul Viorel Păunescu, a primit Premiul Special al Juriului în cadrul galei de premiere a celei de-a patra ediții a Festivalului „Vocea Teatrului Licean Bucureștean” - un spațiu de formare, afirmare și dialog creativ, în care tinerii explorează arta teatrului sub îndrumarea profesioniștilor din instituțiile de spectacol partenere.

Sălile pe care partenerii TSP (Teatrul Metropolis, Teatrul Excelsior, Teatrul Nottara, Teatrul Bulandra) le-au oferit pentru a găzdui spectacolele au fost pline de spectatori de toate vârstele, demonstrând că teatrul rămâne o formă de artă vitală și iubită.

Pentru stagiunea 2025 - 2026 Teatrul Stela Popescu își întărește angajamentul față de diversitatea editorială. Pentru a doua parte a anului 2025, Teatrul Stela Popescu pregătește premiera spectacolului Nu sunt Turnul Eiffel, în regia lui Răzvan Mazilu, adaptare după o piesă scrisă de Ecaterina Oproiu.