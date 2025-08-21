Filme pentru toate gusturile pe Insula Artelor din Parcul Titan

Cinema in Aer Liber aduce o selectie variata de filme, de la premiere internationale si productii romanesti apreciate, pana la animatii spectaculoase pentru intreaga familie.

Proiectiile vor avea loc pana duminica, incepand cu ora 21:00, pe Insula Artelor din Parcul Titan, iar accesul este gratuit. Programul complet este disponibil pe https://cinemainaerliber.ro/program/.

În prima saptamana publicul va putea viziona o selectie diversificata de filme dupa cum urmeaza:

Joi, 21 august

„Flow - O pisica fara frica” (2025), regizat de Gints Zilbalodis

Sinopsis: Flow este o pisica singuratica, a carei viata se desfasoara linistit in padure. Lumea in care traieste se apropie de sfarsit, iar casa ii este distrusa de un potop. Flow este nevoita sa isi caute refugiul pe o barca, alaturi de alte animale.

În ciuda diferentelor evidente dintre ele, vor forma o echipa imbatabila, in timp ce barca solitara navigheaza prin peisaje mistice inundate, iar animalutele trec prin diferite provocari si pericole pentru a se adapta acestei noi lumi.

Trailer: https://www.cinemagia.ro/trailer/flow-36021/

Premii: 1 premiu OSCAR, nominalizat la premiul Un certain Regard la Cannes Film Festival, Cea mai buna animatie, Globurile de Aur 2025, 56 premii si 74 nominalizari.

Detalii: AG, 84 min, premiera in Romania in 2025, Letonia, Belgia, Franta

Vineri, 22 august

„Maria” (2024), regizat de Pablo Larrain

Cu: Angelina Jolie

Sinopsis: Angelina Jolie intra in rolul Mariei Callas, una dintre cele mai emblematice interprete de opera ale secolului al XX-lea.

Filmul o urmareste pe soprana in ultima perioada a vietii ei, in care se retrage la Paris, dupa o viata tumultoasa si plina de farmec.

Trailer: https://www.cinemagia.ro/trailer/maria-35251/

Premii: Nominalizat la Oscar, prezentat in premiera la Cannes Film Festival , 6 premii & 30 nominalizari

Detalii: AP-12, 124 min, premiera in Romania 2024, Italia, Germania, Chile, Statele Unite.

Sambata, 23 august

„Emilia Pérez” (2024), in regia lui Jacques Audiard

Cu: Zoe Saldana, Selena Gomez, Karla Sofia Gascón, Adriana Paz

Sinopsis: Rita (Zoe Saldaña) este o avocata supracalificata si subapreciata, care lucreaza pentru o firma de avocatura unde onorariile grase conteaza mai mult decat ideea de justitie. Viata ei ia o turnura neasteptata cand liderul unui cartel mexican (Karla Sofia Gascón) o angajeaza pentru a-l ajuta sa se retraga din afaceri si sa-si indeplineasca un vis curajos si neasteptat. Emilia Pérez este o poveste despre patru femei fascinante si puternice, fiecare urmarindu-si propria fericire, intr-un musical dublu premiat la Cannes: Premiul Juriului si Premiul pentru cea mai buna actrita, care a mers catre Karla Sofia Gascón, Zoe Saldaña, Selena Gomez si Adriana Paz. Filmul reprezinta Franta in cursa pentru Oscarul la Cel mai bun film international.

Trailer: https://www.cinemagia.ro/trailer/emilia-perez-35433/

Premii: 2 premii Oscar, Premiul Publicului la Cannes Film Festival, 125 premii si 238 nominalizari.

Detalii: N-15, 130 min, premiera in Romania in 2024, Franta, Mexic, Belgia

Duminica, 24 august

„Dreams - Jurnalul primei iubiri” (2025), regia Dag Johan Haugerud

Cu: Ane Dahl Torp, Anne Marit Jacobsen, Selome Emnetu, Silje Breivik.

SINOPSIS: Johanne, o adolescenta de 17 ani din Oslo, traieste o prima iubire tumultoasa si plina de intrebari. Refugiul si-l gaseste in scris, intr-un jurnal in care realitatea se impleteste cu dorinta si personajele devin idealuri. Se dovedeste a fi foarte talentata, iar familia o incurajeaza sa-si transforme jurnalul intr-un roman.

Cand povestea ei intima devine publica, Johanne este nevoita sa desparta amintirile de fictiune si sa accepte realitatea.

Trailer: https://www.cinemagia.ro/trailer/dreams-37775/

Premii: Ursul de Aur, Berlinale, 3 premii, 8 nominalizari

Detalii: AP-12, 110 min, premiera in Romania in 2025, Norvegia

Cinema in Aer Liber este organizat de Primaria Sectorului 3 si isi propune sa aduca publicul mai aproape de cinematografia europeana si de creatiile de autor, oferind o alternativa culturala gratuita, in mijlocul naturii urbane.

