Documentarul Ocean este câștigătorul LYNX Festival 2025

Evenimentul a inclus în programul său 12 documentare apreciate în festivalurile din întreaga lume, majoritatea în premieră națională. La finalul fiecărei proiecții publicul a putut purta un dialog direct despre subiectul filmului, precum și despre alte aspecte de interes pentru protecția mediului și natură, cu invitații speciali ai ediției. Pe lângă filme, programul a inclus și 5 expoziții de fotografie de natură, 3 masterclass-uri cu invitați internaționali (Gavin Thurston, Elijah Wambugu, Yann Sochaczewski), precum și o serie variată de activități educaționale pentru copii susținute de ONG-uri dedicate educației de mediu (EcoEdu Natura, Rewilding Romania, Asociația Krontechies).

Aproape 3.000 de spectatori au participat la proiecțiile documentarelor de la Centrul Cultural Reduta și Cinema City AFI Brașov și la celelalte evenimente din cadrul festivalului. Participarea la proiecțiile și activitățile din festival a fost și anul acesta gratuită, pentru a permite tuturor accesul la documentarele despre natură și dezbaterile organizate în jurul subiectelor importante puse în prim-plan de acestea.

Printre invitații cu care spectatorii au putut discuta direct s-au numărat specialiști din cadrul ONG-urilor sau fundațiilor de mediu și biologi, precum Călin Hodor (consultant independent pe biodiversitate), Barbara și Christoph Promberger (directorii Fundației Conservation Carpathia), Szilárd Bücs (președintele Centrului pentru Cercetarea și Conservarea Liliecilor și reprezentantul oficial al României în cadrul consiliului științific al EUROBATS), Remus Munteanu (fotograf de natură, specialist în sisteme de camere cu declanșare la mișcare), Florin Hălăștăuan (Rewilding Officer în cadrul Fundației Rewilding Romania), dar și regizori de film documentar (Yann Sochaczewski - Cactus Hotel, Cosmin Dumitrache - Zanzibar Untold) sau distribuitori de film documentar (Anne Olzmann - Albatross World Sales).

„Această nouă ediție a festivalului ne-a depășit așteptările. Nu doar pentru că am putut aduce mai mult public în noua locație, ci și pentru că odată cu el am avut și multă interactivitate. Ca de obicei, curiozitatea copiilor a făcut deliciul sesiunilor de Q&A, iar invitații speciali ne-au captat atenția și ne-au împărtășit experiența lor. Cred că festivalul nostru deja începe să aibă o identitate foarte bună, una care nu este orientată neapărat către industrie, ci mai degrabă către latura educativă. Practic, nu facem decât să continuăm misiunea pe care cele două asociații implicate în organizație o au, aceea de a face conservarea naturii prin educație. Cum suntem pe drumul cel bun, o să rămânem pe el cât mai mult timp.”, a declarat Dan Dinu, directorul artistic al festivalului.

Pe durata celor 6 zile de festival, spectatorii au putut vota documentarele preferate, iar în cadrul Galei de Închidere din 8 iunie, Ocean (r. Colin Butfield, Toby Nowlan & Keith Scholey), narat de David Attenborough a fost laureat cu Premiul Publicului în urma celor aproape 800 de voturi exprimate. Trofeul a fost înmânat de Miruna Pop, Marketing Manager Garanti BBVA.

Documentarul a fost prezentat în cadrul festivalului în premieră națională, într-o sală plină, chiar înainte de lansarea sa pe National Geographic, iar la final a fost completat de o sesiune-surpriză de Q&A cu Gavin Thurston, cel care a lucrat alături de Sir David Attenborough la peste 20 de documentare. Ocean este un strigăt de ajutor și de speranță deopotrivă, un rollercoaster emoțional care, prin imaginile spectaculoase și informațiile bine documentate și simplu explicate, a reușit să impresioneze publicul LYNX Festival. Documentarul a avut premiera oficială pe National Geographic la finalul săptămânii trecute și în acest moment poate fi găsit și pe platformele de streaming online Disney+. Filmul va fi proiectat și în cadrul United Nations Oceans Conference, care are loc zilele acestea la Nisa, ca argument în favoarea deciziei de a crea zone protejate în oceane pentru a evita un viitor sumbru.

