Geniul din spatele camerei de filmat: 5 capodopere ale lui Alfred Hitchcock

Una dintre cele mai mari minți din istoria divertismentului, care poate și trebuie să fie amintită ca un geniu, Alfred Hitchcock a inovat și a stăpânit nenumărate metode de povestire vizuală, oferind divertismentul la care publicul vremii se înghesuia. El stabilea ștacheta pentru ce însemna sofisticat și era un provocator. Modul în care trebuia să se strecoare în vârful picioarelor în jurul cenzorilor vremii îl făcea adesea mai mare și mai creativ.

Este una dintre cele mai mari filmografii din istorie, dacă nu chiar cea mai mare, așa că a restrânge lista la cele cinci cele mai importante și perfecte pelicule din punct de vedere artistic este un fel de Ave Maria. Câteva dintre cele mai bune filme realizate vreodată nu au fost incluse, inclusiv "Străinii din tren", "Rebecca", "Păsările", "Cele 39 de trepte", "Umbra unei îndoieli" și "Doamna dispărută", notează collider.com.

5. „North by Northwest” (1959)

Cary Grant a avut un parteneriat de lungă durată cu Hitchcock, care a dat naștere la patru filme de succes. Cel mai popular și emblematic dintre acestea este, fără îndoială, "North by Northwest", un thriller de spionaj comic, delirant de distractiv, în care Cary Grant este în formă maximă în rolul unui om implicat, fără să știe, într-o conspirație în care serviciile secrete americane se luptă dur cu un criminal în serie.

Există argumente care susțin că "North by Northwest" este primul film de acțiune modern. ADN-ul său este prezent în nenumărate medii care au urmat, cel mai evident în franciza "James Bond" și în filmele "Mission: Impossible". Chiar și ceva precum "Die Hard" își are rădăcinile în acest film.

Narațiunea cu omul nepotrivit a fost ceva ce Hitchcock a reluat și a perfecționat de-a lungul carierei sale. Este, de asemenea, cel mai amuzant film al lui Hitchcock, de fapt unul dintre cele mai constant filme de râs în hohote realizate vreodată, din toate genurile.

Scenariul lui Ernest Lehmann împletește glume care aterizează cu o tensiune care captivează mereu, neobosit, timp de 136 de minute. Și este performanța carierei lui Grant, ca și cum totul ar fi dus la asta.

4.„Rear Window” (1954)

Cu șase ani înainte ca flmul capodoperă al lui Michael Powell, "Peeping Tom", să ducă acest gen prea departe pentru publicul vremii sale, Hitchcock a oferit un thriller incisiv, dar îndrăgit și de succes, despre voyeurism și, subtextual, despre relația sa cu mersul la cinema.

Jimmy Stewart este în cea mai bună formă a unui om obișnuit, în rolul unui fotograf imobilizat în scaun cu rotile care a descoperit o crimă în curtea sa. „Fereastra din spate” este unul dintre filmele care trebuie revăzute, și se bazează pe mai multe aspecte. Cel mai evident este valoarea sa pură de divertisment, dar cu cât îl analizezi mai mult , cu atât ești mai uimit de realizările lui Hitchcock și ale scenaristului John Michael Hayes. „Fereastra din spate” este plină de metafore. Este tulburătoare și morbidă uneori, chiar și după standardele de astăzi, și probabil amplificată de gustul și reținerea sa. Este un film vechi de 72 de ani care, cumva, și-a păstrat cea mai mare parte a intensității.

Se poate spune că Hitchcock pune în scenă cele mai bune arcuri romantice și scene de dragoste ale sale cu o prrecizie și mai obsesivă decât scenele de acțiune și violență. Evoluția Lisei Carol Fremont (Grace Kelly) de la o femeie din înalta societate bine intenționată la o aventurieră ]n care își asumă riscuri reprezintă unul dintre cele mai emoționante pelicule din cariera lui Hitchcock.

1954 a fost cel mai important an al carierei de actriță a lui Kelly și, deși a câștigat un premiu Oscar pentru „Fata de la țară”, ea oferă aici cea mai bună performanță a sa. O mare parte din merit se datorează scenei dar și scenaristului Hayes, pentru că i-a oferit actriței un rol electric, plin de viață, cu o oarecare bază în propria viață. Este o progresie excelentă față de o interpretare oarecum rigidă din "Dial M for Murder" al lui Hitchcock, la începutul aceluiași an.

3. „Vertigo” (1958)

Un simpatic veteran de război cu abilități actoricești solide și o prezență impunătoare, Jimmy Stewart a fost un protagonist favorit al publicului ani de zile, chiar înainte de începerea colaborării sale cu Hitchcock, în "Rope", din 1948. Lui Hitchcock îi plăcea să distribuie actori ]n afara tiparului, poate niciodată mai eficient decât inserându-l pe Stewart în adaptarea sa liberă, bogată în culori, a thrillerului psihologic francez "D'entre les morts", în care actorul a jucat rolul unui detectiv particular care devine tulburător de obsedat de o blondă superbă și glacială (Kim Novak) pe care este însărcinat să o urmărească.

"Vertigo" a fost o dezamăgire critică și comercială la lansarea sa, în 1958, deși reputația lui Hitchcock în rândul publicului și-a revenit rapid datorită succesului filmelor "North by Northwest" și "Psycho". De-a lungul timpului, inconfortabilul "Vertigo" a fost reevaluat ca fiind probabil cea mai reușită declarație artistică a lui Hitchcock, sondajul din 2012 al celor mai buni 100 de critici, realizat de "Sight and Sound", citând filmul drept cel mai bun din toate timpurile. Pelicula este o privire disperată asupra obsesiei ciclice și nesănătoase. Reevaluările moderne au arătat clar că în "Vertigo", Hitchcock se confesează.

2. „Psycho” (1960)

Imediat după ce Hitchcock s-a bucurat de succes la criticii de film dar și comercial, cu filmul relativ mai cald și mai relaxant "North by Northwest", a realizat primul său film de groază adevărat, adaptat după un roman cu același nume, bine recenzat, scris de Robert Bloch. Regizorul a fost în război cu cenzura aproape întreaga sa carieră, iar "Psycho" este atât o capodoperă, cât și un act de agresiune.

La un an după succesul fulgerător al travestitului și năzbâtiile cu coduri queer din farsa atemporală a lui Billy Wilder, "Some Like It Hot", Hitchcock a dat practic o lovitură fatală relevanței codului cenzurii de lungă durată. Reprezentarea sexului și violenței în "Psycho" a îndepărtat unii critici dar a devenit instantaneu un gigant de box-office.

Este cel mai mare succes financiar al regizorului și, până în ziua de azi, rămâne cel mai profitabil film alb-negru realizat vreodată. Succesul său s-a datorat parțial mandatului emblematic al regizorului ca cinematografele să refuze plasarea întârziată a filmului, riscând să strice răsturnarea de situație explozivă la jumătatea acțiunii.

Unii au spus că acesta este primul film horror modern. Alții l-au numit cel mai mare film horror. Variety l-a numit chiar cel mai bun film din toate timpurile, care a schimbat cultura cinematografică pentru totdeauna.

1. „Notorious” (1946)

Chiar dacă celelalte filme din această listă sunt mai omniprezente în cultura pop, nu ar trebui să fie prea exagerat să spunem că ȚNotoriousȚ este cea mai mare operă a lui Alfred Hitchcock. Multe dintre filmele sale au îmbătrânit foarte bine. ȚNotoriousȚ este unul dintre acele plicule clasice extrem de rare care par să îmbătrânească în sens invers.

Alături de rolurile din ȚGaslightȚ și ȚCasablancaȚ, Ingrid Bergman oferă una dintre cele trei performanțe din anii 1940 care îi vor păstra moștenirea, interpretând-o pe celebra Alicia Huberman, fiica unui nazist. Cary Grant este la apogeul carerei sale – și, mai notabil, în cel mai întunecat rol – al agentului american Devlin, care o împinge pe Alicia să se infiltreze printre vestigiile asociaților tatălui ei în America de Sud postbelică, după ce protagoniștii au început să se îndrăgostească. Roger Ebert a inclus "Notorious" pe lista sa din 2012 cu cele mai mari 10 filme realizate vreodată și l-a numit „cea mai elegantă expresie a stilului vizual al maestrului”.

Este ușor să te cufunzi într-o curiozitate morbidă în jurul finalului "Notorious". Devlin este masochist iar Alicia este alcoolică – așa că unde vor fi ei în relația lor peste câțiva ani sau chiar câteva luni? Reflecții de acest gen nu diminuează cu nimic faptul că ultimele părți din "Notorious" reprezintă punctul zero pentru perfecționarea filmelor thriller romantice, realizând efectele maxime ale ambelor genuri. Ultima scenă de acțiune este reprezentată de patru persoane care coboară încet pe scări, iar efectul este impresionant, în timp ce camera lui Hitchcock alunecă. Nu este deloc o exagerare să numim acesta cel mai mare film cu agenți secreți din toate timpurile.

