Harry Potter se întoarce! Când va avea premiera serialul

După luni de așteptare, HBO a lansat un teaser pentru serialul său TV „Harry Potter”. Noul serial va avea premiera chiar de Crăciun, pe 25 decembrie 2026, potrivit Today.

Filmările primului sezon au fost făcute în Marea Britanie. Acestea s-au încheiat, iar specialiștii vorbesc deja despre unul dintre cele mai ambițioase din industrie.

Pe 24 martie, postul de televiziune a distribuit o fotografie cu actorul Dominic McLaughlin, în rolul lui Harry, purtând o robă roșie. În teaserul lansat miercuri, apar mai multe personaje din serial. Realizatorii promit că serialul va fi o „adaptare fidelă” a cărților lui J. K. Rowling.

Proiectul a fost anunțat în 2023. Similar cu seria originală de șapte cărți, compania intenționează să realizeze șapte sezoane din serialul TV „Harry Potter”.

