x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Cultură Film La 65 de ani, Antonio Banderas nu se gândeşte la pensie

La 65 de ani, Antonio Banderas nu se gândeşte la pensie

de Redacția Jurnalul    |    10 Aug 2025   •   22:20
La 65 de ani, Antonio Banderas nu se gândeşte la pensie
Sursa foto: Hepta/Antonio Banderas

Starul spaniol Antonio Banderas a declarat într-un interviu publicat duminică, în ziua în care a împlinit 65 de ani, că nu are nicio intenţie să se retragă din cinematografie, transmite AFP.

"Când aveam 20 de ani, credeam că oamenii de 65 de ani merg în baston", a mărturisit actorul cunoscut pentru rolurile sale din "Masca lui Zorro", "Desperado" sau "Philadelphia".

"Înainte, te pensionai la 65 de ani. Acum nu mai este aşa, acum este mai târziu", a adăugat el într-un interviu acordat cotidianului El Paso.

"Poate că fac lucruri pe care nu ar trebui să le fac", a adăugat starul spaniol, care a suferit un atac de cord în 2017. "Dar doctorii spun că sunt bine, că pot face ce vreau", a adăugat el.

Actorul a spus că a început recent lecţii de muzică şi şi-a cumpărat un pian. "Cred că sunt unul dintre acei oameni care mor dacă se opresc. Fac o meserie pe care o iubesc: este norocul vieţii mele".

Antonio Banderas, care a început să joace la începutul anilor 1980, continuă să administreze teatrul pe care l-a deschis în 2019 în oraşul său natal, Malaga, din sudul Spaniei.

Actorul a petrecut o parte din vară la Boston filmând producţia biografică despre legendarul bucătar american Anthony Bourdain, intitulată "Tony", înainte de a pleca în Insulele Canare pentru a lucra la un thriller, "Above and Below".

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

AGERPRES

Citește pe Antena3.ro
×
Subiecte în articol: Antonio Banderas pensie cinematografie
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri