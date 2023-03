Câștigătorii Premiilor Oscar 2023, anunțați în această noapte. Cine sunt marii favoriți

Gazda și prezentatorii Premiilor Oscar 2023

Jimmy Kimmel va fi gazda galei din acest an. Va fi pentru a treia oară când comediantul american îndeplinește acest rol și prima oară din 2018. De atunci, timp de trei ediții, Premiile Oscar nu au avut nicio gazdă, iar anul trecut, rolul a fost îndeplinit de trei actrițe: Regina Hall, Amy Schumer și Wanda Sykes.

Printre prezentatori care vor anunța premiile se numără: Halle Bailey, Antonio Banderas, Elizabeth Banks, Jessica Chastain, John Cho, Andrew Garfield, Hugh Grant, Danai Gurira, Salma Hayek Pinault, Nicole Kidman, Florence Pugh și Sigourney Weaver.

Aceștia se alătură unui grup anunțat anterior, care îi include pe: Riz Ahmed, Emily Blunt, Glenn Close, Jennifer Connelly, Ariana DeBose, Samuel L. Jackson, Dwayne Johnson, Michael B. Jordan, Troy Kotsur, Jonathan Majors, Melissa McCarthy, Janelle Monáe, Deepika Padukone, Questlove, Zoe Saldaña și Donnie Yen.

Un al treilea val a fost anunțat joi: Halle Berry, Paul Dano, Cara Delevingne, Harrison Ford, Kate Hudson, Mindy Kaling, Eva Longoria, Julia Louis-Dreyfus, Andie MacDowell, Elizabeth Olsen, Pedro Pascal și John Travolta.

Cine sunt favoriții Premiilor Oscar 2023

Lungmetrajul ''Everything Everywhere All at Once'', un film care se petrece în mai multe dimensiuni paralele din multivers, a obţinut marţi cele mai multe nominalizări - 11 - la premiile Oscar, printre care şi în prestigioasa categorie ''cel mai bun film''.

În categoria ''cel mai bun film'' mai concurează pelicula cu accente autobiografice ''The Fabelmans'', în regia lui Steven Spielberg, comedia cu accente noir ''The Banshees of Inisherin'', pelicula biografică ''Elvis'', precum şi ''Avatar: The Way of Water'', continuarea blockbusterului regizat de James Cameron, care în prezent se află pe poziţia a şasea în topul filmelor cu cele mai mari încasări din toate timpurile.

Lungmetrajele ''All Quiet on the Western Front'', ''Top Gun: Maverick'', ''Tar'', ''Triangle of Sadness'' şi ''Women Talking'', încheie lista celor 10 pelicule nominalizate în categoria ''cel mai bun film''.

În categoria ''cel mai bun actor'', pe lista nominalizaţilor se află, printre alţii, Austin Butler, pentru portretizarea legendei rock&roll Elvis Presley, precum şi Colin Farrell, în rolul unui fermier obsedat de restabilirea unei vechi prietenii, în pelicula ''The Banshees of Inisherin''.

Cate Blanchett a fost nominalizată în categoria ''cea mai bună actriţă în rol principal'' pentru portretizarea unei dirijoare de orchestră manipulatoare în pelicula ''Tar'', iar actriţa Michelle Yeoh, pentru rolul din ''Everything Everywhere''.

Câştigătorii celor mai prestigioase trofee din industria cinematografică vor fi dezvăluiţi cu prilejul unei ceremonii desfăşurate pe 12 martie şi prezentate de actorul de comedie Jimmy Kimmel.

Gala premiilor Oscar precum şi alte ceremonii din domeniul divertismentului au întâmpinat dificultăţi în a atrage telespectatori, în special din rândul tinerilor, care petrec mult timp pe platforme precum TikTok şi YouTube.

Ediţia de anul trecut a premiilor Academiei de film americane, când Will Smith l-a plesnit pe prezentatorul ceremoniei, Chris Rock, înainte de a primi trofeul pentru ''cel mai bun actor'', a atras circa 15,4 milioane de telespectatori, locul al doilea în clasamentul celor mai slabe cote de audienţă din istoria evenimentului.

