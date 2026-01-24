După Cannes, scurtmetrajul Alișveriș, regizat de Vasile Todinca, selectat în competiția Festivalului Premiers Plans de la Angers

Filmul va fi proiectat în Franța în data de 23 ianuarie 2026, în prezența regizorului, și va fi reproiectat a doua zi. Festivalul se desfășoară în perioada 17-25 ianuarie 2026.

Cu sprijinul Institutului Cultural Român de la Paris, Vasile Todinca va fi prezent la festival în perioada 21-24 ianuarie 2026, pentru a prezenta filmul și pentru a dialoga cu publicul la finalul proiecției din 23 ianuarie, precum și pentru a participa la o serie de evenimente profesionale programate în cadrul festivalului în primele două zile. Scurtmetrajul Alișveriș, semnat de tânărul regizor orădean, a fost selectat și la Festivalul Internațional de Film de la Cannes, ediția 2025 – în categoria Semaine de la Critique. Scurtmetrajul este produs de Micro FILM, Avanpost, Hi Film Productions.

Sinopsis: Într-o singură zi, Tatiana, o tânără fără serviciu, cu alura unei prințese de basm, străbate toate cartierele Bucureștiului pentru a găsi banii necesari chiriei. Sub privirea camerelor de supraveghere și înconjurată de afișe care exaltă mirajul banilor obținuți ușor, ea înmulțește întâlnirile într-un ritm alert, pe aceeași cadență cu Marșul turc de Mozart, care însoțește genericul.

Vasile Todinca (n. 1995) este un tânăr regizor român care a studiat arta dramatică și regia la Universitatea Babeș-Bolyai, avându-l ca mentor pe Radu Jude. În 2018, a realizat scurtmetrajul său de absolvire, Try Again, selecționat la Festivalul Internațional de Film Transilvania și recompensat cu Premiul pentru cel mai bun scenariu la Festivalul OKaua. Scurtmetrajul său Jackpot (2024), regizat împreună cu Vlad Popa, a fost selecționat la Festivalul Black Lights de la Tallinn. De asemenea, a produs scurtmetrajul Patul lui Procust.

Din 1989, aproximativ o sută de tineri cineaști vin în fiecare an la Angers pentru a-și prezenta primul film unui public din ce în ce mai numeros. Regizorii Fatih Akin, Laurent Cantet, Arnaud Desplechin, Xavier Beauvois, Valérie Donzelli, Julia Ducournau, Matteo Garrone, Jessica Hausner, Joachim Lafosse, Noémie Lvovsky, Nick Park, Cristi Puiu, Paolo Sorrentino, Thomas Vinterberg, precum și Justine Triet și Thomas Cailley și-au găsit astfel primul public la Angers. În fiecare an, selecția oficială prezintă peste 100 de prime filme europene, repartizate în mai multe secțiuni competitive: Lungmetraje, Diagonales, Scurtmetraje, Filme de școală, Plans animés, Chenaplans și Lecturi de scenarii, precum și secțiuni în afara competiției. În ultima decadă, Festivalul Premiers Plans de la Angers a premiat două filme românești în competiție: în 2018, filmul Ceața, regia: Adi Voicu, a obținut Marele Premiu al Juriului la categoria „Scurtmetraje Europene“, iar Alexander Nanau, cu Toto and His Sisters, a câștigat în 2015 Marele Premiu al Juriului la categoria „Lungmetraje Europene“.

Alișveriș, regia: Vasile Todinca, 2025, 15 min

Distribuție: Florentina Năstase, Ilinca Manolache, Gabriel Spahiu, Cătălina Romaneț

Scenariu și regie: Vasile Todinca

Imagine: Marius Panduru

Sunet: Iulian Nunu

Montaj: Marc Solomon

Proiecții:

23 ianuarie, ora 14.00 | Centre de Congrès – Auditorium | 33 bd. Carnot, 49100 Angers

24 ianuarie, ora 21.30 | Cinémas Les 400 Coups – 5 | 2 rue Jeanne Moreau, 49100 Angers