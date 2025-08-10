La 65 de ani, Antonio Banderas nu se gândeşte la pensie

"Când aveam 20 de ani, credeam că oamenii de 65 de ani merg în baston", a mărturisit actorul cunoscut pentru rolurile sale din "Masca lui Zorro", "Desperado" sau "Philadelphia".



"Înainte, te pensionai la 65 de ani. Acum nu mai este aşa, acum este mai târziu", a adăugat el într-un interviu acordat cotidianului El Paso.



"Poate că fac lucruri pe care nu ar trebui să le fac", a adăugat starul spaniol, care a suferit un atac de cord în 2017. "Dar doctorii spun că sunt bine, că pot face ce vreau", a adăugat el.



Actorul a spus că a început recent lecţii de muzică şi şi-a cumpărat un pian. "Cred că sunt unul dintre acei oameni care mor dacă se opresc. Fac o meserie pe care o iubesc: este norocul vieţii mele".



Antonio Banderas, care a început să joace la începutul anilor 1980, continuă să administreze teatrul pe care l-a deschis în 2019 în oraşul său natal, Malaga, din sudul Spaniei.



Actorul a petrecut o parte din vară la Boston filmând producţia biografică despre legendarul bucătar american Anthony Bourdain, intitulată "Tony", înainte de a pleca în Insulele Canare pentru a lucra la un thriller, "Above and Below".

AGERPRES