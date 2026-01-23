Unul dintre cele mai așteptate filme ale anului, CATANE, comedia-manifest semnată de Ioana Mischie, se lansează în cinematografele din România din 26 ianuarie 2026

TRAILER

​​Premiera de gală a unui film multipremiat: 26 ianuarie, Cinema City AFI Cotroceni

Filmul CATANE intră din 26 ianuarie în 76 de săli de cinema din 40 de orașe din România, în distribuția FORUM FILM. Filmul invită spectatorii de toate vârstele la o oră și jumătate de răsfăț cinematografic. Orașele care vor găzdui proiecții ale filmului din 26 ianuarie 2026 sunt: Alba Iulia, Alexandria, Arad, Bacău, Baia Mare, Bistrița, Botoșani, Brăila, Brașov, București, Buzău, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Deva, Focșani, Galați, Gherla, Iași, Miercurea Ciuc, Onești, Oradea, Piatra Neamț, Pitești, Ploiești, Râmnicu Vâlcea, Reghin, Satu Mare, Sibiu, Sighetu Marmației, Sinaia, Slobozia, Suceava, Târgu Jiu, Târgu Mureș, Târgoviște, Timișoara, Turnu Severin, Vaslui, Zimnicea. Dintre lanțurile de cinematografe care vor include filmul în program fac parte: Cinema City, Cineplexx, Happy Cinema, Inspire.

Detalii pe: https://www.cineforum.ro/project/catane/

Premiera de gală va avea loc în București, la Cinema City AFI Cotroceni, pe 26 ianuarie, de la ora 19:00, iar publicul este invitat să se alăture întregii echipe și invitaților din industria cinematografică, vedete și influenceri.

Proiecția dedicată publicului va începe la 20:20, în sala 15.

După un parcurs internațional de succes, cu premiera mondială la festivalul de clasă A „IFFI Goa”, cu un scenariu multipremiat, dezvoltat la Berlinale Talents, Sundance, Les Arcs, cu o coloană sonoră originală nominalizată la Hollywood Music in Media Awards în top cinci filme străine din întreaga lume, filmul CATANE le propune spectatorilor o experiență cu totul specială, un eseu cinematografic despre autenticitate într-o eră dominată de aparențe. În plus, luna decembrie a găzduit o colecție de avanpremiere sold out.

„Aș vrea ca spectatorii să rămână cu o colecție de întrebări vitale: Ce înseamnă pentru mine „adevăr” și cât de des îl sacrific pentru aparențe? Cum ar arăta o lume în care oamenii ascultă și înțeleg mai mult decât judecă și condamnă? Care sunt limitele mele cu privire la empatie: pot să mă conectez cu cineva complet diferit de mine? Tu ai trișa ca să supraviețuiești? Cum putem explora situații tabu fără a le judeca? Cum putem atinge o formă de vindecare colectivă? Cum putem ajunge să vorbim despre o conștiință socială, nu doar individuală? Cum putem valorifica umorul ca liant aproape terapeutic? Ce înseamnă a fi uman într-un sistem dezumanizant? Cum putem să ne folosim imperfecțiunile pentru a ne completa, nu pentru a ne anula?” a menționat Ioana Mischie, scenarista și regizoarea filmului.

Filmul CATANE a luat naștere în România, ca scenariu de licență în cadrul Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică „Ion Luca Caragiale” (UNATC), a călătorit pe multiple continente și se întoarce încununat de succes acasă, pentru întâlnirea cu publicul. Dezvoltarea și finanțarea scenariului a însumat peste un deceniu, producția a fost realizată în 19 zile de filmare, iar post-producția a reunit doi ani de lucru.

Multipremiată pentru film și VR, artista își propune să îmbine premise narative transformatoare, tehnologii neconvenționale și metodologii care să faciliteze forme de impact social. Ioana Mischie este cunoscută pentru proiecte inovatoare transmedia în domeniul audiovizual (Government of Children, Human Violins, Tangible Utopias), selectate la peste 250 de festivaluri din întreaga lume, inclusiv la festivaluri de clasă A precum Cannes IFF, Venice Biennale IFF, Shanghai IFF. Filmul este film de debut în ficțiune pentru scenarista și regizoarea proiectului.

