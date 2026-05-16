Proiectul „Străzi deschise” continuă în Capitală: Programul cultural și restricțiile rutiere din weekend

Programul weekendului, desfășurat pe Calea Victoriei este dezvoltat în colaborare cu Asociația Străzi pentru Oameni și include activități sportive și artistice, ateliere pentru copii și conversații despre viitorul Bucureștiului.



Piața Revoluției, spațiu pentru comunitate și apartenență



Tema acestui weekend invită publicul la o reflecție asupra rolului spațiilor publice ca locuri de întâlnire, participare și apartenență. În centrul programului se află Piața Revoluției, unul dintre cele mai simbolice spații ale Capitalei, privit de această dată ca un loc deschis comunității.



Momentul central al zilei de sâmbătă este dezbaterea 'Pentru București, pentru toți? Spațiu public, apartenență și viață civică într-un oraș european', organizată în colaborare cu Asociația Străzi pentru Oameni, între orele 17:00-18:00, în Piața Revoluției.



Pornind de la întrebarea 'Cine ajunge să simtă că Bucureștiul este și al lui?', panelul reunește invitați locali și internaționali din domenii diverse într-o conversație despre felul în care spațiul public influențează integrarea și sentimentul de apartenență într-o capitală europeană aflată în transformare. Desfășurat în limba engleză, cu interpretare în limba română, evenimentul este deschis publicului larg și propune o discuție despre cum poate deveni Bucureștiul un oraș mai deschis și mai primitor pentru toți.



Sport, artă și activități pentru toate vârstele



Programul pregătit pentru sâmbătă completează tema acestui weekend prin activități care invită publicul să ocupe și să redescopere spațiul urban într-un mod diferit. Piața Revoluției găzduiește workshopuri interactive de inițiere în skateboarding pentru copii și adolescenți, susținute de SPOT Skateboard Club și demonstrații de skateboarding cu trick-uri avansate, iar participanții sunt invitați să descopere și un atelier de croșetat - susținut de Asociația Niciodată Singur - desfășurat în același spațiu.



Pe Calea Victoriei, în zona Parcului Kretzulescu, publicul poate participa, pe parcursul întregii zile, la sesiuni de pictură în aer liber, organizate de Asociația Artiștilor Plastici. Tot sâmbătă, iubitorii de istorie urbană pot lua parte la turul ghidat itinerant 'De la Brâncoveanu la Carol al II-lea', susținut de Laurențiu Enache, istoric și ghid turistic, într-un traseu care conduce participanții de la Palatul CEC la Ateneul Român. Participarea la turul ghidat este gratuită și se face pe bază de înscriere.



PROGRAM WEEKEND (16-17 mai 2026)



Sâmbătă, 16 mai



* 11:00 - 13:00, Piața Revoluției, Workshop interactiv de inițiere în skateboarding pentru copii și adolescenți, SPOT Skateboard Club și Asociația Străzi pentru Oameni



* 12:00 - 21:00, Calea Victoriei, zona Parcului Kretzulescu: Pictură în aer liber, Asociația Artiștilor Plastici



* 14:00 - 16:00, Piața Revoluției, Atelier de croșetat, Asociația Niciodată Singur și Străzi pentru Oameni



* 15:00 - 17:00, Traseu itinerant Palatul CEC - Ateneul Român, Tur ghidat - 'De la Brâncoveanu la Carol al II-lea' cu: Laurențiu Enache (istoric și ghid turistic)



* 17:00 - 18:00, Piața Revoluției, Dezbatere 'Pentru București, pentru toți? Spațiu public, apartenență și viață civică într-un oraș european', organizată în colaborare cu Asociația Străzi pentru Oameni



* 18:00 - 20:00, Piața Revoluției, Demonstrații de skateboarding (trick-uri avansate, spectacol vizual)



Duminică, 17 mai



Calea Victoriei - deschisă exclusiv traficului pietonal



Orașul ca loc de întâlnire



'Străzi deschise - București, Promenadă urbană' continuă să transforme temporar străzile orașului în spații dedicate comunității, culturii și interacțiunii urbane. Prin activități culturale, sportive și educative, proiectul invită locuitorii să redescopere Bucureștiul într-un ritm mai apropiat de oameni și de nevoile lor.



Traseu și restricții de circulație: Calea Victoriei



În fiecare weekend, Calea Victoriei devine pietonală pe segmentul de drum cuprins între Bulevardul Dacia până la intersecția cu Splaiul Independenței, între orele 10:00-22:00, fără afectarea intersecțiilor. Traficul rutier se reia pe timpul nopții (sâmbăta spre duminica), de la ora 22:00 până la ora 09:00. Se va permite traversarea pe Str. Știrbei Vodă, Str. C.A. Rosetti, Str. Dem I. Dobrescu, Str. Ion Câmpineanu, Bd. Regina Elisabeta.