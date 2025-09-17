South Park amână difuzarea noului episod: E vina noastră de data asta

Conform NBC News, fanii serialului South Park au rămas miercuri fără un nou episod, după ce creatorii Matt Stone și Trey Parker au anunțat cu doar câteva ore înainte de difuzare că nu au terminat producția la timp.

„E vina noastră de data asta. Se pare că atunci când lași totul pe ultima clipă, uneori nu reușești să termini,” au scris cei doi pe Instagram, mulțumind rețelei TV și publicului pentru înțelegere.

Incidentul vine la scurt timp după ce Stone și Parker au semnat un contract de 1,5 miliarde de dolari cu Paramount, pentru realizarea a 50 de episoade ale serialului satiric.

În debutul acestui sezon, South Park a ironizat atât pe fostul președinte Donald Trump, cât și pe Paramount, într-un episod despre un proces fictiv de 5 miliarde de dolari intentat de Trump orașului South Park.

