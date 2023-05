Jurnalul.ro › Cultură › Film › Cannes 2023: Filmul ''How to Have Sex'' a câştigat secţiunea ''Un Certain Regard'' Cannes 2023: Filmul ''How to Have Sex'' a câştigat secţiunea ''Un Certain Regard''

Cannes 2023: Filmul ''How to Have Sex'' a câştigat secţiunea ''Un Certain Regard''

Sursa foto: Facebook

Filmul cu titlul provocator ''How to Have Sex'', despre trei trei adolescente britanice care pleacă într-o vacanţă cu scopul de a consuma alcool, a merge în cluburi şi a avea întâlniri romantice, a câştigat vineri principalul premiu în secţiunea ''Un Certain Regard'' din cadrul Festivalului de Film de la Cannes, informează Reuters.