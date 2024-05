10 cele mai bune filme romantice din istoria cinematografiei

Acestea sunt filmele care spun cele mai frumoase povești de dragoste. De la comedie mută la muzical atemporal, de la Hollywood până la dramă modernă, toate acestea sunt printre cele mai bune filme de dragoste, impecabile de la început până la sfârșit.

10

„Spune orice...” (1989)

Regizat de Cameron Crowe

Cumva, este ceva special atunci când o mare poveste de dragoste este, de asemenea, și o poveste grozavă privind maturizarea. Atât de multe, prea multe filme pentru adolescenți îi tratează pe tineri ca și cum ar fi mai puțin inteligenți și empatici decât sunt în realitate.

John Cusack și Ione Skye sunt strălucitori într-o poveste plină de duh și credibilă despre un elev de liceu care se îndrăgostește de o absolventă.

9

„All of Us Strangers” (2023)

Regizat de Andrew Haigh

Paul Mescal în rolul lui Harry și Andrew Scott în rolul lui Adam.

Andrew Haigh realizează filme cu ritm deliberat, impecabil realizate, care se transformă încet în ceva extraordinar. A făcut filme perfecte și înainte dar All of Us Strangers este extraordinar. Adam, un suflet singuratic și izolat, se îndrăgostește de Harry (Paul Mescal) în timp ce încearcă să facă pace cu fantomele părinților săi .

Scrierea impecabil de perspicace se combină cu muzica, iluminarea, editarea și spectacolele pentru a face genul de film rar care are mai mult impact emoțional decât logic. Nu vei vedea niciodată un film mai trist; lasă un fel de sentiment și amprentă care s-ar putea să nu te părăsească niciodată.

8

„Trouble in Paradise” (1932)

Regizat de Ernst Lubitsch

Unul dintre cele mai bune și mai amuzante filme romantice făcute vreodată. Este vorba despre un cuplu de hoți, care nu se confruntă niciodată cu niciun fel de consecințe legale pentru acțiunile lor. Acțiunea se petrece în timpul Marii Depresiuni. Este cea mai grozavă comedie romantică a lui Ernst Lubitsch. Doi hoți de buzunare sexy și amuzanți (Herbert Marshall și Miriam Hopkins) se îndrăgostesc nebunește la Veneția înainte de a-l alege ca țintă pe magnatul parizian al parfumurilor, Madam Colet (Kay Francis). Urmează un triunghi amoros și tot felul de sentimente haotice.

Trouble in Paradise alunecă atât de meticulos, dar atât de lejer, atât de încrezător în tandra sa disecție a deficiențelor;, încât este greu de crezut că filmele au fost vreodată atât de sofisticate.

7

„The Sound of Music” (1965)

Regizat de Robert Wise

La un moment dat, filmul cu cele mai mari încasări realizat vreodată (depășit de The Godfather, cu siguranță mai puțin romantic), epopeea muzicală pe ecran lat a lui Robert Wise este un fenomen atât de durabil, încât nu poate fi ușor să uiți de povestea de dragoste puternică și emoționantă. Julie Andrews nominalizată la Oscar (a câștigat anul precedent pentru Mary Poppins) joacă alături de Christopher Plummer într-un film clasic care îmbunătățește spectacolul de scenă.

Romantismul sunetului muzicii atinge apogeul când Maria și Georg cântă în foișor. Ei cad de acord că trebuie să întrebe dacă copiii sunt de acord ca ei să se căsătorească. Un film dulce și amuzant, cu un buget uriaș.

6

„Notorious” (1946)

Regizat de Alfred Hitchcock

Deși cea mai mare poveste de dragoste a lui Alfred Hitchcock este cel mai bine cunoscută pentru chimia strălucitoare și complexă din punct de vedere emoțional dintre Cary Grant și Ingrid Bergman, este important să ne amintim că Notorious este, de fapt, despre un triunghi amoros. Bergman oferă, probabil, cea mai bună performanță din cariera ei ca Alicia Huberman, fiica unui criminal de război care este recrutată de un agent guvernamental extraordinar pentru a-și dovedi patriotismul prin spionarea unui adversar (Claude Rains) care a fost întotdeauna îndrăgostit de ea. Ambii bărbați sunt îndrăgostiți de Alicia. CAry Grant este groaznic în a-și exprima sentimentele, cel puțin la început, iar Rains nu ar putea fi mai sincer în ceea ce privește sentimentele sale. Din păcate, el este destul de rău în afară de sentimentele sale autentice pentru ea.

Notorious este unul dintre cele mai sexy filme realizate vreodată. Ultimele minute din Notorious sunt zguduitoare și profund romantice. Ambii bărbați sunt umiliți și surprinși de angajamentul și eroismul Aliciei și, în felul lor, ambii bărbați comit acte de dragoste îndrăznețe.

5

„When Harry Met Sally ” (1989)

Regizat de Rob Reiner

Hilară și superb interpretată, cea mai îndrăgită comedie romantică din istorie îi vede pe Billy Crystal și pe Meg Ryan ca inamici care iubesc să se urască, cel puțin la început. Bărbații și femeile pot fi cu adevărat prieteni? Aceasta este întrebarea centrală pusă la începutul celui mai iconic scenariu al lui Nora Ephron.

Suntem întotdeauna cu un pas înainte atât față de Harry, cât și față de Sally în primele 80 de minute; nu este atât de mult despre destinație cât despre călătorie. Pe parcurs, When Harry Met Sally este interpretat perfect. Mama regizorului Rob Reiner, regretata Estelle Reiner, a rostit cea mai grozavă replică a filmului: „Voi avea ceea ce are ea”.

4

„Beauty and the Beast„ (1991)

Regizat de Gary Trousdale și Kirk Wise

Este cea mai bună animație Disney. La doi ani după ce Mica Sirenă a uimit criticii, studioul (și poate cel mai important, echipa de compozitori Howard Ashman și Alan Menken) s-au întors cu o dramă romantică mai bogată și mai sofisticată, care preia multe repere creative.

Frumoasa si Bestia este o incantare pentru copii; adulții pot fi cu ușurință mișcați de o poveste romantică plină de alegeri și creștere. Aceasta este cea mai mare poveste de dragoste a companieiDisney din peste un secol de filme.

3

„Casablanca” (1942)

Regizat de Michael Curtiz

Nu este deloc o idee bună să spunem că Oscarurile nu sunt acordate întotdeauna corect pemntru cel mai bun film, dar nu a existat niciodată un laureat mai merituos decât drama de război a lui Michael Curtiz, emoționantă, despre un triunghi amoros din Maroc. Ingrid Bergman, Humphrey Bogart și Paul Henreid joacă într-un film de referință care a câștigat și statuete pentru cel mai bun regizor și cel mai bun scenariu adaptat.

80 de ani mai târziu este încă apreciat. A fost mult timp cea mai grozavă și mai citată dintre toate scenariile, iar povestea cu ritm rapid nu și-a pierdut nimic din capacitatea de a captiva. Cea mai bună parte a Casablanca este cât de mândri suntem de alegerile grele pe care le fac eroii, toate pentru un bine mai mare.

O proprietară de cafenea americană expatriată se luptă să decidă dacă să-și ajute sau nu fostul iubit și soțul fugar să scape de naziști în Marocul francez.

2

„Titanic” (1997)

Regizat de James Cameron

A fost o perioadă în care capodopera uluitoare, de amestecare a genurilor a lui James Cameron s-a confruntat cu reacții adverse. Pe cât de simplu și profund, pe atât de masiv și palpitant, Titanic este un film de acțiune perfect, o dramă de epocă extraordinară și o poveste de dragoste emoționantă.

Cea mai subestimată calitate a lui Cameron a fost scenariul. Cu Titanic, el a sincronizat o recreare impecabilă din punct de vedere tehnic, în mare măsură precisă din punct de vedere istoric a unui dezastru fascinant. Și pe acest fundal el plasează și o poveste de dragoste a unei fete de 17 ani. Kate Winslet a astrs în filme mai mici înainte de Titanic, dar performanța ei lentă, în cele din urmă destul de vulcanică aici, a făcut-o o vedetă internațională alături de captivantul Leonardo DiCaprio. Titanic este o realizare legendară de la Hollywood.

1

„City Lights„ (1931)

Regizat de Charlie Chaplin

Există cel mai bun film făcut vreodată? Dacă da, care este cel mai bun film făcut vreodată? City Lights, un film mut, este însă plin de patos și romantism. Regizorul iconic joacă, de asemenea, rolul „The Tramp”, care se îndrăgostește de o fată oarbă, interpretată de Virginia Cherrill.

O mare parte din City Lights este încă amuzant datorită inteligenței, prezenței fizice și a cascadoriilor uimitoar, notează collider.com.