Keeper, una dintre cele mai întunecate călătorii de la Osgood Perkins, este din 14 noiembrie în cinematografe

Filmul urmărește povestea lui Liz și Malcolm, un cuplu care își sărbătorește aniversarea într-o cabană izolată. Când Malcolm pleacă neașteptat în oraș, Liz rămâne singură și intră în contact cu o prezență sinistră care dezvăluie secrete terifiante ascunse în cabană.

„Keeper pare enigmatic de tulburător. Nu e de mirare, având în vedere că este scris de Osgood Perkins, scenaristul și regizorul din spatele filmelor de groază Longlegs și The Monkey. Dar ce naiba se întâmplă în acest nou film??” se întreabă cei de la Reactor Magazine pe bună dreptate – doar câțiva oameni au fost invitați să vadă lungmetrajul înainte de premieră, producătorii încercând să păstreze misterul până căt mai aproape de lansare. Printre ei s-au numărat regizorii Guillermo del Toro, Bong Joon Ho, Fede Álvarez, James Wan, Damien Leone sau cunoscutul designer de jocuri video Hideo Kojima.

„Keeper este Osgood Perkins în stare pură - un origami al genului horror care se pliază cu măiestrie în sine, schimbându-și mereu forma: prefăcând comedia în teroare și teroarea în dramă umană.” – Guillermo del Toro (Pan’s Labyrinth, The Shape of Water, Frankenstein)

„Iisuse... Prin propriul său fel distinct de încadratură, [Perkins] arată forma umană ca fiind una fragilă - pe punctul de a fi ruptă, retezată. Un talent natural de a te pune în disconfort. Iar disconfortul devine anxietate, apoi se transformă în frică. Și-a stabilit deja un stil propriu. Credința noastră în corpul uman, în chipul uman, începe încet să se prăbușească în liniște. La fel ca Ari Aster, o erupție de talent extrem de stranie.” – Bong Joon Ho (The Host, Parasite, Mickey 17)

„Keeper este o experiență de teroare pură.” – Fede Álvarez (Don’t Breathe, Evil Dead, Alien: Romulus)

„O înspăimântătoare coborâre în nebunie.” – James Wan (Saw, Insidious, The Conjuring)

„O viziune tulburătoare. Osgood Perkins își consolidează și mai mult statutul de voce formidabilă în genul horror.” – Damien Leone (Terrifier, Terrifier 2, Terrifier 3)

„Perkins aduce împreună un nou tip de frică și surpriză. El este vrăjirorul genului horror.” – Hideo Kojima (Metal Gear, Death Stranding)

„Există un puternic fir de basm și mitologie la mijloc aici, ceva cu care Perkins s-a mai jucat și în filmul său Gretel & Hansel, o reinterpretare proaspătă a poveștii clasice. O pădure întunecată. Promisiuni de viață veșnică. Creaturi? Creaturi foarte înfometate?” scrie Bloody Disgusting.

Aici puteți urmări teasetul: https://youtu.be/6SjZkjSFr0I și trailerul filmului: https://youtu.be/gI0Pi8hd7dY

„În mare parte am lucrat cu aceeași echipă ca și la celelalte filme și ce am încercat să facem – și ne-a ieșit natural – a fost să abordăm totul diferit, într-un fel unic, să nu avem situații în care să putem zice că am mai făcut asta deja. Rezultatul e unul cu totul neașteaptat și cred că fanii genului horror vor putea spune că nu au mai văzut genul acesta de monstru până acum.” Declara regizorul.

Distribuit de CAY Films, Keeper are premiera în cinematografe pe 14 noiembrie și va putea fi văzut în prima săptămână în: București, Arad, Bacău, Baia Mare, Botoșani, Brașov, Brăila, Buzău, Călărași, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Deva, Drobeta Turnu Severin, Galați, Gherla, Gura Humorului, Iași, Lugoj, Oradea, Piatra Neamț, Pitești, Ploiești, Râmnicu Vâlcea, Satu Mare, Sibiu, Sighetul Marmației, Suceava, Târgu Jiu, Târgu Mureș, Timișoara, Turnu Măgurele și Zalău.

Mai mult, spectatorii care își cumpără bilet la film până pe 23 noiembrie, la una dintre proiecțiile de la Cinema City, se pot înscrie într-un concurs ce are ca premiu un weekend într-una dintre cabanele din Portal Village. Toate detaliile despre înscrieri și regulament sunt disponibile pe https://keeper.cinemacity.ro

