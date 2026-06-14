Drama care a zguduit Europa: Povestea din spatele filmului premiat la Cannes. Ce face astăzi familia Bodnariu, după ce statul norvegian le-a luat copiii?

Pentru publicul larg, numele Bodnariu a revenit brusc în prim-plan odată cu „Fjord”, filmul lui Cristian Mungiu premiat cu Palme d’Or la Cannes în 2026. Dar pentru familie, povestea nu a fost niciodată doar subiect de cinema. A fost trauma despărțirii de copii, lupta cu un sistem străin, mutarea definitivă în România și încercarea de a reclădi normalitatea de fiecare zi.

Marius Bodnariu, român, și Ruth Bodnariu, norvegiancă, locuiau în 2015 în Norvegia, în Redal, comuna Naustdal, într-o zonă rurală aflată pe marginea unui fiord. El lucra în IT, iar ea avea pregătire medicală pediatrică. Aveau cinci copii și o viață aparent discretă, până când autoritățile norvegiene de protecție a copilului, Barnevernet, au intervenit.

Pe 16 noiembrie 2015, cei cinci copii ai familiei au fost preluați de statul norvegian, în urma unor acuzații privind posibile pedepse fizice. Copiii au fost separați și plasați în familii diferite, iar cazul a devenit rapid unul dintre cele mai mediatizate conflicte dintre o familie de români din diaspora și sistemul de protecție a copilului din Europa de Nord.

Familia Bodnariu a ales România

În România și în diaspora au urmat proteste, apeluri publice, intervenții diplomatice și o puternică mobilizare religioasă și civică. În iunie 2016, copiii s-au întors acasă. La scurt timp după aceea, Marius și Ruth Bodnariu au decis să plece din Norvegia și să se stabilească în România.

Astăzi familia trăiește în zona Brașovului. Și-au construit o casă, iar numărul copiilor a crescut de la cinci la șapte: după întoarcerea în România s-au născut încă doi copii, Rebecca și Matei.

Marius lucrează în IT la Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav, iar Ruth se ocupă de copii și de educația lor. Copiii fac școala acasă și vorbesc română, norvegiană și engleză.

Într-un interviu TVR difuzat în decembrie 2023, la „Rețeaua de Idoli”, realizatoarea Irina Păcurariu a revenit la familia Bodnariu, la șapte ani după momentul care le-a schimbat viața. Emisiunea arăta o familie retrasă din centrul scandalului public, dar nu desprinsă de amintirea lui. Marius și Ruth au vorbit atunci despre frică, despre decizia de a pleca din Norvegia și despre sentimentul că nu ar fi putut rămâne acolo cu teama unei noi intervenții.

De ce cazul lor a devenit simbol

Cazul Bodnariu a atins un nerv sensibil în România: frica de abuz instituțional, neîncrederea în sistemele occidentale atunci când intră în conflict cu familii de imigranți și dezbaterea despre limitele autorității statului asupra copiilor.

Pentru susținătorii familiei, intervenția Barnevernet a fost un abuz și o dovadă că diferențele culturale și religioase pot fi interpretate greșit de instituții. De cealaltă parte, apărătorii sistemelor ferme de protecție a copilului spun că statul are obligația să intervină rapid atunci când există semnale de posibil abuz, chiar dacă acestea se dovedesc ulterior incomplete sau greșit interpretate.

Filmul: de la cazul Bodnariu la „Fjord”

Ani mai târziu, tocmai această zonă gri pare să-l fi atras pe Cristian Mungiu. Regizorul nu a făcut un film-document despre familia Bodnariu și nici o reconstituire fidelă a cazului. „Fjord” pornește din această dramă reală, dar o transformă într-o ficțiune despre neîncredere, polarizare și imposibilitatea oamenilor de a se mai asculta unii pe alții.

În „Fjord”, Sebastian Stan joacă rolul lui Mihai, un tată român, iar Renate Reinsve o interpretează pe Lisbet, soția sa norvegiancă. Cei doi se mută cu cei cinci copii într-o comunitate izolată din Norvegia. La început, familia pare acceptată. Apoi apar suspiciuni privind felul în care copiii sunt crescuți, iar autoritățile intervin.

Filmul pune în opoziție o familie conservatoare, profund religioasă, și o societate care se definește prin toleranță, dar care poate deveni rigidă atunci când întâlnește valori pe care nu le înțelege. Filmul arată felul în care lumea contemporană transformă diferențele morale în linii de front.

La Cannes, „Fjord” a câștigat Palme d’Or, al doilea din cariera lui Cristian Mungiu, după „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”. Regizorul a spus că filmul este o pledoarie pentru empatie și pentru capacitatea de a ne pune la îndoială propriile certitudini. Nu a vrut, a explicat el, ca pelicula să fie privită ca propagandă pentru una dintre tabere, ci ca o poveste despre dialogul care se rupe.

Cum au reacționat Marius și Ruth Bodnariu

După succesul filmului, Marius Bodnariu a spus că s-a întâlnit cu Cristian Mungiu înainte ca acesta să înceapă lucrul la „Fjord” și regizorul a documentat subiectul discutând cu membri ai familiei extinse, vecini, avocați și alte persoane implicate în cazuri similare. Marius a subliniat însă că familia sa este doar o parte din sursa de inspirație a filmului.

Familia nu a revenit în Norvegia. Marius a declarat recent că nu au o interdicție oficială, dar consideră că întoarcerea ar fi un risc. Pentru el și Ruth, fiordul nu mai este doar un peisaj spectaculos, ci locul unei rupturi.

În același timp, apariția filmului le-a dat sentimentul că povestea lor poate fi utilă și altora. Ruth și Marius au spus la Antena 3 că speră ca „Fjord” să readucă în atenție familii care se confruntă cu situații asemănătoare în țările nordice. Au transmis inclusiv mesaje de încurajare pentru alte familii românești aflate în conflicte cu autorități de protecție a copilului.

(sursa: Mediafax)