O nouă comedie românească: „În Pielea Mea” (teaser)

„În pielea mea” este debutul în lungmetraj de ficțiune al regizorului Paul Decu, al cărui teaser lansat astăzi dezvăluie distribuția principală - actrițele Oana Gherman, Ioana State, Azaleea Necula, Alexandra Răduță și actorii Sergiu Costache, Gabriel Vatavu, George Tănase și Vlad Gherman - ce joacă rolurile a opt prieteni care își propun să intre într-un joc nebun care le arată cine rezistă mai bine în pielea celuilalt.

Teaser „În Pielea Mea”: https://youtu.be/_vz55XCc7IU

Filmul „În Pielea Mea” va avea premiera în cinematografele din România pe 10 februarie 2026, distribuit de T.R.I.B.E. Films.

Filmul independent „În Pielea Mea” scris și regizat de Paul Decu vorbește cu mult umor despre tipare și reacții standardizate din societate, stereotipuri care ne împiedică să ne ascultăm și valorizăm partenerii, așteptări nerealiste, convingeri false ori simpliste despre rolurile atribuite bărbaților și femeilor.

Fetele și băieții schimbă rolurile într-un joc nebun, iar prieteniile și orgoliile sunt puse la încercare! Râsete, conflicte și momente incredibile – cine va rezista în pielea celuilalt? Afli în cinematografe, din 10 februarie.

Imaginea filmului „În Pielea Mea” este semnată de Adrian Pădurețu. De sunet s-a ocupat Bogdan Ivanovici, de scenografie Anca Miron, iar de costume Francisca Vass.

„În Pielea Mea” este un film produs de: CB MOTION PICTURES.