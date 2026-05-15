Summitul de la Beijing: Cordialitate la suprafață, tensiuni majore în culise

Atmosfera de la Beijing a fost foarte diferită de alte momente tensionate ale președintelui american pe scena internațională, scrie The New York Times. Analiștii au comparat imaginile cu întâlnirea rece avută de Trump cu lideri NATO sau cu schimburile dure din Biroul Oval cu președintele Ucrainei. De asemenea, au lipsit strângerile de mână agresive devenite celebre în relația lui Trump cu alți lideri mondiali.

În schimb, la Beijing, liderul american a părut să caute apropierea personală de Xi Jinping. „Trump transmitea aproape o dorință evidentă de a construi o relație personală cu Xi”, a declarat Melanie Hart, directoare în cadrul Atlantic Council.

Trump expansiv. Xi, calculat și rezervat

Diferențele de stil dintre cei doi lideri au fost vizibile pe tot parcursul summitului. Trump a zâmbit frecvent, a aplaudat copiii care îi întâmpinau și l-a atins de mai multe ori pe Xi Jinping pe braț, gest interpretat drept un semnal de cordialitate.

Xi Jinping a rămas însă mult mai rezervat și controlat. Liderul chinez a salutat scurt mulțimea și a păstrat un comportament rigid, specific aparițiilor sale publice. „Trump a afișat stilul său obișnuit, mai teatral și mai spontan, în timp ce Xi a rămas sobru și foarte atent la imagine”, a explicat Lyle Morris, expert în politică asiatică.

Taiwanul rămâne principalul punct sensibil

În pofida atmosferei relaxate, mesajele transmise de cei doi lideri au arătat că diferențele dintre Washington și Beijing rămân majore.

Xi Jinping l-a avertizat pe Trump că problema Taiwanului poate duce la „ciocniri și chiar conflicte” dacă este gestionată greșit. Liderul chinez a insistat că relațiile dintre cele două state depind în mare măsură de modul în care SUA tratează statutul insulei Taiwan.

Trump a preferat un ton mai optimist și a vorbit despre „un viitor fantastic” pentru relația dintre cele două țări. „Este o onoare să fiu prietenul dumneavoastră”, i-a spus Trump lui Xi în timpul banchetului oficial.

Versiuni diferite ale discuțiilor

Diferențele dintre cele două delegații au devenit evidente și după încheierea întâlnirii.

Comunicatul american s-a concentrat pe comerț, investiții chineze și reducerea traficului de fentanyl, în timp ce partea chineză a pus accent pe Taiwan, stabilitate strategică și relațiile geopolitice.

Experții spun că fiecare lider încearcă să obțină avantaje diferite din această apropiere temporară. Trump caută acorduri economice și o stabilizare a relației comerciale cu Beijingul, afectată de războiul tarifar început în ultimii ani. Xi Jinping încearcă, în schimb, să reducă tensiunile și să împiedice escaladarea conflictului în jurul Taiwanului, într-un moment în care relațiile dintre cele două puteri rămân extrem de fragile.