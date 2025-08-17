„One Of Those Days When Hemme Dies”, de Murat Fıratoğlu, a câștigat Trofeul ANONIMUL 2025

Publicul Festivalului Internațional de Film Independent ANONIMUL a votat câștigătorii ediției cu numărul 22. „One Of Those Days When Hemme Dies” a primit marele premiu în valoare de 3000 de euro, a anunțat Miruna Berescu pe scena mare a Festivalului.

De asemenea câștigător al Premiului special al juriului în Secțiunea Orizzonti la Festivalul Internațional de Film de la Veneția, debutul regizoral al lui Fıratoğlu „obligă publicul să se oprească și să observe micile acțiuni cotidiene, micile, dar semnificativele acte de rebeliune săvârșite de suflete care nu au nicio intenție să depună armele.” scrie Muriel del Don pentru Cineuropa.

Celelalte patru lungmetraje de ficțiune care au concurat anul acesta pentru marele trofeu sunt: „Ink Wash” – regizat de Sarra Tsorakidis (România), „Holy Electricity” – semnat de Tato Kotetishvili (Georgia), „Loveable” - de Lilja Ingolfsdottir (Norvegia) și „Under the Volcano” - de Damian Kocur (Polonia).

Cel mai bun scurtmetraj românesc a fost ales „Sunny”, în regia Andreei Parfenov. Filmul a primit un premiu în valoare de 1000 de euro, oferit de Dacin Sara, anunțat de actorul și regizorul Emanuel Pârvu.

Premiul pentru cel mai bun scurtmetraj străin, tot în valoare de 1000 de euro, a revenit filmului „Cura Sana” , din Spania, semnat de Lucía G. Romero. Premiul este oferit de E.ON Energie România și a fost înmânat de Amalia Enache.

„Flori, fete și băieți” regizat de Simona Borcea este scurtmetrajul căruia Fundația Anonimul i-a acordat anul acesta Premiul „Ovidiu Bose Paștină”, în valoare de 1000 de euro.

Competiția de scurtmetraje românești a cuprins 14 titluri, iar cea internațională 12. Selecția pentru ambele a fost realizată de criticul de film Ionuț Mareș.

Invitatul special al Festivalului a fost anul acesta regizorul Nadav Lapid, care a introdus premiera națională a celui mai recent film al său, „Yes”, extrem de discutat anul acesta la Cannes. „Este prima dată când unul dintre filmele mele este proiectat în aer liber.” a spus el. Aproape 4000 de spectatori l-au aplaudat la scenă deschisă - „un tumult foarte frumos de emoții.” a completat acesta în ziua următoare la întâlnirea sa cu publicul din cadrul Anonimul Talks de la Cortul Festivalului din Camping unde a răspuns întrebărilor din public.

Cea de-a 22-a ediție a Festivalului Internațional de Film Independent ANONIMUL, prezentată de actorul Sorin Miron, a avut loc în perioada 11-17 august, la Sfântu Gheorghe (Delta Dunării).

Evenimentul a reunit, în afara filmelor din competiții, lungmetraje precum: „Dracula” în regia lui Radu Jude, văzut la Sfântu doar la câteva zile de la premiera sa mondială din cadrul Festivalului de Film de la Locarno; „Jeunes Mères” semnat de Farții Dardenne, „Alpha” al regizoarei Julia Ducournau sau „Urchin”, debutul regizoral al actorului Harris Dickinson – arătate în premieră în România după selecțiile lor de anul acesta la Cannes.

Tot în afara competiției au fost prezentate și filmele „Trei”, regizat de Iulia Rugină, „E mai bine așa”, de Emanuel Pârvu și „Somnul”, de Sebastian Mihăilescu, toate în secțiunea #BackToShorts, dedicată cineaștilor care se întorc la scurtmetraj având deja în palmares și filme de lungmetraj.

Proiecțiile tuturor filmelor din selecția ANONIMUL au avut loc în campingul Green Dolphin, în fața a mii de spectatori, și în cinematograful din Green Village, ocupat la capacitate maximă pe durata festivalului.

Anul acesta Festivalul a desfășurat și o serie de activități dedicate comunității locale din Sfântu Gheorghe. Una dintre ele a fost să aducă „Caravana Sanovan. Servicii Medicale Mobile” care a oferit consultații medicale gratuite pentru adulții și copiii din sat și împrejurimi. A fost organizată și o discuție informală despre potențialul de promovare al locului între Primăria din Sfântu Gheorghe, Festival și comunitatea locală.

Desfășurat în parteneriat cu E.ON Energie România, „Atelierul de reciclare creativă” a avut ca scop creșterea gradului de conștientizare a publicului cu privire la nevoia de a avea un comportament responsabil față de mediu, pe termen lung, prin reducerea risipei și folosirea eficientă a surselor de energie. Alături de scenograful Bogdan Ionescu, participanții au explorat modalități de reciclare și reinventare a materialelor colectate selectiv pe durata festivalului, prin transformarea lor într-o operă de artă, expusă la final în Campingul Green Dolphin.

O altă acțiune desfășurată cu sprijinul E.ON Energie România, alături de Centrul Național al Cinematografiei, este și proiectul social-cultural de educație nonformală în rândul tinerilor din zona Deltei Dunării – „Vocația mea, filmul”, care a ajuns anul acesta la cea de-a 4-a ediție și s-a desfășurat între 11-14 august. Participanții s-au întâlnit și de data aceasta cu personalități din industria filmului și media.

ANONIMUL 2025 a cuprins mai multe evenimente conexe: cineaștii participanți la festival au luat parte și la o discuție organizată în parteneriat cu Centrul FILIA despre situația mamelor minore în România, s-au bucurat de concerte susținute de Macanache, Moonlight Breakfast și Cvartetul Pontica și au avut parte de pop-uri, Q&A-uri și invitați speciali.

