x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator Băsescu, din nou cetățean moldovean: Misiunea mea nu s-a încheiat! Lupt în continuare pentru Unire

Băsescu, din nou cetățean moldovean: Misiunea mea nu s-a încheiat! Lupt în continuare pentru Unire

de Redacția Jurnalul    |    26 Mai 2026   •   14:45
Urmăreşte Jurnalul pe Discover Adaugă Jurnalul ca sursă preferată
Băsescu, din nou cetățean moldovean: Misiunea mea nu s-a încheiat! Lupt în continuare pentru Unire
jurnalul/Planul lui Traian Băsescu după decizia istorică de la Chișinău

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a reacționat după ce a redobândit cetățenia Republicii Moldova, spunând că rămâne devotat cauzei integrării țării în Uniunea Europeană.

„Prin Decretul Nr.629-X, din data de 26.05.2026, Președintele Republicii Moldova, doamna Maia Sandu, mi-a acordat cetățenia Republicii Moldova”, scrie Traian Băsescu pe Facebook.

Fostul președinte al României i-a mulțumit Maiei Sandu.

De asemenea, a dat asigurări că rămâne „devotat cauzei integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană şi în egală măsură cauzei reunificării ţării şi a poporului român”.

 

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: basescu cetatenie Moldova misiune
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri