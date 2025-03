Tema din acest an a festivalului organizat de Institutul Francez din România este ÉCHOS, iar programul complet poate fi consultat pe: https://festivalff.ro

Ca în fiecare an, proiecțiile din București vor avea loc la Cinema Elvire Popesco unde spectatorii vor avea ocazia să-i întâlnească pe frații Ludovic și Zoran Boukherma - regizorii filmelor Leurs enfants après eux | Și copiii copiilor lor și Teddy, pe Clara-Maria Laredo și Marc-Antonu Mozziconacci - protagoniștii filmului À son image | În obiectiv semnat de Thierry de Peretti, precum și pe Mareike Engelhardt - regizoarea filmului Rabia.

Biletele sunt deja disponibile online, pe Eventbook: https://bit.ly/ProgramFFF2025 sau pot fi achizițonate direct de la casieria cinematografului.

Festivalul va fi deschis la București, Cluj-Napoca, Iași și Timișoara de unul dintre cele mai mari succese de box office din Franța, cu patru nominalizări la Premiile César – muzicalul biografic Monsieur Aznavour | Dl. Aznavour, regizat de Mehdi Idir și Grand Corps Malade. Filmul ce cuprinde „o înlănțuite de secvențe de o frumusețe rară“ (Cineuropa) spune povestea celebrului cântăreț Charles Aznavour, fiu al unor refugiați armeni, care, în ciuda tuturor obstacolelor, a devenit un simbol al muzicii și culturii franceze. Cu aproape 1200 de melodii interpretate în toată lumea, Aznavour a inspirat generații întregi. Filmul explorează drumul său extraordinar, de la copilăria modestă până la ascensiunea spre celebritate, dezvăluind o poveste atemporală despre visuri, sacrificii și succes „într-un tumult hipnotizant plin de sensibilitate“ după cum scriau cei de la InSession Film.

Monsieur Aznavour face parte din secțiunea Panorama filmelor anului, care reunește unele dintre cele mai importante producții franceze recente, apreciate de critici și de public, fiecare cu un parcurs festivalier notabil. Printre ele se numără și À son image | În obiectiv de Thierry de Peretti, un film considerat de Le Monde drept „un portret intim al insulei Corsica, plin de poezie vizuală”, Jouer avec le feu | Fiul tăcut, apreciat de Télérama pentru ca o „cronică intimă și puternică a unei familii în pragul dislocării în fața extremismului”, Leurs enfants après eux | Și copiii copiilor lor, care a fost lăudat de The Guardian ca „un film emoționant și captivant” în care „tensiuni de clasă și rasă dau în clocot în această poveste puternică despre tinerii nemulțumiți dintr-un orășel al Franței, o dramă despre starea națiunii ambalată ca o poveste despre maturizare (sau, foarte posibil, invers); este în același timp intimă și expansivă, aducând o doză brută de realism-social”, precum și Trois amies | Trei prietene - „unde numărul trei amintește de ritmul sincopat și inconsecvent al relațiilor amoroase la care regizorul Emmanuel Mouret se pricepe atât de bine” (Le Monde), Madame Hofmann | Doamna Hofmann, „un portret emoționant și angajat al unei femei care s-a dedicat spitalelor publice în Marsilia” (Trois Couleurs), Une famille | În familie - prezentat în Secțiunea Encounters la Berlin 2024, „un film tulburător, profund șocant” (International Cinephile Society) sau Making of - „o comedie regizată cu măiestrie de Cédric Kahn care se își pune ‘cu voce tare’ întrebări despre industria de film, în care cinematograful este deopotrivă obiect și decor”. [...] „Asemenea scriitorilor care își scriu memoriile, realizarea de filme despre cum se face un film este un ritual prin care au trecut mulți regizori” notau cei de la The Hollywood Reporter. Fellini, Godard, Spielberg, Hazanavicius, Chazelle, Truffaut, Tarantino sau Kahn sunt doar câțiva dintre ei.

