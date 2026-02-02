Premiera mondială a filmului „3 zile în septembrie”, în februarie la Festivalul Internațional de Film de la Rotterdam (IFFR)

Producția independentă din România (Point Film, StaySharp.Film, Libra Films și Arome 22) a fost selectată în prestigioasa secțiune Limelight a Festivalului, alături de filme regizate de Jim Jarmusch, Park Chan-wook, Gus Van Sant, Ildikó Enyedi și François Ozon.

Participarea echipei filmului la IFFR este realizată cu sprijinul Institutului Cultural Român, prin reprezentanța sa de la Bruxelles. 3 zile în septembrie va avea proiecții pe 3 februarie, ora 18:30 – LantarenVenster 1 (cu sesiune de întrebări și răspunsuri după proiecție); 5 februarie, 13:00 – Cinerama 1 (cu sesiune de întrebări și răspunsuri); 6 februarie, ora 21:15 – Pathé; 7 februarie, ora 12:00 – TR Schouwburg Grote Zaal.

3 zile în septembrie urmărește parcursul plin de neprevăzut al unei femei aflate într-un proces de eliberare și regăsire. Filmul a fost realizat în luna septembrie, la Eforie Sud, în cadrul Arome Film Creative Camp, și se remarcă printr-un demers cinematografic ambițios: un plan-secvență de 65 de minute, filmat fără întrerupere, în grădina Hotelului Arome 22, pe străzile și pe plaja din Eforie Sud, cu implicarea unei echipe de peste 70 de profesioniști. În rolurile principale îi regăsim pe Andreea Vasile, Emilian Oprea, Conrad Mericoffer, Mirela Zeța, Emilia Popescu, Adela Popescu și Maria Junghietu.

Scenariul este semnat de Conrad Mericoffer, Radu Grigore și Tudor Giurgiu, iar imaginea este realizată de Alexandru Dorobanțu, unul dintre cei mai apreciați profesioniști în domeniu din zona de publicitate și videoclipuri muzicale, aflat la debutul său în lungmetraj. Din echipa creativă mai fac parte Adela Cotimanis (scenografie), Miruna Bălașa (costume), Daniel Soare (sunet), Alex Pintică (montaj) și Raluca Moldoveanu (machiaj).

Cu o medie de aproximativ 275.000 de spectatori și peste 2.000 de profesioniști din industria filmului, provenind din mai mult de 100 de țări, Festivalul Internațional de Film de la Rotterdam este recunoscut drept una dintre cele mai relevante platforme de descoperire a cinema-ului contemporan. Prin susținerea prezenței filmului la Festival, Institutul Cultural Român, reprezentanța sa de la Bruxelles și Ambasada României în Regatul Țărilor de Jos, își consolidează rolul de promotori ai filmului românesc în Regatul Țărilor de Jos.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