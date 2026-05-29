Apariție surpriză a unei românce pe covorul roșu de la Cannes, alături de vedetele cinematografiei mondiale

Organizatorii au încercat să impună un cod vestimentar rigid: fără rochii excesiv de transparente („naked dresses”), fără trenă exagerat de lungă și un accent pe costume clasice sau rochii lungi de seară. Cu toate acestea, designerii și vedetele au transformat aceste limite într-un manifest de creativitate.

Întoarcerea la momentele de glorie din trecut ca repere culturale absolute este unul dintre elementele cele mai representative in cadrul festivalului, aspect marcat atât prin prezența filmelor selectate în secțiunea Cannes Classics, cât și la nivelul creațiilor vestimentare. O celebră casă de modă a recreat, de exemplu, o ținută purtată de Jane Birkin la Cannes în 1969. Această practică transcende simpla reciclare stilistică fiind o reverență adusă memoriei culturale a Rivierei Franceze. Vedetele contemporane nu mai doresc doar să fie privite, ci caută să se înscrie într-o genealogie a mitologiei cinematografice, conectând prezentul tehnologizat cu boema analogică a secolului trecut.

Nuanțele saturate care înlocuiesc treptat paletele neutre, croielile sculpturale și anatomice cum ar fi umerii accentuați, peplumul rigid și formele inspirate din natură reprezintă principalele caracteristici ale vedetelor prezente pe Croisette. Costumele masculine s-au îndepărtat de rigiditate și au căpătat o fluiditate aparte: cămăși lejere, cape strălucitoare și accesorizarea cu cravate sau bijuterii statement la gât au redefinit eleganța masculină.

În spuma de vedete a cinematografiei mondiale (Sharon Stone, Monica Bellucci, Penelope Cruz, Demi Moore), și-a făcut loc și o româncă. Televiziunea Cinemaraton a fost prezentă pe toată perioada festivalului și a transmis, în timp real, cele mai importante momente ale festivalului. Reprezentanta Cinemaraton la Cannes, producătoarea și scenarista Bianca Beatrice Michi s-a bucurat alături de echipele de film românești prezente la Cannes de succesul filmului Fjord, lucrare cinematografocă care a fost recompensat cu marele trofeu Palme d’Or, dar și de aplauzele publicului după proiecția peliculei „Jurnalul unei cameriste” semnat de Radu Jude.

Bianca Beatrice Michi a purtat pe covorul roșu mai multe ținute semnate de creatoarea de modă Bianca Rusu. Modelele purtate se alătură unei palete vizuale complexe care include rochii cu inserții de elemente tip oglinda și accente discrete de pene, rochii tip sacou cu trenă și elemente decorative masive sau combinații de perle și catifea. Penele au dominat volumetriile vestimentare din acest an, reabilitând o estetică eclectică și hedonistă specifică anilor '20 și '30, iar trenele opulente au sugerat o prelungire a trecutului în prezent creând uneori o antiteză culturală frapantă ce marchează o joncțiunea dintre Hollywood-ul clasic și estetica underground.

Bianca Beatrice Michi a purtat pe covorul roșu al Festivalului de Film de la Cannes 2026