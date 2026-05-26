Tragedie în Belgia: Patru morți, inclusiv doi copii, după ce un tren a lovit un microbuz școlar

Belgia, în stare de șoc după un accident devastator între un tren și un microbuz cu elevi

O dimineață obișnuită s-a transformat într-un coșmar în Belgia, după ce un tren a intrat violent într-un microbuz școlar care traversa o cale ferată în localitatea Buggenhout, din nordul țării. Patru persoane, printre care doi copii, și-au pierdut viața în urma impactului devastator, iar alte cinci victime au ajuns la spital, potrivit Euronews.

Accidentul a avut loc marți dimineață, în jurul orei 08:08, la o trecere la nivel cu calea ferată. Potrivit autorităților belgiene, microbuzul transporta elevi către școală în momentul tragediei.

Doi copii și două cadre adulte au murit în impact

Vicepremierul Belgiei, Maxime Prevot, a confirmat bilanțul tragic printr-un mesaj publicat pe platforma X. Oficialul belgian a precizat că printre victime se află doi copii.

Procurorii au anunțat ulterior că victimele minore aveau 15 și 12 ani. De asemenea, în accident și-au pierdut viața o profesoară în vârstă de 27 de ani și șoferul microbuzului, în vârstă de 49 de ani.

Potrivit poliției, în microbuz se aflau șapte copii, un supraveghetor și șoferul. Ceilalți cinci copii răniți au fost transportați de urgență la spital în stare critică, însă medicii au transmis ulterior că starea lor este acum stabilă.

Imagini dramatice de la locul accidentului

Presa belgiană a publicat imagini șocante de la locul tragediei. Microbuzul școlar apare complet distrus, răsturnat pe o parte, în apropierea liniilor de cale ferată. În jurul vehiculului au fost montate corturi de intervenție de către echipele de salvare și criminaliști.

Purtătorul de cuvânt al poliției, Frederic Sacre, a descris accidentul drept unul „extrem de violent”, afirmând că bilanțul este „dramatic”.

Potrivit informațiilor preliminare, trenul urma să oprească în stația aflată la aproximativ un kilometru de locul impactului. Ancheta va stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs tragedia.

???? SCHOOL BUS OVERTURNED AFTER TRAIN COLLISION IN BELGIUM



A train collided with a school minibus at a level crossing this morning around 8:15 AM. Multiple fatalities reported among the children and staff on board.



The barriers were down and lights were red at the time.



Train… pic.twitter.com/8wM6OsE67z — RUnews (@runews) May 26, 2026

Primele informații despre cauza accidentului

Autoritățile belgiene au transmis că barierele de la trecerea la nivel erau coborâte, iar semnalul luminos indica culoarea roșie în momentul impactului. Cu toate acestea, anchetatorii încearcă acum să stabilească de ce microbuzul a ajuns pe șine chiar înainte de trecerea trenului.

Ancheta este în desfășurare, iar experții analizează atât sistemele de semnalizare, cât și eventualele erori umane care ar fi putut contribui la producerea accidentului.

Mesaje de solidaritate după tragedia din Belgia

Ministrul belgian de Interne, Bernard Quintin, a transmis un mesaj emoționant după accident, afirmând că gândurile sale se îndreaptă către familiile victimelor și către persoanele rănite.

Și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a reacționat după tragedie, spunând că este „cu inima frântă” de vestea accidentului.

„Cele mai sincere condoleanțe familiilor victimelor și celor apropiați. Astăzi, Europa plânge alături de Belgia”, a transmis aceasta într-un mesaj publicat online.

Accidentul din Buggenhout readuce în atenție problema siguranței la trecerile la nivel cu calea ferată și riscurile uriașe care apar atunci când regulile de circulație nu sunt respectate sau când apar defecțiuni în trafic. Ancheta autorităților belgiene urmează să stabilească cine se face responsabil pentru una dintre cele mai grave tragedii rutiere din ultimele luni din Belgia.