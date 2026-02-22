Berlinala 2026: „Yellow Letters” câștigă Ursul de Aur. Lista câștigătorilor

„Gelbe Briefe” („Yellow Letters”) este o dramă în limba turcă despre un cuplu din lumea teatrului, o actriță și un dramaturg, ale căror vieți sunt distruse din cauza opiniilor politice.
Președintele juriului, Wim Wenders, a lăudat filmul pentru portretul său despre viața sub totalitarism, spunând că povestea transmite un semnal de alarmă pentru oameni din întreaga lume.
„Amenințarea reală nu e printre noi. E acolo, în afară. Sunt autocrații, partidele de extremă dreapta, nihilismul vremurilor noastre, care încearcă să vină la putere și să ne distrugă felul de a trăi”, a spus regizorul Ilker Çatak, îndemnând: „Să nu ne luptăm între noi. Să ne luptăm cu ei”.
În total, 22 de filme au fost în competiție pentru marele premiu.
Berlinala este considerat cel mai politic dintre marile festivaluri europene de film, iar războiul din Gaza a dominat dezbaterile publice.
Regizorul turc Emin Alper, al cărui film „Salvation” a câștigat Ursul de Argint, și-a exprimat solidaritatea cu „cei oprimați” din Turcia, Siria, Iran și Gaza.
Două producții din România au obținut distincții la Berlinală: în secțiunea Forum, filmul „De capul nostru”, în regia lui Tudor Cristian Jurgiu, a primit CICAE Art Cinema Award, iar în competiția Generation Kplus (dedicată tinerilor spectatori), „Atlasul Universului”, de Paul Negoescu, a fost recompensat cu Mențiunea Specială a Juriului.
Lista câștigătorilor
Competiția principală:
Ursul de Aur pentru cel mai bun film: „Yellow Letters”, regia İlker Çatak
Ursul de Argint – Marele Premiu al Juriului: „Salvation”, regia Emin Alper
Ursul de Argint – Premiul Juriului: „Queen at Sea”, regia Lance Hammer
Ursul de Argint pentru regie: „Everybody Digs Bill Evans”, regia Grant Gee
Ursul de Argint pentru rol principal: „Rose” – Sandra Hüller
Ursul de Argint pentru rol secundar: „Queen at Sea” – Anna Calder-Marshall și Tom Courtenay
Ursul de Argint pentru scenariu: „Nina Roza” – Geneviève Dulude-De Celles
Ursul de Argint – contribuție artistică deosebită: „Yo (Love is a Rebellious Bird)” – Anna Fitch și Banker White
Secțiunea Perspectives:
Premiul GWFF – premiul pentru debut: „Chronicles From the Siege”, regia Abdallah Alkhatib
Mențiune specială: „Forest High”, regia Manon Coubia
Secțiunea documentare:
Cel mai bun documentar: „If Pigeons Turned to Gold”, regia Pepa Lubojacki
Mențiuni speciale: „Tutu”, regia Sam Pollard; „Sometimes I Imagine Them All at a Party”, regia Daniela Magnani Hüller
Competiția de scurtmetraje:
Ursul de Aur pentru scurtmetraj: „Someday a Child”, regia Marie-Rose Osta
Ursul de Argint pentru scurtmetraj: „A Woman’s Place is Everywhere”, regia Fanny Texier
Berlinale Shorts Filmmaker Award: „Kleptomania”, regia Jingkai Qu
Distincții acordate anterior
Panorama – Premiul Publicului:
Ficțiune: „Prosecution”, regia Faraz Sharia
locul 2: „Four Minus Three”, regia Adrian Goiginger
locul 3: „Mouse”, regia Kelly O’Sullivan și Alex Thompson
Documentar: „Traces”, regia Alisa Kovalenko și Marysia Nikitiuk
locul 2: „The Other Side of the Sun”, regia Tawfik Sabouni
locul 3: „Bucks Harbor”, regia Pete Muller
Secțiunea Generation
Grand Prix (Kplus): „Gugu’s World”, regia Allan Deberton
Mențiune specială: „Atlas of the Universe”, regia Paul Negoescu
Premiu pentru scurtmetraj (Kplus): „Spi”, regia Navroz Shaban
Mențiune specială: „Under the Wave off Little Dragon”, regia Luo Jian
Grand Prix (14plus): „Sad Girlz”, regia Fernanda Tovar
Mențiune specială: „Matapanki”, regia Diego Mapache Fuentes
Premiu pentru scurtmetraj (14plus): „The Thread”, regia Fenn O’Meally
Mențiune specială: „Memories of a Window”, regia Mehraneh Salimian și Amin Pakparvar
Teddy Awards
Cel mai bun film: „Ivan & Hadoum”, regia Ian de la Rosa
Cel mai bun documentar: „Barbara Forever”, regia Brydie O’Connor
Cel mai bun scurtmetraj: „Taxi Moto”, regia Gaël Kamilindi
Premiul juriului: „Trial of Hein”, regia Kai Stänicke
Premiu special: Céline Sciamma
FIPRESCI
Competiție: „Soumsoum, the Night of the Stars”, regia Mahamat-Saleh Haroun
Perspectives: „Animol”, regia Ashley Walters
Panorama: „Narciso”, regia Marcelo Martinessi
Forum: „AnyMart”, regia Yusuke Iwasaki
C.I.C.A.E. Art Cinema Award
„Prosecution”, regia Faraz Sharia
„On Our Own”, regia Tudor Cristian Jurgiu