O comedie rafinată gândită pentru public

Filmul a fost descris de presa internațională drept un „deliciu pentru public” (Film New Europe), „poetic, umoristic și satiric” (Cineuropa), „o comedie dramatică, surprinzând o răsturnare de situație cu umor negru” (Variety), “unic în cinematografia română” (FNE)

Primele reacții locale la cald după proiecțiile speciale soldout din România au fost, la rândul lor, laudative, publicul apreciind povestea, calitatea imaginii și a muzicii, jocul actoricesc, aplaudând la scenă deschisă întreaga echipă.

CATANE promite o experiență cinematografică captivantă, în care suspansul și comicul se împletesc subtil, iar personajele complexe și situațiile neașteptate țin spectatorul cu sufletul la gură până la ultimul cadru.

„Acest film are un dar de oferit fiecărei generații în parte și vorbește despre eliberarea de prejudecăți, despre redescoperirea și redefinirea de sine individual si colectiv la un nivel profund. Mi-ar plăcea ca filmul românesc să devină un prilej constant de întâlnire, un ritual pentru autocunoaștere și conectare.” a adăugat Ioana Mischie.

O colecție de povești reale transformate într-un univers iconic

CATANE este ancorat în sute de fapte reale și fenomene sociale – statistici, experiențe colective – însă, acestea nu sunt prezentate literal; povestea rămâne originală, explorând situații tabu cu autoironie și empatie. Întrebarea centrală a fost: „ce se ascunde în spatele statisticilor și cum putem transforma realitatea într-un instrument de reflecție, vindecare și dialog social?”

Premisa narativă aduce în prim-plan un fenomen neportretizat anterior în cinematografie. Inspirat din povești reale culese din multiple țări est-europene și dintr-o copilărie petrecută în mediul rural, filmul abordează cu umor și sensibilitate o situație cu totul atipică: intenția locuitorilor unui sat de a obține ajutoare sociale pentru handicap păcălind autoritățile, după ce au epuizat orice mijloace de a găsi soluții decente și legale de a supraviețui.

Trei inspectori merg să investigheze cazul neobișnuit. Într-un sat uitat de lume, care pare neatins de civilizație, descoperă o comunitate aparte, care și-a creat propriile reguli condamnabile pentru a supraviețui, foarte unită în încercarea lor de a găsi soluții creative la problemele grave care-i apasă. Comisia de inspecție este trimisă în teren pentru a stabili „adevărul”, însă descoperă, în schimb, o întreagă odisee de adevăruri contradictorii. În confruntarea cu inspectorii, sătenii răspund cu planuri ingenioase, umor fin și improvizație sofisticată. Este o poveste despre toleranță, empatie și împăcare într-o lume a contrastelor profunde.

Filmul îmbină cu măiestrie o abordare creativă curajoasă și o poveste balcanică. Cu un ton poetic care nu judecă situațiile controversate, ci le observă echidistant, CATANE propune un univers cinematografic care transformă distanțarea în solidaritate. Proiectul cinematografic excelează prin premisa narativă atipică, distribuția multi-generațională, imaginea de film sofisticată, structura narativă colectivă și muzica originală, aducând în prim-plan o nouă abordare cinematografică.

O echipă creativă, multi-generațională, de excepție

Alături de Costel Cașcaval, Iulia Lumânare și Cristian Bota - care joacă rolurile inspectorilor ce alcătuiesc comisia de anchetă a cazului din satul CATANE, din distribuție fac parte Mihai Mălaimare, Bogdan Farcaș, Corneliu Ulici, Flavia Hojda, Pavel Ulici, Mihai Dinvale, Nelu Serghei, Tudorel Filimon, Ioana Abur, Marina Dascălu, Ioana Casetti, Liana Mărgineanu, Alexia Bodai, Antonia Bodai, Roro Șerban, Valeria Oltean. Autoritățile sunt interpretate de Robert Radoveneanu, Alina Chivulescu.

