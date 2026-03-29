Premiile Oscar se mută din Hollywood după aproape un secol

Premiile Oscar ale Academiei vor părăsi Hollywood-ul și se vor muta în centrul orașului Los Angeles începând cu 2029, anul în care vor fi transmise în direct pe YouTube pentru prima dată, a anunțat Academia joi, potrivit Le Figaro.

Ceremonia, care are loc în mod tradițional la Teatrul Dolby de pe Hollywood Boulevard, va avea loc la Teatrul Peacock, o sală de concerte situată într-o vastă piață în fața zgârie-norilor din centrul orașului Los Angeles, numită LA Live, care include și stadionul echipei Los Angeles Lakers, Crypto.com Arena.

Parteneriat pe 10 ani pentru Oscar

Această decizie este valabilă timp de zece ani, ca parte a unui parteneriat cu AEG, compania care administrează acest loc cultural și sportiv. „Pentru cea de-a 101-a ediție a Premiilor Academiei și nu numai, Academia este încântată să colaboreze îndeaproape cu AEG pentru a face din LA LIVE cadrul perfect pentru celebrarea noastră globală a cinematografiei, atât pentru publicul din sală, cât și pentru fanii filmelor din întreaga lume”, au declarat președintele Academiei, Bill Kramer, și președintele Lynette Howell Taylor, într-un comunicat.

