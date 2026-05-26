Băsescu, din nou cetățean moldovean: Misiunea mea nu s-a încheiat! Lupt în continuare pentru Unire

Surse: Nicușor Dan i-a anunțat pe șefii de partide că îl vrea pe Eugen Tomac premier. Discuțiile s-au blocat la variantele de guvern
„Prin Decretul Nr.629-X, din data de 26.05.2026, Președintele Republicii Moldova, doamna Maia Sandu, mi-a acordat cetățenia Republicii Moldova”, scrie Traian Băsescu pe Facebook.
Fostul președinte al României i-a mulțumit Maiei Sandu.
De asemenea, a dat asigurări că rămâne „devotat cauzei integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană şi în egală măsură cauzei reunificării ţării şi a poporului român”.
(sursa: Mediafax)
Citește pe Antena3.ro