Echipa tehnico-creativă a filmului reunește profesioniști români și italieni de excepție. Imaginea este semnată de George Dăscălescu (cunoscut pentru „Un pas în urma serafimilor”, în regia lui Daniel Sandu), production designer este Cristina Barbu (cunoscută pentru „Moartea domnului Lăzărescu”, în regia lui Cristi Puiu - Prix Un Certain Regard Cannes), direcția artistică bazată pe repurposing, realizată în colaborare cu Bogdan Ionescu (cunoscut pentru „Metronom”, în regia lui Alexandru Belc, Un Certain Regard Cannes). Colorizarea este realizată de Angelo Francavilla (cunoscut pentru “Gomorra” in regia lui Matteo Garrone - Grand Prix Cannes), sunet priză directă Marco Zambrano, sound design realizat de Ștefan Damian (cunoscut pentru „Planeta Petrila” în regia lui Andrei Dăscalescu) și sound mix realizat de Valerio Brini (cunoscut pentru “Anatomy of a Fall” în regia lui Justine Triet, Palm D’Or Cannes). Muzica originală este semnată de Emiliano Mazzenga, în timp ce muzica live este asigurată cu măiestrie de Taraf de Caliu. Muzica din trailer este compusă de Alexei Țurcan.

CATANE – primul lungmetraj românesc realizat integral cu producție verde

O producție verde, filmată într-un spațiu pitoresc din Munții Apuseni, CATANE vorbește cu tandrețe despre perspective distincte, țintind să redefină forme de empatie, apropiere, umanitate și blândețe. Filmul își propune să devină un manifest unificator între comunități cu viziuni divergente.

Filmările au avut loc în vara și toamna anului 2023, precum și în 2024, în pitoreasca regiune a Munților Apuseni, reunind o colecție impresionantă de sate izolate. CATANE se numără printre primele proiecte românești realizate cu producție verde, utilizând resurse, decoruri și obiecte conform unei metodologii inovatoare în industrie, menită să reducă amprenta de carbon și să promoveze practici sustenabile în cinematografie.

Lungmetrajul CATANE a beneficiat de sprijinul Centrului Național al Cinematografiei (România), al co-finanțatorilor italieni de la MIFEC, precum și de prestigioasa finanțare europeană EURIMAGES, și introduce prima metodologie pentru cinematografie calitativă, prietenoasă cu mediul, aplicabilă etapelor de pre-producție, producție și distribuție.



Mai multe detalii pe paginile filmului „CATANE”: Facebook | Instagram | TikTok | Website

Sponsori: Publicis Romania, McCann Worldgroup Romania, Media Investment, TVR, Valvis, Ursus, PPC, Altex, Aqua Carpatica, Flamicom, IQ Rental, Cutare Film, Albalact.

Parteneri: Institutul Cultural Român, Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale”.

Sales Agent: Intramovies

Distribuitor național: Forum Film

Partener media principal: Radio Guerrilla

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

Ioana Mischie este regizoare si scenaristă, multi-premiată pentru film, VR și concepte inovatoare. În anul 2018 a fost bursieră Fulbright în cadrul USC – School of Cinematic Arts, din Los Angeles, California și a avansat domeniul transmedia storytelling, pentru cercetarea căruia a primit calificativul Summa cum laude. Proiectele sale cinematografice au fost selectate la peste 250 de festivaluri din întreaga lume. A debutat în calitate de regizor la Channel 4 în Marea Britanie cu două seriale documentar cu un număr record de vizionări în UK. Este co-fondator al asociației Storyscapes și lector universitar în cadrul UNATC. Fiind considerată trendsetter în domeniul audiovizual, cele mai recente universuri cinematografice ale sale explorează un nou gen audio-vizual numit ficțiune noetică (care promovează viitoruri stimulate de evoluția conștiinței umane): Government of Children, Tangible Utopias, Human Violins, DreamNA. Printre multe alte proiecte, a adus la viață primul documentar stereoscopic din România, prima franciză imersivă multi-player și primul film care integrează AI într-un mod creativ. Imaginând lumea ca un loc de joacă neo-creativ, ea consideră că povestitorii sunt „arhitecți ai viitorului” (Buckminster Fuller).