Evenimente organizate de reprezentanțele ICR cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Române

Agenda de evenimente la Institutul Cultural Român și în reprezentanțele sale din lume cuprinde concerte, spectacole, expoziții, conferințe, cursuri de limba română pentru străini și manifestări la Lisabona, Landen și Tokyo, dedicate Zilei Unirii Principatelor Române, la împlinirea a 167 de ani de la momentul istoric al. De asemenea, ICR Chișinău va difuza materialul video „7 voci pentru Unire”, reunind perspective contemporane relevante din Republica Moldova asupra semnificației, importanței și impactului Unirii Principatelor Române ca act de solidaritate națională și a valorilor comune care definesc spațiul cultural românesc. Materialul video va putea fi vizionat din data de 24 ianuarie 2026 pe pagina de Facebook a ICR Chișinău.

ICR Bruxelles, alături de Ambasada României în Regatul Belgiei și Parohia Înălțarea Sfintei Cruci, Biserica Sint Norbertus organizează proiectul „Unire, credință, identitate – expoziție și recital de poezie realizate cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Române”, în data de 25 ianuarie 2026, la Biserica Sint Norbertus, din Landen, regiunea Flandra. Cu acest prilej, va fi prezentată expoziția „Masterpieces of the Romanian Cultural Heritage”, ce aduce în prim-plan valorile culturale care au stat la baza formării identității naționale. Expoziția, realizată de Muzeul Național de Istorie al României și pusă la dispoziție de ICR Bruxelles, va fi deschisă publicului în perioada 25 ianuarie - 1 februarie 2026. Aceasta prezintă, printr-o selecție de 29 de panouri, capodopere ale patrimoniului cultural românesc, de la perioada neolitică până la epoca modernă, printre care imagini reprezentative pentru epoca Unirii: Portretul oficial al domnitorului Alexandru Ioan Cuza, Setul de pistoale al domnitorului, Ordinul Unirii adoptat la inițiativa domnitorului în 1864. Expoziția va fi completată de recitalul de poezie al copiilor de la școala parohială, cu vârste cuprinse între 14 - 16 ani. Expoziția oferă o călătorie documentată și cuprinzătoare în spațiul românesc, văzut ca loc de convergență al unor civilizații majore ale Europei. Capodoperele prezentate reflectă identitatea comună care a făcut posibilă Unirea Principatelor Române, identitate existentă mai întâi în artă, limbă și spiritualitate.

ICR Tokyo organizează luni, 26 ianuarie 2026, în Sala de festivități a Ambasadei României în Japonia, recitalul de muzică de cameră cu lucrări de George Enescu susținut de Mohri Fumika (vioară) și Kaneshige Toshihiro (pian) și proiecția documentarului din Arhiva Națională de Filme – Cinemateca Română, „Eminescu – Veronica – Creangă”, regia Octav Minar, produs în 1914 de filiala din Bucureşti a casei „Pathé”. Evenimentul este organizat în parteneriat cu Ambasada României în Japonia și Centrul Național al Cinematografiei din România.

Institutul Cultural Român de la Lisabona, în colaborare cu Televiziunea Română (TVR1) și Institutul Francez în Portugalia, a prezentat filmul documentar „Unirea Principatelor Române / The Union of the Romanian Principalities”, la sediul reprezentanței, pe data de 21 ianuarie. Documentarul istoric, coordonat de Cristina Leorenț și Radu Găină, realizator și producător, a fost realizat cu sprijinul Ministerului Culturii și Televiziunii Române, în colaborare cu Ministerul de Externe al Franței, Ambasada Franței din România, Ambasada României din Franța, Biblioteca Academiei Române, Institutul Cultural Român din Istanbul, Muzeul Unirii din Iași, Muzeul Olteniei din Craiova, Muzeul Național de Istorie a României, Muzeul Național Militar „Regele Ferdinand”, Muzeul de Artă din Craiova, Muzeul Unirii din Craiova, Muzeul Memorial „Alexandru Ioan Cuza” din Ruginoasa, Muzeul de Istorie din Galați, Muzeul Memorial „Nicolae Bălcescu” din Rotărești-Vâlcea.

Unirea Principatelor Române din 24 ianuarie 1859 reprezintă un moment definitoriu în istoria modernă a României, marcând primul pas important spre crearea statului național unitar român sub conducerea lui Alexandru Ioan Cuza.

