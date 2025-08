O călătorie de 20 de ani în lumea animației: Animest revine cu ediția aniversară între 3 - 12 octombrie

Ce înseamnă să călătorești? Să explorezi noi orizonturi și lumi necunoscute sau să descoperi oamenii și poveștile care te transformă? Unde începe și unde se termină călătoria? Pe o hartă, pe un ecran, într-un album de fotografii sau în sine? Acestea sunt doar câteva dintre întrebările pe care tema celei de-a 20-a ediții a Festivalului Internațional de Animație Animest le propune spre explorare publicului, printr-un vast program de proiecții, evenimente speciale, întâlniri cu invitați din întreaga lume și programe dedicate artiștilor.

Începând de azi se pot achiziționa, de pe platforma Eventbook, abonamentele Animest.20: Ten Stops și Full Trip. Abonamentele Full Trip Pass, care garantează o experiență completă de festival, asigurând acces nelimitat la toate proiecțiile, concertele și evenimentele speciale din programul ediției, sunt disponibile într-un număr limitat de 50. Detalii: https://eventbook.ro/festival/animest

Călătoria: dincolo de destinație, o experiență a (re)găsirii

Călătoria capătă la Animest.20 multiple sensuri și invită publicul să le (re)descopere prin forța poveștilor și a artei animate. Unele călătorii transformă pașii în kilometri, altele, cuvintele în scenarii, în timp ce câteva dintre ele transformă ideile în realitate și mai apoi în istorie.

„Au trecut 20 de ediții, dar emoția primului film de animație independent proiectat în cinema în 2006, cu sala arhiplină, e încă bine întipărită în minte. Animest a fost și rămâne o călătorie cu sufletul, alături de un public care ne-a însoțit an de an, care a crescut alături de noi și ne-a motivat mereu să fim mai buni. Împreună am construit mai mult decât un festival de film, am creat un eveniment unde poveștile prind viață, iar fiecare zâmbet și reacție din sală ne-au dat curaj să mergem mai departe. Festivalul nostru nu a fost niciodată doar despre filme, ci despre legături create în întunericul din sală, râsete împărtășite și uimiri comune.”, a spus Mihai Mitrică, directorul Festivalului.

Tema de anul acesta nu este doar o metaforă pentru parcursul Animest în acești 20 de ani, ci și o invitație adresată cinefililor de a se alătura unei noi aventuri, descoperind filme care îi vor purta prin cele mai neașteptate locuri. Printre acestea se numără și animația clasică Gulliver's Travels (r. Dave Fleischer, 1939), o odisee atemporală ce transcende granițele imaginației, nominalizată la Oscar pentru Cea mai bună coloană sonoră și pentru Cea mai bună melodie originală („Faithful Forever”). Un alt clasic, filmul cult An American Tail (r. Don Bluth, 1986), de asemenea nominalizat la Oscar pentru Cea mai bună melodie originală („Somewhere Out There”), propune spectatorilor o călătorie emoționantă despre migrație, căutarea unei vieți mai bune, pierderea și regăsirea familiei, adaptarea la o nouă cultură și solidaritate.

Selecția tematică include și numeroase scurtmetraje care explorează diversitatea sensurilor călătoriei. De la universul oniric și enigmatic propus de Rosto în Reruns (2018), până la periplul cultural și vizual din Madagascar, a Journey Diary (2010) creat de Bastien Dubois, fiecare film este o destinație în sine. Publicul este invitat să se lase purtat de narațiunile subtile din Somewhere Down the Line (r. Julien Regnard, 2014), dar și să exploreze umorul inteligent și estetica unică a lui Nicolas Menard în Wednesday with Goddard (2016).

Așa cum a obișnuit deja publicul, calupurile de scurtmetraje tematice curatoriate de directorul și selecționerul festivalului, Mihai Mitrică, alături de jurnalistul și istoricul de film francez Alexis Hunot, vin la pachet cu un univers sonor specific. Anul acesta hiturile care se ascultă în playlist-ul de călătorie sunt Where is My Mind (Pixies), Around the World (Daft Punk), Over the Rainbow (Judy Garland) și The Passenger (Iggy Pop).

„Ce mod mai bun de a sărbători o aniversare dacă nu printr-o călătorie? Selecția de anul acesta este o invitație de a experimenta tot felul de călătorii. Uneori ai nevoie de puține lucruri pentru a pleca la drum. Totul poate fi doar în mintea ta, e suficient să-ți pui picioarele în aer și capul pe pământ și să faci o plimbare psihedelică prin Grădina elefantului de Felix Colgrave sau să ieși din haosul cotidian și să evadezi într-un Jacuzzi cosmic de Anikó Takács, să iei Pluta lui Marko Mestrovic ca să ajungi la capătul lumii sau ai putea să te înalți lin ca formele abstracte din Slowly Rising, videoclipul animat de Hideki Inaba.

Poți la fel de bine să alegi să faci turul lumii pe bicicletă, ca în Bike Ride de Tom Schroeder, cu barca în T.R.A.N.S.I.T. de Piet Kroon sau să-ți tocești pingelele ca-n Opinci, filmul lui Anton și Damian Groves. Dacă te atrag mai degrabă ținuturi exotice, îți propunem o Călătorie în Japonia cu Dante Zaballa sau locuri nebunești pe Planeta Z de Momoko Seto. Și mai sunt drumurile pe care le faci pentru că trebuie sau nu ai de ales, ca în documentarul Nu mi-au lăsat nimic de Elise Kelly sau în Ultimul autobuz de Ivana Laucíkova și Martin Snopek.”, a declarat Alexis Hunot.

Vizualul Animest.20: un quilt al amintirilor

Creat de artistul contemporan român Saddo, cunoscut pentru capacitatea sa de a jongla între pictura pe pânză, murale de mari dimensiuni și ilustrații pentru branduri, mixând influențe diverse de la maeștri precum Rousseau și Matisse la miniaturi iraniene și cultura urbană, vizualul Animest.20 este o reflecție a creativității sale eclectice. Realizat de Saddo cu sprijinul lui Sorin Trăistaru (graphic design, typography), vizualul este conceput sub forma unui „quilt” care agregă într-un mozaic vibrant elemente grafice și referințe din edițiile anterioare ale Festivalului Animest – de la creații ale unor ilustratori precum Tuan Nini, Irina Șelaru și Oksana Kurmaz, până la sugestii venite de la organizatori, colaboratori și voluntari.

„Pentru mine cele mai înfricoșătoare briefuri sunt cele în care am libertatea să fac ce vreau. M-am bucurat foarte mult când mi-a scris Filip [Mănișor - directorul executiv] să-mi propună să fac vizualul oficial pentru ediția aniversară Animest, dar când mi-a zis să fac ce vreau am zis ‘nu, nu, nu… dați-mi cât mai multe sugestii și referințe, cuvinte-cheie, orice’. Practic, fiind o ediție aniversară, am încercat să includ elemente din cât mai multe vizualuri sau trailere din trecutul Animest, precum și elemente din culisele festivalului. De exemplu, numele ANIMEST este scris cu fontul folosit de Britney la unul din albumele ei, pentru că unul dintre curatori are o boxă la care pune muzica ei când prezintă anumite secțiuni tematice.

Ideea generală e aceea de quilt sau de spider-web, cu oaia Animest în mijloc, din care pornesc și cresc diferite povești, ritmuri, elemente din trecut, toate organizate și compartimentate în așa fel încât vizualul să poată fi reorganizat sau decupat pe mai multe formate și să aibă în continuare sens.”, a declarat Saddo.

***

Festivalul Animest este un proiect al Asociației Animest, co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN).

Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

