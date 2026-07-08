Nominalizările la Premiile Emmy 2026: Lista marilor favoriți. „The Pitt” și „Hacks” fac legea

În acest an, drama medicală „The Pitt” și comedia „Hacks” domină competiția, însă cursa pentru trofee se anunță mai echilibrată ca niciodată.

Gala Premiilor Emmy 2026 va avea loc pe 14 septembrie, la Los Angeles.

„The Pitt”, liderul nominalizărilor la categoria dramă

Marele favorit al ediției din acest an este „The Pitt”, care a obținut 25 de nominalizări, inclusiv la categoria Cel mai bun serial dramatic.

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Serialul urmărește, în timp real, activitatea unei secții de primiri urgențe dintr-un spital din Pittsburgh și a fost apreciat pentru realismul scenariului și ritmul alert al acțiunii.

În cel de-al doilea sezon, producția abordează și teme de actualitate, precum imigrația și impactul reducerilor bugetare asupra sistemului medical american.

Actorul Noah Wyle, care interpretează medicul coordonator al secției de urgențe, este considerat unul dintre favoriții la premiul pentru Cel mai bun actor într-un serial dramatic.

„Pluribus”, revelația anului

Printre cele mai mari surprize ale ediției se numără „Pluribus”, noul serial creat de Vince Gilligan, autorul celebrului „Breaking Bad”.

Producția a obținut 18 nominalizări și spune povestea unei scriitoare care rămâne imună la un virus ce transformă omenirea într-o societate dominată de fericire absolută.

Actrița Rhea Seehorn, premiată deja cu un Glob de Aur pentru acest rol, este favorită la categoria Cea mai bună actriță într-un serial dramatic.

În competiția pentru cel mai bun serial dramatic mai figurează și:

The Diplomat ;

; Slow Horses ;

; A Knight of the Seven Kingdoms, prequel-ul universului „Game of Thrones”.

Fiecare dintre acestea a primit câte nouă nominalizări.

„Hacks” domină categoria comedie

La secțiunea dedicată serialelor de comedie, „Hacks” conduce clasamentul cu 24 de nominalizări.

Serialul urmărește relația dintre o legendă a stand-up-ului și tânăra sa scenaristă, iar protagonista Jean Smart are șansa de a câștiga încă un premiu Emmy pentru rolul care i-a adus deja patru trofee.

„Widow's Bay”, noul rival

Marea surpriză din categoria comedie este „Widow's Bay”, producția Apple TV+ care a adunat 19 nominalizări.

Serialul îl are în rol principal pe Matthew Rhys, interpretul unui primar excentric care încearcă să transforme o insulă considerată blestemată într-o atracție turistică.

În cursa pentru trofeul celui mai bun serial de comedie mai sunt înscrise și:

Shrinking , cu Jason Segel și Harrison Ford;

, cu Jason Segel și Harrison Ford; The Bear, care, deși rămâne printre favorite, a împărțit criticii prin ultimul sezon.

„Beef”, favorita categoriei miniserii

La categoria dedicată miniseriilor, „Beef” este marea favorită, cu 16 nominalizări.

Al doilea sezon urmărește povestea a trei cupluri prinse într-o rețea de șantaj și conflicte personale și este considerat una dintre cele mai apreciate producții ale anului.

În schimb, miniseria „Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette”, care prezintă povestea de dragoste și destinul tragic al celor doi soți, a primit doar șase nominalizări, deși a devenit unul dintre cele mai urmărite seriale de pe Disney+.

Când are loc gala Emmy 2026

Cea de-a 78-a ediție a Premiilor Primetime Emmy va avea loc pe 14 septembrie 2026, la Los Angeles.

Ceremonia va fi prezentată de actrița Mariska Hargitay, cunoscută publicului din serialul „Law & Order: Special Victims Unit”.

Competiția din acest an se anunță una dintre cele mai disputate din ultimii ani, cu producții consacrate și seriale noi care au reușit să atragă atât aprecierea criticilor, cât și succesul de public.