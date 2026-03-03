Eclipsa de Lună Plină activează karma zodiilor în martie 2026

Evenimentul are loc marți, 3 martie 2026, și ne invită să reflectăm asupra ultimelor șase luni, asupra deciziilor luate și a direcției în care ne îndreptăm.

Pe 4 martie, Luna în Balanță scoate în evidență importanța relațiilor și a echilibrului emoțional, iar pe 6 martie, Venus intră în Berbec și se întâlnește cu Saturn, aducând un conflict între dorința de libertate și nevoia de responsabilitate. Finalul săptămânii, sub influența Lunii în Scorpion, ne arată că puterea pe care o căutăm este deja în interiorul nostru.

Horoscop săptămânal în funcție de zodie

Berbec

Săptămâna aceasta îți cere să încetinești ritmul. Cu Marte, planeta ta guvernatoare, aflată în Pești, emoțiile pot prelua controlul dacă nu ești atent. Saturn îți oferă disciplină, dar poate genera tensiuni dacă devii prea rigid. Diplomația și maturitatea sunt cheia.

Taur

Eclipsa te ajută să îți reevaluezi stilul de viață și modul în care ai grijă de tine. Deși ai multă energie, Mercur retrograd te avertizează că graba aduce blocaje. Alege pași mici, dar siguri. Oamenii care te inspiră îți redau încrederea.

Gemeni

Această eclipsă îți amintește că ai nevoie de stabilitate înainte de a face un salt important. Marte în Pești îți aduce echilibru între viața profesională și cea personală. Este o perioadă bună pentru împăcări și pentru a lăsa resentimentele în urmă.

Rac

Prieteniile și colaborările sunt în prim-plan. Ai ocazia să îți asumi un rol de lider, dar bazat pe cooperare. Mercur retrograd te ajută să revii la planuri mai vechi și să le duci la un alt nivel.

Leu

Eclipsa scoate la lumină tema valorii personale. Este momentul să nu mai accepți mai puțin decât meriți. Relațiile din trecut revin în atenție, dar de data aceasta ai maturitatea necesară pentru a nu repeta greșelile.

Fecioară

Eclipsa are loc chiar în semnul tău și declanșează emoții puternice. Un capitol început în urmă cu peste un an se apropie de un punct de cotitură. Cu Mercur retrograd, cheia este comunicarea empatică și răbdarea.

Balanță

Oboseala acumulată își spune cuvântul. Eclipsa îți cere să te oprești puțin și să îți acorzi timp pentru tine. Scrisul, reflecția și introspecția te pot ajuta să gestionezi haosul emoțional al acestei perioade.

Scorpion

Carisma ta este la cote maxime. Eclipsa te pune în centrul atenției și îți oferă șansa de a cunoaște oameni influenți sau mentori. Relațiile sociale se pot extinde într-un mod benefic.

Săgetător

Eclipsa te obligă să analizezi ce ai construit până acum. Este un moment bun pentru consolidarea reputației și a rețelei profesionale. Evită deciziile impulsive și gândește pe termen lung.

Capricorn

Ai chef de explorare și învățare. Dacă plănuiești o călătorie sau un curs nou, verifică atent detaliile – Mercur retrograd poate crea confuzii. Curiozitatea ta este cheia progresului.

Vărsător

Săptămâna aceasta vindeci răni vechi. Eclipsa te ajută să vezi clar ce trebuie lăsat în urmă. Lecțiile trecutului îți oferă acum instrumentele necesare pentru a merge mai departe cu încredere.

Pești

Ideile tale sunt inspirate și ai curajul să le exprimi. Chiar dacă Mercur retrograd aduce mici neclarități, ai șansa de a crea conexiuni importante. Susține-ți opiniile cu argumente solide.