x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Politică Răsturnare de situație: PSD nu mai zice „NU” unui Guvern condus de Eugen Tomac

Răsturnare de situație: PSD nu mai zice „NU” unui Guvern condus de Eugen Tomac

de Redacția Jurnalul    |    26 Mai 2026   •   15:15
Urmăreşte Jurnalul pe Discover Adaugă Jurnalul ca sursă preferată
Răsturnare de situație: PSD nu mai zice „NU” unui Guvern condus de Eugen Tomac
Victor Stoe/PSD se gândește să îl susțină pe Eugen Tomac pentru funcția de premier

PSD nu exclude susținerea pentru Eugen Tomac în cazul în care președintele Nicușor Dan îl va propune pe acesta pentru funcția de viitor prim-ministru.

Potrivit unor surse social-democrate, în cazul în care Tomac va fi nominalizat pentru a forma viitorul Guvern, PSD va supune această propunere forurilor de conducere, pentru a da un vot. Numele lui Eugen Tomac nu este exclus de aceștia pentru a conduce un viitor Executiv, au indicat sursele.

Numele lui Eugen Tomac este vehiculat în ultimele zile ca posibilă propunere de premier după ce partidele parlamentare nu au reușit să ajungă la o înțelege pentru a reface fosta coaliție de guvernare, variantă pe care și-o dorește cel mai mult PSD.

Conform surselor citate, în care Eugen Tomac va fi propus pentru funcția de premier, PSD ar vrea ca Guvernul să fie unul politic, nu cu miniștri tehnocrați.

AGERPRES

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: psd guvern eugen tomac
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri