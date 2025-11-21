Tragedie la Hollywood: Spencer Lofranco, starul din Gotti, găsit mort la doar 33 de ani

Spencer Lofranco a murit la doar 33 de ani

Actorul canadian Spencer Lofranco, cunoscut pentru aparițiile sale în Gotti, Jamesy Boy și Unbroken, s-a stins din viață la vârsta de 33 de ani, vestea fiind confirmată de fratele său, Santino, potrivit Parade. Circumstanțele morții sunt în continuare investigate în Canada.

Santino Lofranco a făcut anunțul emoționant joi, 20 noiembrie, printr-o postare pe Instagram: „Pentru legenda @roccowinning. Fratele meu. Ai trăit o viață la care alții doar visează. Ai schimbat vieți, iar acum ești cu Dumnezeu. Te voi iubi și îmi va fi mereu dor de tine, Bear. RIP. 18 octombrie 1992 – 18 noiembrie 2025.”

O comunitate online în doliu

Deși nu a mai avut roluri importante după interpretarea lui John Gotti Jr. în filmul Gotti (2018), Lofranco rămânea extrem de apreciat în mediul online. Numeroși fani i-au transmis mesaje de condoleanțe, evocând momentele în care actorul interacționa cu ei pe TikTok și Instagram, unde își prezenta adesea lucrările artistice și fragmente din viața de zi cu zi.

Un utilizator a comentat: „Plângea săptămâna trecută, voia să se lase de substanțe pentru mama și tatăl lui. Îl afecta profund. Odihnește-te în pace.”

Altul a adăugat: „Intram deseori la live-urile lui și îi spuneam că e frumos, iubit și prețuit. RIP, Bear.”

Cauza morții, încă necunoscută

Potrivit TMZ, moartea lui Spencer Lofranco se află în prezent sub investigație în British Columbia, Canada. Autoritățile nu au stabilit încă un diagnostic oficial, iar tatăl actorului, Rocco Lofranco, nu a făcut deocamdată declarații publice.

Un vis hollywoodian început devreme

Într-un interviu din 2014 acordat revistei Interview, Lofranco povestea că și-a descoperit pasiunea pentru actorie la 17 ani:

„Am fost mereu tipul amuzant, cel care voia să facă lumea să râdă, centrul atenției. Practic, eram actor toată viața, doar că asta îmi crea probleme,” mărturisea el.

Actorul a urmat cursuri de vară, apoi un an la New York Film Academy, unde a obținut rolul principal în Jamesy Boy.

Lofranco dezvăluia și influențele artistice din familie: „Mama mea a fost dansatoare, solistă de operă și actriță. Mă lua cu ea la audiții, iar eu așteptam în sala de așteptare.” În schimb, tatăl îi vedea viitorul altfel: „Voia să fiu jucător de hochei și apoi avocat. Nu s-a întâmplat.”