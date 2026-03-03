România vrea să devină hub regional al energiei regenerabile. Miza: rețele inteligente, reguli clare și prețuri mai stabile la facturi

Transformarea României într-un pol regional al energiei verzi presupune investiții masive, modernizarea legislației și integrarea reală în piața energetică europeană. În acest context, Antena 3 CNN și Income Magazine organizează conferința „Green Connectivity / România – Hub regional al energiei regenerabile”, un eveniment care aduce la aceeași masă miniștri, autorități și reprezentanți ai mediului de afaceri pentru a răspunde la o întrebare esențială: cât de scumpă și cât de sigură va fi energia pe care o vom consuma în următorii ani?

Ținta de 38% energie din surse eoliene și fotovoltaice

România și-a asumat un obiectiv ambițios: 38% din producția de energie să provină din surse eoliene și fotovoltaice. Atingerea acestui prag implică însă mult mai mult decât construirea de parcuri eoliene și solare.

În deschiderea conferinței, jurnalistul Adrian Ursu, moderatorul evenimentului, a subliniat complexitatea tranziției energetice și nevoia unei infrastructuri adaptate noilor realități.

„Încercăm să aflăm cât de pregătiți suntem pentru etapele următoare și care sunt angajamentele asumate de România”, a transmis acesta, anunțând participarea ministrului Energiei, Bogdan Ivan.

Pentru a ajunge la 38% energie verde, România are nevoie de:

proceduri de avizare mai rapide;

legislație coerentă și predictibilă;

infrastructură logistică adaptată proiectelor de mari dimensiuni;

investiții consistente în rețele și capacități de stocare.

De la terenuri agricole la turbine eoliene: provocări administrative și logistice

Lista invitaților reflectă amploarea subiectului. În dezbatere sunt implicați și reprezentanți ai Ministerului Agriculturii, în contextul utilizării terenurilor agricole sau degradate pentru producția de energie regenerabilă.

„Făcând lista de invitații pentru dezbaterea de astăzi, am constatat cât de multe teme sunt legate de acest subiect. Așa că va fi și ministrul agriculturii prezent aici, pentru că vorbim despre utilizarea, de pildă, a terenurilor cu destinație agricolă sau a celor degradate pentru producere de energie, vor fi reprezentanții Ministerului de Interne, ai Poliției Rutiere, pentru că transportul agabaritic e și el o problemă când cari o turbină uriașă pe șosele. O să încercăm să aflăm și de la Autoritatea Aeronautică cum e cu avizele pentru tot ce e înalt în țara asta, inclusiv turbinele, eolienele și așa mai departe”, a explicat Adrian Ursu.

De asemenea, reprezentanții Ministerului de Interne și ai Poliției Rutiere discută despre transportul agabaritic, o problemă reală atunci când turbine uriașe trebuie mutate pe drumurile naționale. Autoritatea Aeronautică este implicată în procesul de avizare pentru construcțiile înalte, inclusiv turbinele eoliene.

Toate aceste aspecte arată că tranziția energetică nu este doar o chestiune de mediu, ci și una administrativă, logistică și de securitate.

Rețelele electrice, veriga slabă a sistemului

Un alt punct critic este infrastructura de transport al energiei. Reprezentanții ANRE și Transelectrica discută despre modernizarea rețelelor și despre investițiile necesare pentru a integra noile capacități de producție.

„Cu ANRE, Transelectrica, cu cei care fac reglementarea și transportul vom vorbi despre ce înseamnă rețelele, pentru că să nu uităm, nu e de ajuns să produci energia, trebuie să o și transporti. Și la noi știm că de multe ori asta e o problemă, fiindcă unele dintre investiții au fost amânate, altele sunt întârziate și e nevoie de destul de mulți bani pentru a face ca aceste rețele să fie funcționale și, nu în ultimul rând, să fim în stare ca, după ce producem energie verde, s-o și stocăm”, a precizat jurnalistul.

Specialiștii atrag atenția că nu este suficient să produci energie verde — aceasta trebuie transportată eficient și stocată. În lipsa unor rețele inteligente și a unor investiții consistente, România riscă blocaje și pierderi.

Bateriile și stocarea energiei: cheia pentru facturi mai mici

Un capitol esențial al tranziției energetice îl reprezintă stocarea energiei. Fluctuațiile de preț din piață sunt cele care generează, de multe ori, facturi mari pentru consumatori.

„O să vorbim așadar și despre baterii și despre felul în care ele pot să ne ajute să plătim o factură mai mică, pentru că un preț fluctuant al energiei este cel care generează de obicei cele mai mari costuri și ne ustură când vine luna și factura. Multe răspunsuri o să primim astăzi. Puteți să adresați și dumneavoastră întrebări celor care sunt prezenți în dezbaterea noastră, urmărind dezbaterea în direct pe site-ul antena3.ro și pe pagina de Facebook”, a mai spus Adrian Ursu.

Investițiile în baterii și în soluții moderne de stocare pot contribui la stabilizarea prețurilor și la reducerea costurilor pentru populație și companii. Dezbaterea organizată de Antena 3 CNN își propune să ofere răspunsuri concrete privind impactul real al energiei regenerabile asupra facturilor.