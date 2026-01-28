„Kontinental ’25“, „Dracula“, „Dinți de lapte“, filme românești în Festivalul de Film de la Göteborg

Aflat la cea de-a 49-a ediție, festivalul se desfășoară între 23 ianuarie și 1 februarie 2026, atât în cinematografele din Göteborg, cât și online, prin platforma digitală dedicată. Ediția din acest an propune tema „Focus: Truth” și reunește 266 de filme din 76 de țări, confirmând statutul evenimentului ca cel mai important festival de film din nordul Europei. Programul include competițiile Startsladden și Ingmar Bergman Competition, iar printre invitații de onoare se numără actrița Noomi Rapace și regizoarea Agnieszka Holland.

Filmul românesc este puternic reprezentat la ediția din acest an a celui mai important festival de film din Scandinavia, prin prezența unor producții semnate de regizorii Radu Jude și Mihai Mincan, precum și prin selecția mai multor coproducții internaționale cu participare românească. În selecția oficială sunt incluse trei filme românești: Kontinental ’25 și Dracula, regizate de Radu Jude, prezentate în secțiunea Masters, și Milk Teeth/ Dinți de lapte, lungmetrajul de debut al lui Mihai Mincan, selectat în secțiunea Voyage. Această prezență asigură filmelor și autorilor o vizibilitate solidă pe piața nordică și creează premise favorabile pentru distribuție în Europa de Nord.

Prestigiul regizoral al lui Radu Jude se bazează pe o filmografie curajoasă, premiată internațional, care provoacă constant convențiile cinematografice și discursul public. Filmele sale, precum Dracula și Kontinental ’25, confirmă o viziune artistică radicală, lucidă și profund ancorată în realitățile sociale și politice contemporane. Kontinental '25 de Radu Jude va avea trei proiecții, în datele de 28 ianuarie, 29 ianuarie și 1 februarie, în timp ce Dracula a fost în deschiderea festivalului în datele de 24 și 25 ianaurie. Filmul va mai avea două proiecții pe 29 și 31 ianuarie 2026.

Filmul lui Mihai Mincan va avea tot patru proiecții, în datele de 29, 30, 31 ianuarie și 1 februarie 2026.

Selecția este completată de coproducții internaționale în care România este partener, confirmând poziția cinematografiei românești în rețelele europene de creație și producție.

Filmele românești și coproducțiile cu participare românească vor fi proiectate în mai multe cinematografe din Göteborg, printre care Cinema Biopalatset, Göta și Handels.



Filme românești în selecția festivalului (pe secțiuni):

• Radu Jude – „Kontinental ’25‟(Masters)

Satiră incisivă și irezistibil de comică despre vinovăție, clasă, inegalitate economică și moralitate: o executoare judecătorească își reconstruiește, prin dialoguri tensionate, versiunea „adevărului” după o evacuare cu urmări tragice, iar filmul atacă lucid orbirea morală a capitalismului.

Kontinental '25

Proiecții: 28, 29 și 1 februarie 2026

• Radu Jude – „Dracula‟ (Masters)

Reinterpretare deliberat provocatoare: o montare bizară a mitului se intersectează cu încercarea unui regizor de a produce „cea mai comercială” variantă, condimentată cu violență și senzațional, apelând la AI; rezultatul este o satiră mușcătoare despre narațiuni confiscate și despre felul în care capitalismul devorează până și miturile.

Dracula

Proiecții: 29 și 31 ianuarie 2026

• Mihai Mincan – „Milk Teeth‟ / „Dinți de lapte‟(Voyage)

Poveste tulburătoare, cu intensitate onirică, despre dispariția unei fete în 1989, chiar înainte de căderea lui Ceaușescu; realismul specific cinemaului românesc se combină cu mister și texturi audiovizuale bogate, iar trauma proiectează o umbră asupra copilăriei și a unei generații vulnerabile într-o societate în destrămare.

Milk Teeth

Proiecții: 29, 30, 31 ianuarie și 1 februarie 2026