Eforie Colorat se deschide pe 4 iulie: filme, o cină în aer liber și hituri de vară la Eforie Sud

Sub tema Conexiuni, ediția Eforie Colorat din acest an vorbește despre relațiile construite în jurul Grădinii Cinemascop: între localnici și turiști, între artiști și comunitate, între oameni și oraș. După șase ediții, tocmai aceste conexiuni au ajuns să definească identitatea locului.

Ateliere. Elena Vranciu, terapeut prin artă combinată și membră a comunității locale, invită participanți de toate vârstele la un atelier interactiv inspirat de tema ediției. Întâlnirea propune o explorare creativă, prin forme diverse de expresie, a relațiilor dintre oameni.

Tururi ghidate. Un moment special al primei zile va fi turul ghidat prin Grădina Cinemascop. Povestea spațiului va fi spusă de oameni care au cunoscut grădina în diferite etape ale existenței sale și care pot vorbi despre legăturile formate în jurul acestui loc.

Vernisaje. Artistul Sergiu Chihaia prezintă, în galeria mobilă ETAJ on Wheels, expoziția „Toxic Coexistence: Nature and Plastic in Conflict”, parte dintr-un demers mai amplu de informare și responsabilizare a publicului pe teme de mediu. În Galeria 1M², artistul Dimitrie Gora imaginează o întâlnire ironică între două lumi: cea a satului și cea a societății occidentale. Expoziția va rămâne deschisă până pe 10 iulie.

O instalație colectivă realizată de Alexandra Dumitrescu și Emil Cristian Ghiță va fi prezentată în seara de deschidere, urmând să fie construită, interactiv, pe tot parcursul verii: participanții sunt invitați să contribuie la această lucrare cu amintiri despre cinematograf, despre orașul Eforie Sud sau cu idei pentru viitorul grădinii de vară. La finalul sezonului, lucrarea va deveni o arhivă a memoriei colective și o radiografie a unui moment din istoria acestui loc.

Mini Cinema. În perioada 4-12 iulie, la Mini Cinema vor avea loc proiecții ale filmului Anei Popa (Pops), o poveste care transformă spațiul într-un loc de vizionare experimental. „The Village” este un film realizat în 2022, în cadrul rezidenței artistice Silent Barn. Acest exercițiu cinematografic explorează intersecția dintre problemele de mediu contemporane și practica artistică, o temă pe care autoarea a studiat-o în comuna Menet, din centrul Franței.

Masă Comunitară. De la ora 20:00, toți participanții sunt invitați la Masa Comunitară, o cină în aer liber, cu preparate locale.

Muzică și dans. De la ora 21:30, Noovo Project, duo-ul format din Rareș și Dawid, invită la dans pe toți cei ce participă la seara deschiderii. Dawid este voluntar al organizației de mai mulți ani și unul dintre tinerii care au crescut odată cu proiectul. Revine acum, ca artist invitat, cu un mix de afro, indie, alternative și cu hituri de vară.

Tombolă cu premii. În cadrul evenimentului va avea loc și o tombolă cu trei premii surpriză, oferite de organizatori și partenerul strategic Kaufland România.

Eforie Colorat este o platformă culturală și comunitară dezvoltată de Asociația Forumul Artelor Vizuale în Grădina Cinemascop din Eforie Sud. Spațiul a fost redeschis în 2018, o dată cu prima ediție a Festivalului Cinemascop. Lansată în 2021, platforma Eforie Colorat a extins programul pe toată durata verii, din convingerea că accesul la cultură, educație și experiențe valoroase nu ar trebui să fie limitat doar la marile orașe.

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Pentru a fi la curent cu programul Festivalului Eforie Colorat, puteți urmări pagina de Facebook a proiectului, precum și pagina de Instagram și site-ul Forumului Artelor Vizuale.

Grădina Cinemascop este deschisă, între 4 iulie – 23 august, de joi până duminică, de la ora 19:00. Participarea la toate activitățile din program este gratuită.

Spațiul este prevăzut cu rampă de acces pentru persoanele cu mobilitate redusă.



Organizat de: Forumul Artelor Vizuale

Partener strategic: Kaufland România

Susținut de: Primăria Eforie

Sponsori: Azuga, Diesel Mecanica, Chio, Grupul Iulius, Maze Accountant

Parteneri Instituționali: RADEF RomâniaFilm, Centrul Ceh București,Goethe Institut, Uniunea Democrată Tătară, Civicult, NOVA, Short Film Breaks, E T A J on Wheels, Cărturești