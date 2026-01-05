„Ceva va trebui făcut și cu Mexicul!” Trump sugerează o nouă țintă, după operațiunea din Venezuela

În campania electorală, întreaga filozofie politică a lui Trump s-a bazat pe promisiunea de a evita noi operațiuni de tip „șoc și groază” și schimbări de regim, după două decenii de intervenții americane, în mare parte eșuate.

Ce s-a ales între timp de planul de încetare a amestecului în conflicte externe? A murit cumva „America First”? Probabil că nu, însă conceptul pare să-și fi transformat radical conotația, într-una mult mai agresivă.

Trump continuă să acționeze în numele a ceea ce el consideră a fi „interese vitale” ale Statelor Unite.

Doar că definiția acestor interese s-a extins masiv față de 2016, la fel ca apetitul liderului de la Casa Albă pentru exercitarea unei puteri aproape necontrolate, care a depășit granițele SUA și se manifestă tot mai agresiv în cele două continente americane și chiar dincolo de ele.

În vreme ce Columbia și Cuba au fost menționate de către experți drept cele mai posibile ținte ale unor eventuale operațiuni militare americane după intervenția din Venezuela, Trump a dat de înțeles că o altă țară se află în pericol.

Într-un interviu acordat emisiunii „Fox & Friends”, președintele american a declarat că Mexicul - aliat al Statelor Unite - se află într-o situație similară cu cea a Venezuelei, susținând că grupările criminale au mai multă putere decât președinta aleasă democratic, Claudia Sheinbaum.

Întrebat despre Mexic, Trump a afirmat că Sheinbaum, lider de stânga, în vârstă de 63 de ani, nu controlează cu adevărat țara. Cei doi s-au aflat deja în conflict la începutul celui de-al doilea mandat al lui Trump, pe fondul politicilor de imigrație și al controversei privind redenumirea Golfului Mexic.

Potrivit lui Trump, Sheinbaum ar fi refuzat în repetate rânduri ofertele Washingtonului de a oferi sprijin militar pentru combaterea cartelurilor. „Mi-a spus: «Nu, nu, nu, domnule președinte, vă rog!»”, a precizat Trump.

Cu toate acestea, liderul de la Casa Albă a sugerat că ar putea ordona o intervenție chiar și fără acordul Mexicului, invocând numărul mare de americani care mor din cauza drogurilor introduse ilegal peste granița sudică.

„Ceva va trebui făcut cu Mexicul!”, a declarat Trump.

„De treabă, dar depășită de situație!”

Președintele american a afirmat apoi că menține o relație cordială cu Sheinbaum și că operațiunea din Venezuela - despre care a spus că a avut aprobarea Congresului - nu a fost menită să îi transmită acesteia un avertisment direct.

„Este o femeie bună, dar cartelurile conduc Mexicul. Nu ea conduce țara. Putem fi politicoși să spunem că da, ea conduce, dar nu e adevărat. Este foarte speriată de carteluri.”, a spus Trump, adăugând că i-a propus de mai multe ori să permită SUA să „elimine cartelurile”.

Anterior, în emisiune, jurnalistul Griff Jenkins sugerase că președinta Mexicului ar avea motive serioase de îngrijorare. „Mesajul lui Trump este foarte clar: traficul de droguri trebuie să înceteze. Când aud asta, mă întreb ce gândește Claudia Sheinbaum acum. Ce mesaj transmite această operațiune pentru ea?”, a spus jurnalistul.

Jenkins a mai menționat faptul că Sheinbaum a condamnat imediat intervenția americană în Venezuela, invocând Carta Organizației Națiunilor Unite.

Și guvernul Mexicului a condamnat ferm intervenția militară americană din Venezuela. „Guvernul Mexicului condamnă și respinge cu fermitate acțiunile militare desfășurate unilateral în ultimele ore de forțele armate ale Statelor Unite ale Americii.”, se arată, de altfel, într-un comunicat oficial.

Autoritățile de la Ciudad de México au subliniat că, „în conformitate cu principiile politicii sale externe și cu vocația sa pacifistă”, Mexicul face „un apel urgent la respectarea dreptului internațional, precum și a principiilor și scopurilor Cartei ONU”, cerând încetarea „oricărui act de agresiune împotriva guvernului și poporului venezuelean”.

Pregătiți pentru noi intervenții

În cadrul emisiunii Fox News, jurnalistul Griff Jenkins l-a întrebat pe realizatorul Sean Hannity dacă atacul nocturn din Venezuela a pus-o pe gânduri pe președinta Mexicului. „Crezi că acum se întreabă ce înseamnă toate acestea pentru ea?”, a întrebat Jenkins.

Răspunsul lui Hannity a fost tranșant: „Sută la sută. Președinta Mexicului, președintele Columbiei - știu că ai avut în emisiune un candidat la președinția Columbiei - cred că toți acești lideri se uită peste umăr și se întreabă ce urmează și în ce direcție se îndreaptă lucrurile.”

Trump a dezvăluit în aceeași emisiune că Statele Unite aveau pregătit un „al doilea val” de lovituri militare, planificat pentru primele ore ale dimineții de sâmbătă, dar că acesta nu a mai fost lansat.

În condițiile în care Nicolás Maduro și soția sa, Cilia Flores, se aflau deja în custodia autorităților americane, nu este clar ce alte ținte ar fi putut fi vizate.

Trump a precizat că mai mulți militari americani au fost răniți în timpul operațiunii, însă niciunul nu și-a pierdut viața.

Totodată, liderul de la Casa Albă a avertizat că noi lovituri ar putea avea loc în Venezuela, dacă situația nu se va schimba în absența lui Maduro. Întrebat de Jenkins care va fi soarta susținătorilor fostului lider venezuelean, rămași la Caracas, Trump a răspuns fără echivoc:

„Dacă vor rămâne loiali, viitorul va fi foarte rău pentru ei. Foarte rău.”

În noul context, intervenția armatei americane în Venezuela și amenințările voalate ale administrației Trump în privința altor operațiuni similare, în afara granițelor SUA, nu fac decât să sporească anxietatea comunității internaționale față de deciziile Casei Albe.

În condițiile în care nici măcar aliați ai SUA, precum Mexicul, nu mai pot fi siguri de nimic, chiar și perspectiva ocupării Groenlandei de către forțele americane nu mai poate fi considerată o simplă fantezie, așa cum părea în urmă cu câteva luni.

