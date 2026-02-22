Berlinala 2026: „Yellow Letters” câștigă Ursul de Aur. Lista câștigătorilor

„Gelbe Briefe” („Yellow Letters”) este o dramă în limba turcă despre un cuplu din lumea teatrului, o actriță și un dramaturg, ale căror vieți sunt distruse din cauza opiniilor politice.

Președintele juriului, Wim Wenders, a lăudat filmul pentru portretul său despre viața sub totalitarism, spunând că povestea transmite un semnal de alarmă pentru oameni din întreaga lume.

„Amenințarea reală nu e printre noi. E acolo, în afară. Sunt autocrații, partidele de extremă dreapta, nihilismul vremurilor noastre, care încearcă să vină la putere și să ne distrugă felul de a trăi”, a spus regizorul Ilker Çatak, îndemnând: „Să nu ne luptăm între noi. Să ne luptăm cu ei”.

În total, 22 de filme au fost în competiție pentru marele premiu.

Berlinala este considerat cel mai politic dintre marile festivaluri europene de film, iar războiul din Gaza a dominat dezbaterile publice.

Regizorul turc Emin Alper, al cărui film „Salvation” a câștigat Ursul de Argint, și-a exprimat solidaritatea cu „cei oprimați” din Turcia, Siria, Iran și Gaza.

Două producții din România au obținut distincții la Berlinală: în secțiunea Forum, filmul „De capul nostru”, în regia lui Tudor Cristian Jurgiu, a primit CICAE Art Cinema Award, iar în competiția Generation Kplus (dedicată tinerilor spectatori), „Atlasul Universului”, de Paul Negoescu, a fost recompensat cu Mențiunea Specială a Juriului.

Lista câștigătorilor

Competiția principală:

Ursul de Aur pentru cel mai bun film: „Yellow Letters”, regia İlker Çatak

Ursul de Argint – Marele Premiu al Juriului: „Salvation”, regia Emin Alper

Ursul de Argint – Premiul Juriului: „Queen at Sea”, regia Lance Hammer

Ursul de Argint pentru regie: „Everybody Digs Bill Evans”, regia Grant Gee

Ursul de Argint pentru rol principal: „Rose” – Sandra Hüller

Ursul de Argint pentru rol secundar: „Queen at Sea” – Anna Calder-Marshall și Tom Courtenay

Ursul de Argint pentru scenariu: „Nina Roza” – Geneviève Dulude-De Celles

Ursul de Argint – contribuție artistică deosebită: „Yo (Love is a Rebellious Bird)” – Anna Fitch și Banker White

Secțiunea Perspectives:

Premiul GWFF – premiul pentru debut: „Chronicles From the Siege”, regia Abdallah Alkhatib

Mențiune specială: „Forest High”, regia Manon Coubia

Secțiunea documentare:

Cel mai bun documentar: „If Pigeons Turned to Gold”, regia Pepa Lubojacki

Mențiuni speciale: „Tutu”, regia Sam Pollard; „Sometimes I Imagine Them All at a Party”, regia Daniela Magnani Hüller

Competiția de scurtmetraje:

Ursul de Aur pentru scurtmetraj: „Someday a Child”, regia Marie-Rose Osta

Ursul de Argint pentru scurtmetraj: „A Woman’s Place is Everywhere”, regia Fanny Texier

Berlinale Shorts Filmmaker Award: „Kleptomania”, regia Jingkai Qu

Distincții acordate anterior

Panorama – Premiul Publicului:

Ficțiune: „Prosecution”, regia Faraz Sharia

locul 2: „Four Minus Three”, regia Adrian Goiginger

locul 3: „Mouse”, regia Kelly O’Sullivan și Alex Thompson

Documentar: „Traces”, regia Alisa Kovalenko și Marysia Nikitiuk

locul 2: „The Other Side of the Sun”, regia Tawfik Sabouni

locul 3: „Bucks Harbor”, regia Pete Muller

Secțiunea Generation

Grand Prix (Kplus): „Gugu’s World”, regia Allan Deberton

Mențiune specială: „Atlas of the Universe”, regia Paul Negoescu

Premiu pentru scurtmetraj (Kplus): „Spi”, regia Navroz Shaban

Mențiune specială: „Under the Wave off Little Dragon”, regia Luo Jian

Grand Prix (14plus): „Sad Girlz”, regia Fernanda Tovar

Mențiune specială: „Matapanki”, regia Diego Mapache Fuentes

Premiu pentru scurtmetraj (14plus): „The Thread”, regia Fenn O’Meally

Mențiune specială: „Memories of a Window”, regia Mehraneh Salimian și Amin Pakparvar

Teddy Awards

Cel mai bun film: „Ivan & Hadoum”, regia Ian de la Rosa

Cel mai bun documentar: „Barbara Forever”, regia Brydie O’Connor

Cel mai bun scurtmetraj: „Taxi Moto”, regia Gaël Kamilindi

Premiul juriului: „Trial of Hein”, regia Kai Stänicke

Premiu special: Céline Sciamma

FIPRESCI

Competiție: „Soumsoum, the Night of the Stars”, regia Mahamat-Saleh Haroun

Perspectives: „Animol”, regia Ashley Walters

Panorama: „Narciso”, regia Marcelo Martinessi

Forum: „AnyMart”, regia Yusuke Iwasaki

C.I.C.A.E. Art Cinema Award

„Prosecution”, regia Faraz Sharia

„On Our Own”, regia Tudor Cristian Jurgiu

