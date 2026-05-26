Plan radical pentru economia României. Adrian Negrescu vrea euro în următorii 2-3 ani și negocieri directe cu Bruxelles-ul

Adrian Negrescu cere accelerarea aderării României la euro: „Isărescu are obligația morală să facă acest pas”

Analistul economic Adrian Negrescu a lansat un nou apel public privind viitorul economic al României și rolul pe care guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, ar trebui să și-l asume în următorii ani. Într-un mesaj publicat pe Facebook, economistul susține că România nu mai poate continua să funcționeze într-un climat economic dominat de inflație ridicată, dobânzi mari și politici fiscale imprevizibile.

Negrescu consideră că prioritatea strategică a țării ar trebui să fie aderarea accelerată la zona euro și negocierea unor condiții mai flexibile de intrare în mecanismul monetar european. În opinia sa, aceasta ar reprezenta o soluție pentru limitarea influenței deciziilor politice interne asupra economiei.

„Cântecul de lebădă al lui Mugur Isărescu ar trebui să fie aderarea la euro, nu gestiunea unei inflații incontrolabile.

În loc să tot transmită avertismente privind politicile publice, marea lor majoritate ignorate de o clasă politică prea puțin ancorată în realitatea economică, guvernatorul BNR ar trebui să își seteze drept prioritate aderarea la euro, negocierea unor condiții flexibile de aderare, practic să ne scoată din zona influenței politicilor cu iz fanariot de la București.”

„Isărescu are obligația morală să transforme aderarea la euro într-un proiect de țară”

Analistul economic susține că cel mai longeviv guvernator de bancă centrală din Uniunea Europeană ar trebui să folosească experiența și influența sa pentru a negocia condiții avantajoase pentru România la Bruxelles și Frankfurt.

În mesajul său, Adrian Negrescu afirmă că actualele probleme economice pot fi depășite într-un interval relativ scurt, dacă există voință politică și un plan coerent de integrare monetară.

„Cel mai longeviv șef de bancă națională din UE are această obligație. Să nu ne lase pradă politicienilor convinși că doar prin creșterea taxelor, prin impozitul progresiv și alte artificii fiscale, se pot rezolva problemele de finanțare ale României.

Isărescu are această obligație măcar morală. Să facă lobby pentru o aderare la euro în condiții mai flexibile.

Problema deficitului bugetar se va rezolva mai repede decât ne-am fi așteptat. Stabilitatea cursului de schimb poate fi atinsă, iar inflația va fi depășită din 2027.”

Negrescu susține că principalele obstacole rămase sunt legate de dobânzi, deficit și nivelul datoriei publice, însă consideră că toate aceste criterii pot deveni negociabile în contextul geopolitic actual.

România, îndemnată să facă front comun cu Ungaria pentru aderarea la euro

Analistul vorbește și despre necesitatea unei strategii diplomatice agresive la nivel european. Potrivit acestuia, România ar trebui să construiască alianțe regionale pentru a accelera procesul de aderare la moneda unică europeană.

„Cred că ar trebui să facem front comun cu Ungaria, o altă economie regională majoră care se lovește de bariere similare, pentru a construi un grup puternic de lobby la Bruxelles și la sediul Băncii Centrale Europene.

Dacă nu suntem capabili, să angajăm și în acest caz o firmă de lobby, la fel ca în cazul relației cu SUA.”

În opinia economistului, integrarea monetară a statelor din Flancul Estic nu mai este doar o chestiune economică, ci una care ține de securitatea strategică a Europei.

„Într-o Europă amenințată de fragmentare și de presiuni externe, integrarea monetară rapidă a Flancului Estic devine o temă majoră de securitate continentală, nu doar un calcul matematic de deficit.”

Ce avantaje ar avea România dacă ar adopta moneda euro

Adrian Negrescu susține că aderarea la zona euro ar aduce beneficii directe atât pentru populație, cât și pentru companii. Printre acestea se numără reducerea inflației pe termen lung, dispariția riscului valutar și scăderea costurilor de finanțare.

Economistul afirmă că accesul la credite mai ieftine ar putea deveni unul dintre cele mai importante avantaje pentru români și pentru mediul de afaceri.

„Trebuie să avem curajul de a ‘arde etapele’ și de a ne propune un obiectiv extrem de ambițios, dar vital: trecerea efectivă la moneda unică în următorii 2-3 ani. Această forțare controlată a calendarului ar acționa ca o ancoră de salvare pentru întreaga economie.”

În analiza sa, Negrescu explică și ce ar însemna concret adoptarea monedei unice europene pentru economia românească.

„Adoptarea euro aduce în primul rând o inflație redusă structural și eliminarea riscului de devalorizare a leului. Pentru oamenii simpli, pentru mediul de afaceri, cel mai palpabil avantaj va fi accesul la credite cu dobânzi mult mai mici, similare celor din Germania sau Franța, eliminând povara actuală a costurilor mari de finanțare în lei.”

„Zona euro este singura garanție împotriva populismului economic”

Analistul economic consideră că aderarea la moneda euro ar impune României o disciplină fiscală mult mai strictă și ar reduce spațiul pentru măsuri economice populiste.

În același timp, acesta susține că statutul de membru al zonei euro ar transmite investitorilor străini un semnal puternic de stabilitate și predictibilitate.

„Mai mult, prezența sub umbrela BCE va impune României o rigoare de fier în politicile fiscale, interzicând practic risipa bugetară și populismul economic.

Zona euro nu este doar un club al țărilor bogate, ci reprezintă singurul mecanism capabil să ofere României protecție totală în fața crizelor financiare și să garanteze un flux constant de investiții străine directe, esențiale pentru dezvoltarea pe termen lung.”