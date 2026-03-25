x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
de Redacția Jurnalul    |    25 Mar 2026   •   22:28
Harry Potter se întoarce! Când va avea premiera serialul
Sursa foto: HBO/Serialul Harry Potter va avea 7 sezoane

A fost lansat primul clip cu imagini din serialul Harry Potter. Filmările primului sezon s-au încheiat, iar experții vorbesc deja despre unul dintre cele mai ambițioase proiecte de televiziune. Lansarea va fi în decembrie.

După luni de așteptare, HBO a lansat un teaser pentru serialul său TV „Harry Potter”. Noul serial va avea premiera chiar de Crăciun, pe 25 decembrie 2026, potrivit Today.

Filmările primului sezon au fost făcute în Marea Britanie. Acestea s-au încheiat, iar specialiștii vorbesc deja despre unul dintre cele mai ambițioase din industrie.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

Pe 24 martie, postul de televiziune a distribuit o fotografie cu actorul Dominic McLaughlin, în rolul lui Harry, purtând o robă roșie. În teaserul lansat miercuri, apar mai multe personaje din serial. Realizatorii promit că serialul va fi o „adaptare fidelă” a cărților lui J. K. Rowling.

Proiectul a fost anunțat în 2023. Similar cu seria originală de șapte cărți, compania intenționează să realizeze șapte sezoane din serialul TV „Harry Potter”.

 

(sursa: Mediafax)

×
Subiecte în articol: harry potter
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri