Producătorul Roman Gutek primește Premiul Janovics Jenő la TIFF.25

Dedicată memoriei unui pionier al cinematografiei clujene și europene, distincția Janovics Jenő este acordată unei personalități care a marcat cinemaul prin spirit de pionierat, viziune și capacitatea de a deschide drumuri noi în industrie. Gutek este așteptat la Cluj-Napoca și în calitate de membru al juriului Competiției Oficiale și va urca pe scenă la Gala de Închidere TIFF.25.

Roman Gutek este un cunoscut pentru fondarea companiei Gutek Film în 1994 și pentru promovarea cinematografiei de autor și de artă în Polonia, atât prin distribuție, cât și prin organizarea de festivaluri. Activitatea sa a introdus publicul polonez în universul unor cineaști internaționali precum Pedro Almodóvar, Wim Wenders, Jim Jarmusch și Lars von Trier. Gutek a înființat Festivalul de Film de la Varșovia în 1985 și a fost directorul acestuia până în 1992, după care a fondat Festivalul Internațional de Film Nowe Horyzonty în 2001, eveniment care a evoluat și a devenit cel mai important festival de film din Polonia. În 2010 a lansat American Film Festival la Wrocław, cu scopul de a pune în lumină filmele independente și de autor americane, adesea ignorate de circuitul de distribuție mainstream. Cel mai recent festival creat de Gutek este Timeless Film Festival din Varșovia, care readuce în fața publicului filme clasice. A administrat cinematograful de artă Muranów din Varșovia, distins în 2004 cu titlul de Cel mai bun cinematograf al Rețelei Europa Cinemas.

Pentru eforturile depuse în promovarea culturii și cinematografiei franceze în Polonia, inclusiv prin organizarea de retrospective și a Festivalului de Film Francez, a primit în 2004 distincția Chevalier des Arts et Lettres. Prin intermediul companiei Gutek Film, care a distribuit sute de filme și a ajuns la milioane de spectatori, Gutek și-a păstrat consecvent angajamentul de a aduce publicului polonez o cinematografie diversă și de înaltă calitate, în pofida provocărilor constante.

Începând cu ediția aniversară cu numărul 25, TIFF a introdus Premiul Janovics Jenő, în memoria celui care a creat „Hollywood-ul transilvănean”. Numele lui Janovics Jenő (1872 – 1945) este strâns legat de începuturile cinematografiei din Cluj, și din această parte a Europei. Om de teatru, director al Teatrului Maghiar din oraș, Janovics a înțeles extrem de devreme că filmul nu este o curiozitate tehnică, ci noua artă populară a secolului XX. La începutul anilor 1910, când cinemaul era încă un experiment ambulant, el a transformat Clujul într-un centru de producție. Moștenirea lui Janovics rămâne decisivă: el a creat primul ecosistem cinematografic din regiune, a format profesioniști, a conectat producția locală la rețele internaționale și a demonstrat că filmul poate deveni industrie culturală în regiune. A pus Clujul pe harta cinemaului european înainte ca ideea unei industrii românești de film să fie stabilă.

Mai multe detalii despre programul TIFF.25 vor fi comunicate în curând.