Câştigătorii vor fi votaţi de cei circa 10.000 de actori, producători, regizori şi profesionişti din industria filmului, membri în Academia de Arte şi Ştiinţe Cinematografice (AMPAS).

Nominalizările la cea de-a 95-a ediţie a premiilor Oscar au fost anunţate marţi într-un streaming video prezentat de actorii Riz Ahmed şi Allison Williams şi găzduit de Samuel Goldwyn Theater, Beverly Hills, California.

Covorul roșu înlocuit de unul de culoarea șampaniei

Vedetele de la Hollywood vor păşi pe un covor de culoarea şampaniei la gala din acest an a premiilor Oscar, ce va avea loc duminică seara la Dolby Theatre din Los Angeles.

Organizatorii celei de-a 95-a ediţii a celei mai prestigioase ceremonii a industriei cinematografice au renunţat la covorul roşu tradiţional pentru prima dată din 1961, iar intrarea vedetelor este acoperită de un cort întunecat care va conferi aspectul unui farmec nocturn.

Spectacolul va începe la ora 24:00 GMT luni şi va fi transmis în direct de reţeaua ABC a Walt Disney Co.

În cazul unei răsturnări de situaţie neaşteptate, va fi prezentă o echipă de intervenţie, formată după ce, anul trecut, Will Smith l-a pălmuit pe Chris Rock pe scenă.

Academia de Arte şi Ştiinţe Cinematografice speră să treacă de incidentul de la gala precedentă şi să organizeze un spectacol strălucitor, cu elemente noi, pentru a atrage telespectatori mai tineri şi pentru a creşte audienţele TV în scădere.

Anul trecut, audienţa televizată a premiilor Oscar a fost a doua cea mai scăzută din istorie, cu 16,6 milioane de telespectatori.

Una dintre noutăţi sunt codurile QR care vor fi afişate pe ecranele televizoarelor înainte de pauzele publicitare, cu linkuri către videoclipuri de două-trei minute despre candidaţi, care i-ar încuraja pe telespectatori să se uite în continuare la televizor.

Printre spectacolele muzicale ale serii, superstarul pop Rihanna va cânta melodia nominalizată ''Lift Me Up'' din filmul Black Panther: Wakanda Forever.

Producătorii au declarat că plănuiesc să sărbătorească revenirea cinematografiei din ultimul an, o revenire despre care unii credeau că nu se va mai întâmpla, având în vedere că streaming-ul a luat amploare în timpul pandemiei de COVID-19.

Lista completă a nominalizărilor la cea de-a 95-a ediţie a premiilor Oscar:

Cel mai bun film: ''All Quiet on the Western Front'', ''Avatar: The Way of Water'', ''The Banshees of Inisherin'', ''Elvis'', ''Everything Everywhere All at Once'', ''The Fabelmans'', ''Tár'', ''Top Gun: Maverick'', ''Triangle of Sadness'', ''Women Talking''

Cel mai bun regizor: Martin McDonagh (''The Banshees of Inisherin''), Daniel Kwan şi Daniel Scheinert (''Everything Everywhere All at Once''), Steven Spielberg (''The Fabelmans''), Todd Field (''Tár''), Ruben Östlund (''Triangle of Sadness'')

Cel mai bun actor în rol principal: Austin Butler (''Elvis''), Colin Farrell (''The Banshees of Inisherin''), Brendan Fraser (''The Whale''), Paul Mescal (''Aftersun''), Bill Nighy (''Living'')

Cea mai bună actriţă în rol principal: Cate Blanchett (''Tár''), Ana de Armas (''Blonde''), Andrea Riseborough (''To Leslie''), Michelle Williams (''The Fabelmans''), Michelle Yeoh (''Everything Everywhere All at Once''),

Cel mai bun actor în rol secundar: Brendan Gleeson (''The Banshees of Inisherin''), Brian Tyree Henry (''Causeway''), Judd Hirsch (''The Fabelmans''), Barry Keoghan (''The Banshees of Inisherin''), Ke Huy Quan (''Everything Everywhere All at Once'')

