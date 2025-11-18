INTERIOR ZERO este acum în cinematografe: iată unde îl poți vedea

„Mi-ar plăcea ca spectatorii să simtă că fac parte din poveste, să se regăsească și să își poată analiza propria viață ca oglindă a societății. Într-un fel, filmul și poveștile de acest tip ar trebui să vorbească despre toți oamenii, nu doar despre cei privilegiați”, a menționat regizorul Eugen Jebeleanu.

INTERIOR ZERO rulează acum în cinematografele din țară, printre care:

BUCUREȘTI (Cinema Elvire Popesco, Cinemateca Eforie, Cinema Union, Happy Cinema Colosseum)

BACĂU (Happy Cinema)

BOTOȘANI (Happy Cinema)

CLUJ (Cinema Arta, Cinema Victoria)

PITEȘTI (Cinema Trivale)

SIBIU (CineGOLD)

TIMIȘOARA (Cinema Studio)

Programul complet al proiecțiilor poate fi consultat pe paginile de Facebook și Instagram ale filmului: @Interior.Zero.

INTERIOR ZERO spune povestea Cristinei, o secretară de 35 de ani care trăiește într-un București alienant și ostil. Ea încearcă să înțeleagă ce înseamnă să fie adultul funcțional pe care societatea îl pretinde, în timp ce se străduiește să fie un copil bun pentru mama care a crescut-o singură. Cristina este și personajul principal al unui roman pe care un regizor îl transformă în film. În povestea Cristinei încep să se instaleze actorii, dar viața fiecăruia și circumstanțele sociale care îi modelează încep să se suprapună peste ficțiunea care le-a fost oferită, pe care și-o însușesc treptat, punând-o la îndoială și alterând-o.

Rolul principal este jucat de trei actrițe: Valentina Zaharia, Cristina Drăghici și Cendana Trifan. Din distribuție mai fac parte și: Katia Pascariu, Alexandru Potocean, Emilian Oprea, Cristian Popa, Vlad Udrescu, Yann Verburgh, Irina Movilă, Dana Rogoz și Ada Galeș.

INTERIOR ZERO este o producţie Icon Production, realizată cu sprijinul Centrului Național al Cinematografiei. Filmul este produs de Velvet Moraru, imaginea este semnată de Marius Panduru, montajul de Cătălin Cristuțiu, scenografia de Mălina Ionescu, iar costumele de Velica Panduru.

Primul film regizat de Eugen Jebeleanu după un scenariu de Ioana Moraru, Câmp de maci, a fost prezent în peste 60 selecții oficiale la festivaluri din Europa, Statele Unite ale Americii și Asia, având în palmares 15 premii naționale și internaționale.

Despre programul SMART 7:

7 festivaluri de film din Polonia, Lituania, Portugalia, Spania, Grecia, România și Islanda și-au unit forțele într-o rețea care aduce împreună aceleași obiective și viziuni din zone culturale și geopolitice europene diferite. Acest parteneriat își propune să creeze o rețea de lucru și un forum de discuție pentru a dezvolta experiențele festivalurilor și ale echipelor acestora. De asemenea, Smart 7 își dorește să promoveze profesioniștii emergenți ai industriei de film, să ajungă la un public divers și să extindă circuitul expozițional pentru cinematografia europeană.

Despre Eugen Jebeleanu:

Eugen Jebeleanu este regizor de teatru și film, precum și actor român, cunoscut pentru spectacolele sale cu teme politice și sociale, dedicate vocilor minoritare și libertății de expresie. Din 2010, lucrează în România, Franța și Germania, colaborând cu teatre precum Teatrul Național din București, Théâtre Ouvert din Paris sau Schauspiel Stuttgart, montând piese ale unor autori importanți. A participat la festivaluri internaționale de renume și a fost distins în 2020 cu Premiul UNITER pentru cea mai bună regie. În cinematografie, a regizat Câmp de maci, multipremiat internațional și Interior zero, selecționat în rețeaua SMART7, iar în prezent lucrează la următorul său lungmetraj, Prețul aurului. A montat și spectacole de operă, precum I Was Looking at the Ceiling and Then I Saw the Sky și Nunta lui Figaro la Opera din Lyon.

Doctor în artele spectacolului, a predat la UNATC București și la Universitatea din Sibiu, susținând și ateliere în Franța și Germania. Din 2017 conduce, alături de Yann Verburgh, compania Cie des Ogres.

Despre Icon Production:

Înființată în 1994 de către producătoarea Velvet Moraru, Icon Production este una dintre primele companii independente de producție de film din România. Încă de la început, compania a susținut producții care și-au propus să confrunte spectatorii cu complicata moștenire socială, politică și economică a secolului al XX-lea. Printre cele mai importante se numără Câmp de maci, în regia lui Eugen Jebeleanu, Autobiografia lui Nicolae Ceaușescu, în regia lui Andrei Ujică, Quod Erat Demonstrandum, de Andrei Gruzsniczki și Charleston, de Andrei Crețulescu. Toate producțiile companiei, lungmetraje și scurtmetraje de ficțiune sau documentare, au fost selectate și premiate în cadrul unora dintre cele mai importante festivaluri internaționale de film la Cannes, Roma sau Locarno.