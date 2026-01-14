Institutul Cultural Român anunță organizarea ediției aniversare a Festivalului Filmului European – FFE 30

Organizațiile culturale interesate să devină parteneri FFE 2026 pot transmite propunerile de colaborare până la data de 15 ianuarie 2026, la adresa ffe@icr.ro.

Festivalul Filmului European este organizat anual de Institutul Cultural Român sub egida EUNIC România (Rețeaua Institutelor Culturale Naționale din Uniunea Europeană), în parteneriat cu Reprezentanța Comisiei Europene în România și cu sprijinul ambasadelor și institutelor culturale europene din România.

Evenimentele locale ale Festivalului Filmului European vor avea loc în luna mai 2026. În fiecare oraș, festivalul va debuta cu o seară de inaugurare, urmată de două zile de proiecții, cu un program de trei sau patru filme pe zi. Una dintre proiecții va fi dedicată familiilor și copiilor. De asemenea, pot fi organizate evenimente conexe, la propunerea Institutului Cultural Român sau a partenerilor locali.

Aplicațiile operatorilor culturali vor include:

o descriere a organizației sau a activității culturale desfășurate;

detalii despre spațiul propus și dotările tehnice existente pentru proiecții, cu precizarea faptului că partenerul local își asumă integral costurile aferente echipamentului de proiecție;

informații despre evenimente similare organizate anterior (sau link-uri relevante);

o scurtă argumentare și un plan de comunicare.

Propunerile pot fi transmise până la data de 15 ianuarie 2026, la adresa ffe@icr.ro (telefon informații 031 423 23 71). Rezultatele selecției vor fi comunicate prin e-mail în data de 30 ianuarie 2026.

Detalii complete privind implicarea partenerilor locali și responsabilitățile acestora sunt disponibile aici: https://www.icr.ro/pagini/editie-aniversara-a-festivalului-filmului-european-2026-apel-pentru-parteneri-locali.

Despre ediția 2025 a Festivalului Filmului European

Festivalul s-a desfășurat în 10 orașe din România: București, Brașov, Timișoara, Sfântu Gheorghe, Botoșani, Deva, Iași, Chitila, Târgu Jiu și Târgu Mureș.

Ediția din 2025 a Festivalului Filmului European a reunit un program de 40 de filme de lungmetraj, dintre care 28 în premieră națională, și 2 selecții de scurtmetraje. Printre filmele din selecție se numără 11 documentare, 13 filme regizate de femei și 2 filme – coregizate de femei.

Ediția 2025 a fost organizată de Institutul Cultural Român cu sprijinul Reprezentanței Comisiei Europene în România, în parteneriat cu Uniunea Cineaștilor din România (UCIN), precum și cu ambasadele și institutele culturale europene membre ale rețelei EUNIC România.

Pentru informații suplimentare, vă invităm să vizitați site-ul oficial al festivalului: www.ffe.ro.