Tot în cadrul Galei de Închidere, cea de-a 16-a ediție a Concursului Internațional de Fotografie Milvus, cel mai important concurs de fotografie de natură din România, și-a desemnat câștigătorii. Marele Premiu a fost acordat lucrării intitulate „Heaven´s gate”, a fotografului Ervin Horesnyík din Slovacia, o imagine care a impresionat juriul prin simplitate și forță în egală măsură. Este al doilea an consecutiv în care Ervin câștigă marele premiu al competiției, lucru care nu s-a mai întâmplat până acum. „Inițial, nici măcar nu am vrut să înscriu vreo fotografie în concurs, credeam că șansele de a câștiga din nou un premiu erau destul de mici, însă aceasta era o fotografie pe care o făcusem oricum ca urmare a unei oportunități neașteptate, așadar am înscris-o. Când Mircea Sasu (managerul concursului n.r.) m-a sunat să mă întrebe ce părere aș avea despre un tur foto în Delta Dunării, nici nu am înțeles că-mi sugera să mă pregătesc să vin iar în România, unde anul trecut petrecusem deja 3 zile minunate la Brașov în cadrul LYNX Festival. Mi-a luat câteva secunde să-mi dau seama că marele premiu este, din nou, al meu.”, a declarat Ervin Horesnyík.

Trofeul i-a fost înmânat lui Ervin chiar de către Gavin Thurston, unul dintre cei mai experimentați directori de imagine de film documentar de natură din Europa și printre cei mai așteptați invitați speciali ai ediției de anul acesta. În aceeași zi, cu puțin timp înainte de Gala de Închidere, el a susținut masterclass-ul „Journeys in the Wild”, dezvăluind foarte multe detalii din culisele carierei sale și povestind câteva dintre cele mai inedite aventuri pe care le-a trăit în sălbăticie, multe dintre ele incluse și în cartea „Călătorii în sălbăticie” lansată de curând și în România de către Pilot Books. La final el a susținut și o sesiune de semnat autografe pentru iubitorii de natură prezenți. „Am scris această carte, din multe puncte de vedere, pentru familia mea. Cea care m-a susținut în activitatea mea și care a fost poate cea mai afectată de ea - când eram prezent în natură, eram departe de ei. Am scris-o și pentru toți oamenii care au făcut posibilă cariera mea. Pentru că eu am fost un om foarte norocos - am lucrat cu oameni foarte capabili. Oricât de bun ai fi ca naturalist ori cameraman, dacă nu ai parte de expertiza lor, de a te duce în cel mai bun loc la cel mai bun moment, nu obții nimic. Cariera mea s-a bazat pe oameni care fac posibile aceste povești uimitoare despre natură, de la biologi la șoferi și ghizi locali - care ne și țin în viață. Fiți atenți la oamenii din viața voastră! Fiți atenți la momentul prezent! Astea sunt cele mai mari lecții și concluzii pe care eu le am după aproape 40 de ani petrecuți în natură.”, a spus Gavin Thurston.

Câștigătorii celorlalte categorii ale concursului – Natură, Animale Sălbatice și Natura României - au fost Simán László („There is a blue lake”), Mauro Tronto („Evanescence”), Miguel José Ávalos González („Quetzalcóatl”), Shengfu Jiao („Cattle in the desert”), Máté Bence („Surrounded”), Gabriel Rusu („Solitude”), Raul Bambu („Essential”), Vlad Păuleț („Snowing”) și Bogdan Munteanu (Now is the time”). Premiul categoriei Junior a ajuns la Marina Gavrikova (Rusia) pentru lucrarea intitulată „In Love”. Premiul Publicului a rămas în România, lucrarea „Look into my eyes”, a fotografului Gothárd Ferenc - Alpár, fiind laureată cu această distincție.

Expoziția, care prezintă frumusețea naturii și a vieții sălbatice, mai poate fi vizitată până pe 28 iunie, în aer liber, în zona din fața Rectoratului Universității Transilvania din Brașov (Bulevardul Eroilor, nr. 29) sau online pe https://photocontest.milvus.ro/gallery/2025/.

„A fost cel mai plin LYNX Festival de până acum. S-a simțit cum a crescut festivalul, publicul, entuziasmul și nivelul de interacțiune dintre cele două, precum și nivelul de conectare al Brașovului cu toate activitățile noastre. Sunt recunoscător tuturor celor care au contribuit la ceea ce a însemnat ediția de anul acesta și abia aștept să revenim în 2026!”, a spus directorul festivalului, Matei Truța.

Echipa a stabilit deja prima întâlnire de lucru pentru ediția din 2026, iar noutățile despre aceasta vor fi anunțate constant pe site-ul oficial și pe pagina de Facebook a festivalului.