Cea mai bună actriţă în rol secundar: Angela Bassett (''Black Panther: Wakanda Forever''), Hong Chau (''The Whale''), Kerry Condon (''The Banshees of Inisherin''), Jamie Lee Curtis (''Everything Everywhere All at Once''), Stephanie Hsu (''Everything Everywhere All at Once'')

Cel mai bun lungmetraj internaţional: ''All Quiet on the Western Front'' (Germania), ''Argentina, 1985'' (Argentina), ''Close'' (Belgia), ''EO'' (Polonia), ''The Quiet Girl'' (Irelanda)

Cel mai bun lungmetraj de animaţie: ''Guillermo del Toro's Pinocchio'', ''Marcel the Shell With Shoes On'', ''Puss in Boots: The Last Wish'', ''The Sea Beast'', ''Turning Red''

Cea mai bună scenografie: ''All Quiet on the Western Front'', ''Avatar: The Way of Wate'', ''Babylon'', ''Elvis'', ''The Fabelmans''

Cel mai bun scenariu adaptat: ''All Quiet on the Western Front'', ''Glass Onion: A Knives Out Mystery'', ''Living'',

''Top Gun: Maverick'', ''Women Talking''.

Cel mai bun scenariu original: ''The Banshees of Inisherin'', ''Everything Everywhere All at Onceg, ''The Fabelmans'', ''Tar'', ''Triangle of Sadness''

Cea mai bună imagine: ''All Quiet on the Western Front'', ''Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths'', ''Elvis'', ''Empire of Light'', ''Tár''

Cel mai bun montaj: ''The Banshees of Inisherin'', ''Elvis'', ''Everything Everywhere All at Once'', ''Tár'', ''Top Gun: Maverick''

Cea mai bună coloană sonoră: ''All Quiet on the Western Front'', ''Babylon'', ''The Banshees of Inisherin'', ''Everything Everywhere All at Once'', ''The Fabelmans''

Cel mai bun cântec: ''Applause'' ( din filmul ''Tell It Like a Woman''), ''Hold My Hand'' (''Top Gun: Maverick''), ''Lift Me Up'' (''Black Panther: Wakanda Forever''), ''Naatu Naatu'' (''RRR''), ''This Is a Life'' (''Everything Everywhere All at Once'') e

Cel mai bun sunet: ''All Quiet on the Western Front'', ''Avatar: The Way of Water'', ''The Batman'', ''Elvis'', ''Top Gun: Maverick''

Cele mai bune efecte vizuale: ''All Quiet on the Western Front'', ''Avatar: The Way of Water'', ''The Batman'', ''Black Panther'', ''Top Gun: Maverick''

Cel mai bun machiaj/cea mai bună coafură: ''All Quiet on the Western Front'', ''The Batman'', ''Black Panther: Wakanda Forever'', ''Elvis'', ''The Whale''

Cele mai bune costume: ''Babylon'', ''Black Panther: Wakanda Forever'', ''Elvis'', ''Everything Everywhere All at Once'', ''Mrs. Harris Goes to Paris''

Cel mai bun scurtmetraj animat: ''The Boy, The Mole, The Fox and the Horse'', ''The Flying Sailor'', ''Ice Merchants'', ''My Year of Dicks'', ''An Ostrich Told Me the World is Fake and I Think I Believe It''

Cel mai bun scurtmetraj de ficţiune: ''An Irish Goodbye'', ''Ivalu'', ''Le Pupille'', ''Night Rideg, ''The Red Suitcase''

Cel mai bun lungmetraj documentar: ''All That Breathes'', ''All The Beauty and the Bloodshed'', ''Fire of Love'', ''A House Made of Splinters'', ''Navalny''.

Cel mai bun scurtmetraj documentar: ''The Elephant Whisperers'', ''Haulout'', ''How Do You Measure a Year'', ''Stranger at the Gate''.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