Competiția Tinerelor Talente - Lungmetraj propune și anul acesta filme de debut remarcabile, care vor concura pentru Premiul Publicului, oferit de Institutul Francez din România și Ambasada Franței. Printre filmele din care publicul român va alege câștigătorul se numără: Vingt dieux | Sfinte cașcaval! regizat de Louise Courvoisier și prezentat anul trecut la Cannes în Un Certain Regard, un film puternic și visceral despre loialitate și dinamici familiale într-un sat izolat din munții Jura, unde fiii unor agricultori se ambiționează să înceapă să își fabrice propriul soi de brânză Comté, Rabia, de Mareike Engelhardt, un portret captivant al radicalizării unei tinere franceze (interpretată de Megan Northam, nominalizată la premiile César) în Siria. Mon inséparable | Tot ce am mai de preț, de Anne-Sophie Bailly (premiat anul trecut la Veneția), povestea emoționantă a unei mame care își crește singură copilul ce suferă de un handicap și tânjește să ducă o viață independentă și Hiver à Sokcho | Iarna la Sokcho de Koya Kamura, un film melancolic despre întâlnirea neașteptată dintre un francez și o tânără coreeană într-un orășel balnear acoperit de zăpadă de la granița Coreei de Sud.

Secțiunea Jeune Public aduce în atenția tinerilor spectatori trei producții de neratat, adaptate pentru toate vârstele. Sauvages | Sălbatici de Claude Barras, prezentat la Festivalul de la Annecy, este o animație emoționantă despre libertate și relația om-natură creată de regizorul aclamat pentru Ma vie de Courgette. Bambi, l’histoire d’une vie dans les bois | Bambi: O poveste din pădure aduce pe marele ecran o reinterpretare vizual spectaculoasă și sensibilă a celebrului roman scris de Felix Salten, oferind o incursiune realistă în viața sălbatică. Les trois fantastiques | Cei trei fantastici este un film de aventură destinat adolescenților, despre trei prieteni inseparabili care trebuie să facă față unei veri pline de schimbări și provocări într-un mic oraș industrial aflat în declin.

Cu ocazia împreunării a 30 de ani de la dispariția cineastului Louis Malle, festivalul aduce un omagiu prin proiecția a patru filme esențiale din filmografia sa: Zazie dans le métro, Au revoir les enfants, Ascenseur pour l'échafaud și Le Feu follet. Autor al unei opere cinematografice diverse și inovatoare, Malle a explorat cu sensibilitate și curaj teme precum copilăria, memoria și criza identitară, impunându-se ca una dintre cele mai complexe voci ale cinemaului francez. „Odată cu trecerea timpului am din ce în ce mai puțină încredere în idei și cred din ce în ce mai mult în emoție” declara acesta într-unul dintre interviurile sale.

Programul complet este deja disponibil pe https://festivalff.ro, unde se găsesc mai multe informații despre filme și bilete. Spotul oficial al celei de-a 29-a ediții, realizat de Foarfeca Studio, poate fi vizionat pe: https://youtu.be/6fX5ZQicXtc

Filmele Monsieur Aznavour, À son image și Vingt Dieux sunt distribuite de Independența Film, Les trois fantastiques de Follow Art Distribution, iar Bambi, l'histoire d'une vie dans les bois este distribuit de Bad Unicorn.

FESTIVALUL FILMULUI FRANCEZ este organizat de Institutul Francez din România la București, Cluj-Napoca, Iași și Timișoara și co-organizat de: Centrul Municipal de Cultură Arad, Alianţa Franceză Braşov, Cinefeel Brăila, Centrul Multifuncţional Educativ pentru Tineret ‚Jean Constantin‘ Constanţa, Arta by Cityplex Sfântu Gheorghe, Teatrul Naţional ‘Radu Stanca’ Sibiu, Alianța Franceză Suceava, Muzeul Județean Mureș și Consiliul Județean Mureș

