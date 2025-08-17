Filmul „Shrek 5”, amânat: lansarea în cinematografe programată pentru vara lui 2027

Motivul amânării nu a fost comunicat oficial de studiouri, însă această schimbare afectează și calendarul unui alt film al studioului Illumination, care își mută data de lansare înainte, pe 16 aprilie 2027.

„Shrek 5” a fost anunțat oficial anul trecut, promițând revenirea celebrului ogar verde după mai bine de 15 ani de la ultimul film principal al francizei, Shrek Forever After (2010).

Printre noutățile filmului se numără și prezența actriței Zendaya, care o va interpreta pe fiica lui Shrek, alături de revenirea actorilor Mike Myers, Eddie Murphy și Cameron Diaz.

Un trailer de 30 de secunde, lansat în martie, a prezentat un nou stil de animație și un prim teaser cu personajul interpretat de Zendaya.

(sursa: Mediafax)